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Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах

Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах

ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1225 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сказано... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T12:54

2026-09-07T12:54

2026-09-07T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации потеряли еще 1225 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе иностранного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" взяла в окружение около 1,7 тысячи боевиков. Всего зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 190 солдат, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Группа войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника – свыше 170 военных, британская боевая бронированная машина Snatch, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ликвидировали более 200 неонацистов киевского режима, британскую боевую бронированную машину Husky TSV, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Бойцы подразделений "Центра" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 солдат, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника который потерял до 275 человек и десять автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены свыше 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.Также российские военные поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 498 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской областиНад Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотниковВ Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу