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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября
При атаке ВСУ на Севастополь погибли 15-летняя девочка и ранены еще три человека. В Крыму ночью работали системы противовоздушной обороны и была объявлена... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь погибли 15-летняя девочка и ранены еще три человека. В Крыму ночью работали системы противовоздушной обороны и была объявлена беспилотная опасность. Крымский мост работал в штатном режиме.О главных новостях Крыма и Севастополя к утру понедельника, 7 сентября, в материале РИА Новости Крым.По данным Главного управления МЧС России по Крыму*, ПВО сбивала вражеские цели на севере, западе и центральной части Республики Крым. Угроза атаки беспилотников была объявлена около трех часов ночи и действовала до 3:37.В Севастополе воздушную тревогу объявили в 21:49. Опасность сохранялась около часа. ВСУ атаковали город беспилотниками, начиненными взрывчаткой и металлическими элементами. В результате удара погибла 15-летняя девочка, ранены еще трое - мужчина находится в коме, а 16-ти и 18-ти летние брат и сестра отпущены домой после осмотра медиков, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Крымский мост в течение ночи работал штатно. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября
Новости Крыма и Севастополя – главное к утру 7 сентября