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Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T09:13
2026-09-07T09:13
2026-09-07T09:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Беспилотная опасность была объявлена в 8.45. Над севером и центром Крыма работала ПВО. Угроза сохранялась около получаса. Также в Севастополе была объявлена воздушная тревога.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
Отбой беспилотной опасности объявлен в Крыму