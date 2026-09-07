https://crimea.ria.ru/20260907/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-v-gorode-posle-ataki-vsu-1159153870.html

Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ

Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ

Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибли и пострадали люди, повреждения получили жилые дома и автомобили. Уже около трех... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T12:36

2026-09-07T12:36

2026-09-07T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибли и пострадали люди, повреждения получили жилые дома и автомобили. Уже около трех часов ночи на место прибыли волонтеры и представители местной власти – вместе с жителями пострадавших квартир в данный момент они продолжают ликвидировать последствия вражеского удара и оценивать ущерб, передает с места событий корреспондент РИА Новости Крым.Во дворах ряда домов по улицам Николая Музыки и Супруна работает техника. Стоят поврежденные осколками автомобили, кое-где в квартирах выворочены стеклопакеты, выбиты стекла, фасады домов также отмечены осколочными "царапинами". Однако, по словам Верещаки, повреждения фасадов не носят капитальный характер. В целом работающая на месте комиссия фиксирует повреждения, связанные с выбитыми дверями, окнами – к счастью, более серьезных крупных повреждений не зафиксировано. Всего к этому времени на месте работают около 50 человек. Присутствуют также представители управляющей организации, правоохранительных органов и службы, относящейся к фонду капстроительства – для оценки ущерба.По словам координатора волонтерского движения "Защитим Севастополь вместе" Маргариты Павловой, волонтеры прибыли на место ночью и сразу приступили к работе.Люди благодарят всех, кто пришел на помощь. По словам жительницы одной из пострадавших квартир Ларисы, в ее жилище волонтеры уже восстановили тепловой контур.Сама Лариса приехала на место, как только узнала о случившемся их социальных сетей – в момент атаки она с семьей находилась на даче. Только теперь узнала страшную новость: в соседней квартире погиб ребенок. За спасение своей семьи благодарит Бога.По последним данным, в результате атаки ВСУ погибла 15-летняя девушка и мужчина. Дело расследует Следком России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – дело расследует Следком РоссииПять беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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