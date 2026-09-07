Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/novosti-sevastopolya-chto-proiskhodit-v-gorode-posle-ataki-vsu-1159153870.html
Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибли и пострадали люди, повреждения получили жилые дома и автомобили. Уже около трех... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T12:36
2026-09-07T12:36
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/07/1159152668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d28d21452630cf38d875306ae0953697.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибли и пострадали люди, повреждения получили жилые дома и автомобили. Уже около трех часов ночи на место прибыли волонтеры и представители местной власти – вместе с жителями пострадавших квартир в данный момент они продолжают ликвидировать последствия вражеского удара и оценивать ущерб, передает с места событий корреспондент РИА Новости Крым.Во дворах ряда домов по улицам Николая Музыки и Супруна работает техника. Стоят поврежденные осколками автомобили, кое-где в квартирах выворочены стеклопакеты, выбиты стекла, фасады домов также отмечены осколочными "царапинами". Однако, по словам Верещаки, повреждения фасадов не носят капитальный характер. В целом работающая на месте комиссия фиксирует повреждения, связанные с выбитыми дверями, окнами – к счастью, более серьезных крупных повреждений не зафиксировано. Всего к этому времени на месте работают около 50 человек. Присутствуют также представители управляющей организации, правоохранительных органов и службы, относящейся к фонду капстроительства – для оценки ущерба.По словам координатора волонтерского движения "Защитим Севастополь вместе" Маргариты Павловой, волонтеры прибыли на место ночью и сразу приступили к работе.Люди благодарят всех, кто пришел на помощь. По словам жительницы одной из пострадавших квартир Ларисы, в ее жилище волонтеры уже восстановили тепловой контур.Сама Лариса приехала на место, как только узнала о случившемся их социальных сетей – в момент атаки она с семьей находилась на даче. Только теперь узнала страшную новость: в соседней квартире погиб ребенок. За спасение своей семьи благодарит Бога.По последним данным, в результате атаки ВСУ погибла 15-летняя девушка и мужчина. Дело расследует Следком России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Севастополь – дело расследует Следком РоссииПять беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/07/1159152668_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c445b333dfd4f14ac7b7bed4528189b3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, происшествия
Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ

Новости Севастополя: что происходит в городе после ночной атаки ВСУ

12:36 07.09.2026
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погибли и пострадали люди, повреждения получили жилые дома и автомобили. Уже около трех часов ночи на место прибыли волонтеры и представители местной власти – вместе с жителями пострадавших квартир в данный момент они продолжают ликвидировать последствия вражеского удара и оценивать ущерб, передает с места событий корреспондент РИА Новости Крым.
"Сегодня с самого раннего утра, как только поступили сообщения о том, что произошло падение БПЛА, сюда вышли волонтеры в рамах общегородской инициативы "Защитим Севастополь вместе", представители местной администрации, депутаты совета - все помогали жители. Работа усилилась с наступлением светлого времени суток. Вышла муниципальная комиссия, начала обходить поквартирно каждый дом, производить фиксацию повреждений", – рассказал журналистам глава Ленинского муниципального округа Севастополя Алексей Верещака.
Во дворах ряда домов по улицам Николая Музыки и Супруна работает техника. Стоят поврежденные осколками автомобили, кое-где в квартирах выворочены стеклопакеты, выбиты стекла, фасады домов также отмечены осколочными "царапинами".
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Однако, по словам Верещаки, повреждения фасадов не носят капитальный характер. В целом работающая на месте комиссия фиксирует повреждения, связанные с выбитыми дверями, окнами – к счастью, более серьезных крупных повреждений не зафиксировано. Всего к этому времени на месте работают около 50 человек. Присутствуют также представители управляющей организации, правоохранительных органов и службы, относящейся к фонду капстроительства – для оценки ущерба.
"Мы осматриваем, составляем акты. Затем акты выносим на правительственную комиссию, которая определит размер финансовой помощи жителям", – рассказал глава администрации.
По словам координатора волонтерского движения "Защитим Севастополь вместе" Маргариты Павловой, волонтеры прибыли на место ночью и сразу приступили к работе.
"Скоординировались, прибыли на место ночью, около 30 человек. Самый пострадавший – дом № 7 – в квартиры стали заходить, спрашивать у людей, нужно ли что-то помочь. Помогли сделать тепловой контур с помощь пленки сразу на месте – у нас были фонарики, пленка, веники, мешки, перчатки. К сожалению, это не первое событие в нашем городе, поэтому были готовы", – вздыхает волонтер.
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Люди благодарят всех, кто пришел на помощь. По словам жительницы одной из пострадавших квартир Ларисы, в ее жилище волонтеры уже восстановили тепловой контур.
"Они приехали с пленкой, со всеми подручными средствами. Помогли вынести все осколки. Акты еще не составлены, но в течение дня обещали подойти, все дооформить. Представители муниципалитета уже обошли несколько домов – мы на очереди", - говорит Лариса
Сама Лариса приехала на место, как только узнала о случившемся их социальных сетей – в момент атаки она с семьей находилась на даче. Только теперь узнала страшную новость: в соседней квартире погиб ребенок. За спасение своей семьи благодарит Бога.
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
По последним данным, в результате атаки ВСУ погибла 15-летняя девушка и мужчина. Дело расследует Следком России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Севастополь – дело расследует Следком России
Пять беспилотников сбили над Севастополем
В Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
14:02В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
13:51В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
13:47Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
13:34Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат
13:24Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час
13:03Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым
12:54Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
12:36Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
12:22На границе России и КНДР открыли автомобильный мост
12:08Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
12:02Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
11:57Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани
11:47Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
11:29В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
11:05Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
10:57Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
10:50Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
10:35Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
10:27В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
Лента новостейМолния