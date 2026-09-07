https://crimea.ria.ru/20260907/pervyy-i-posledniy-parad-pobedy-soyuznikov-v-1945-godu--infografika-1159168652.html

Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика

Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика

7 сентября 1945 года в Берлине прошел Парад Победы советских, английских, американских и французских войск. Союзники сделали все, чтобы принизить значение этого РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T18:52

2026-09-07T18:52

2026-09-07T18:52

инфографика

история

россия

память

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября 1945 года в Берлине прошел Парад Победы советских, английских, американских и французских войск. Союзники сделали все, чтобы принизить значение этого торжественного мероприятия, и тогда, и позднее. Но оно состоялось и превратилось в демонстрацию превосходства Красной Армии как в техническом, так и в моральном плане.Инициатива провести совместный Парад Победы в Берлине принадлежала маршалу СССР Георгию Жукову. Площадка у Бранденбургских ворот была выбрана по двум причинам: это место удобно для подобных мероприятий, и ранее оно уже служило парадным плацем; именно у Бранденбургских ворот завершилась битва за Берлин, и там были пленены остатки германских войск.Подробности – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, россия, память, великая отечественная война, инфографика