Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибли и пострадали люди, повреждения получили жилые дома и автомобили. Уже около трех часов ночи на место прибыли волонтеры и представители местной власти – вместе с жителями пострадавших квартир в данный момент они продолжают ликвидировать последствия вражеского удара и оценивать ущерб, передает с места событий корреспондент РИА Новости Крым.
"Сегодня с самого раннего утра, как только поступили сообщения о том, что произошло падение БПЛА, сюда вышли волонтеры в рамах общегородской инициативы "Защитим Севастополь вместе", представители местной администрации, депутаты совета - все помогали жители. Работа усилилась с наступлением светлого времени суток. Вышла муниципальная комиссия, начала обходить поквартирно каждый дом, производить фиксацию повреждений", – рассказал журналистам глава Ленинского муниципального округа Севастополя Алексей Верещака.
Во дворах ряда домов по улицам Николая Музыки и Супруна работает техника. Стоят поврежденные осколками автомобили, кое-где в квартирах выворочены стеклопакеты, выбиты стекла, фасады домов также отмечены осколочными "царапинами".
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
© РИА Новости Крым
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Однако, по словам Верещаки, повреждения фасадов не носят капитальный характер. В целом работающая на месте комиссия фиксирует повреждения, связанные с выбитыми дверями, окнами – к счастью, более серьезных крупных повреждений не зафиксировано. Всего к этому времени на месте работают около 50 человек. Присутствуют также представители управляющей организации, правоохранительных органов и службы, относящейся к фонду капстроительства – для оценки ущерба.
"Мы осматриваем, составляем акты. Затем акты выносим на правительственную комиссию, которая определит размер финансовой помощи жителям", – рассказал глава администрации.
По словам координатора волонтерского движения "Защитим Севастополь вместе" Маргариты Павловой, волонтеры прибыли на место ночью и сразу приступили к работе.
"Скоординировались, прибыли на место ночью, около 30 человек. Самый пострадавший – дом № 7 – в квартиры стали заходить, спрашивать у людей, нужно ли что-то помочь. Помогли сделать тепловой контур с помощь пленки сразу на месте – у нас были фонарики, пленка, веники, мешки, перчатки. К сожалению, это не первое событие в нашем городе, поэтому были готовы", – вздыхает волонтер.
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
© РИА Новости Крым
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Люди благодарят всех, кто пришел на помощь. По словам жительницы одной из пострадавших квартир Ларисы, в ее жилище волонтеры уже восстановили тепловой контур.
"Они приехали с пленкой, со всеми подручными средствами. Помогли вынести все осколки. Акты еще не составлены, но в течение дня обещали подойти, все дооформить. Представители муниципалитета уже обошли несколько домов – мы на очереди", - говорит Лариса
Сама Лариса приехала на место, как только узнала о случившемся их социальных сетей – в момент атаки она с семьей находилась на даче. Только теперь узнала страшную новость: в соседней квартире погиб ребенок. За спасение своей семьи благодарит Бога.
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
© РИА Новости Крым
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
По последним данным, в результате атаки ВСУ погибла 15-летняя девушка и мужчина. Дело расследует Следком России.
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