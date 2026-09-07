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Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
Обновленный офис ВТБ "Айвазовский" открылся в Феодосии по адресу: улица Земская, 6, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T11:05
2026-09-07T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Обновленный офис ВТБ "Айвазовский" открылся в Феодосии по адресу: улица Земская, 6, сообщает пресс-служба банка.Офис площадью почти 295 квадратных метров обслуживает как частных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса."Айвазовский" — один из ключевых офисов ВТБ в Феодосии. Здесь обслуживаются жители города, предприниматели, крупные предприятия, а также представители государственных и бюджетных организаций. После реконструкции отделение получило обновленное пространство, рассчитанное на разные клиентские задачи: банковские услуги для частных лиц и бизнеса, сервисы для предпринимателей, а также обслуживание в рамках премиального пакета "Привилегия".Режим работы — по будням с 09:00 до 18:00. В сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, втб, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Обновленный офис ВТБ "Айвазовский" открылся в Феодосии по адресу: улица Земская, 6, сообщает пресс-служба банка.
Офис площадью почти 295 квадратных метров обслуживает как частных клиентов, так и представителей малого и среднего бизнеса.
"Айвазовский" — один из ключевых офисов ВТБ в Феодосии. Здесь обслуживаются жители города, предприниматели, крупные предприятия, а также представители государственных и бюджетных организаций. После реконструкции отделение получило обновленное пространство, рассчитанное на разные клиентские задачи: банковские услуги для частных лиц и бизнеса, сервисы для предпринимателей, а также обслуживание в рамках премиального пакета "Привилегия".
"Феодосия — один из ключевых городов восточного Крыма, где активно развиваются туризм, промышленность и малый бизнес. Сегодня клиентами ВТБ здесь являются более 58 тысяч жителей и около 2,2 тысячи организаций, поэтому для нас важно обеспечивать удобный и современный формат обслуживания такого большого числа клиентов. Обновленный офис "Айвазовский" объединяет несколько направлений работы и позволяет нам быть ближе к жителям города, предпринимателям и представителям местного бизнеса", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Режим работы — по будням с 09:00 до 18:00. В сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса.
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