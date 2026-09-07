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Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика
Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика
7 сентября 1945 года в Берлине прошел Парад Победы советских, английских, американских и французских войск. Союзники сделали все, чтобы принизить значение этого РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T18:52
2026-09-07T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября 1945 года в Берлине прошел Парад Победы советских, английских, американских и французских войск. Союзники сделали все, чтобы принизить значение этого торжественного мероприятия, и тогда, и позднее. Но оно состоялось и превратилось в демонстрацию превосходства Красной Армии как в техническом, так и в моральном плане.Инициатива провести совместный Парад Победы в Берлине принадлежала маршалу СССР Георгию Жукову. Площадка у Бранденбургских ворот была выбрана по двум причинам: это место удобно для подобных мероприятий, и ранее оно уже служило парадным плацем; именно у Бранденбургских ворот завершилась битва за Берлин, и там были пленены остатки германских войск.Подробности – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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история, россия, память, великая отечественная война, инфографика
Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика
Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября 1945 года в Берлине прошел Парад Победы советских, английских, американских и французских войск. Союзники сделали все, чтобы принизить значение этого торжественного мероприятия, и тогда, и позднее. Но оно состоялось и превратилось в демонстрацию превосходства Красной Армии как в техническом, так и в моральном плане.
Инициатива провести совместный Парад Победы в Берлине принадлежала маршалу СССР Георгию Жукову. Площадка у Бранденбургских ворот была выбрана по двум причинам: это место удобно для подобных мероприятий, и ранее оно уже служило парадным плацем; именно у Бранденбургских ворот завершилась битва за Берлин, и там были пленены остатки германских войск.
Подробности – в инфографике РИА Новости Крым
.
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