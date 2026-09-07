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Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции

Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции

Обновленный офис ВТБ "Айвазовский" открылся в Феодосии по адресу: улица Земская, 6, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T11:05

2026-09-07T11:05

2026-09-07T11:05

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Обновленный офис ВТБ "Айвазовский" открылся в Феодосии по адресу: улица Земская, 6, сообщает пресс-служба банка.Офис площадью почти 295 квадратных метров обслуживает как частных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса."Айвазовский" — один из ключевых офисов ВТБ в Феодосии. Здесь обслуживаются жители города, предприниматели, крупные предприятия, а также представители государственных и бюджетных организаций. После реконструкции отделение получило обновленное пространство, рассчитанное на разные клиентские задачи: банковские услуги для частных лиц и бизнеса, сервисы для предпринимателей, а также обслуживание в рамках премиального пакета "Привилегия".Режим работы — по будням с 09:00 до 18:00. В сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, втб, банк