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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября
При атаке ВСУ на Севастополь погибли 15-летняя девочка и ранены еще три человека. В Крыму ночью работали системы противовоздушной обороны и была объявлена... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T07:01
2026-09-07T07:01
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происшествия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь погибли 15-летняя девочка и ранены еще три человека. В Крыму ночью работали системы противовоздушной обороны и была объявлена беспилотная опасность. Крымский мост работал в штатном режиме.О главных новостях Крыма и Севастополя к утру понедельника, 7 сентября, в материале РИА Новости Крым.По данным Главного управления МЧС России по Крыму*, ПВО сбивала вражеские цели на севере, западе и центральной части Республики Крым. Угроза атаки беспилотников была объявлена около трех часов ночи и действовала до 3:37.В Севастополе воздушную тревогу объявили в 21:49. Опасность сохранялась около часа. ВСУ атаковали город беспилотниками, начиненными взрывчаткой и металлическими элементами. В результате удара погибла 15-летняя девочка, ранены еще трое - мужчина находится в коме, а 16-ти и 18-ти летние брат и сестра отпущены домой после осмотра медиков, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Крымский мост в течение ночи работал штатно. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября

Новости Крыма и Севастополя – главное к утру 7 сентября

07:01 07.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на Севастополь погибли 15-летняя девочка и ранены еще три человека. В Крыму ночью работали системы противовоздушной обороны и была объявлена беспилотная опасность. Крымский мост работал в штатном режиме.
О главных новостях Крыма и Севастополя к утру понедельника, 7 сентября, в материале РИА Новости Крым.
По данным Главного управления МЧС России по Крыму*, ПВО сбивала вражеские цели на севере, западе и центральной части Республики Крым. Угроза атаки беспилотников была объявлена около трех часов ночи и действовала до 3:37.
В Севастополе воздушную тревогу объявили в 21:49. Опасность сохранялась около часа. ВСУ атаковали город беспилотниками, начиненными взрывчаткой и металлическими элементами. В результате удара погибла 15-летняя девочка, ранены еще трое - мужчина находится в коме, а 16-ти и 18-ти летние брат и сестра отпущены домой после осмотра медиков, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Крымский мост в течение ночи работал штатно. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымПроисшествияКрымский мост
 
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Заголовок открываемого материала
09:13Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:05Воздушную тревогу в Севастополе отменили
09:00Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
08:50В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
08:46В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии
08:31Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова
08:19Пять беспилотников сбили над Севастополем
08:03В Севастополе снова воют сирены - объявлена воздушная тревога
07:59В Севастополе отбой воздушной тревоги
07:57В Черном море разбит патрульный катер ВСУ для проводки судов с военными грузами
07:45Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно
07:32В Севастополе воздушная тревога
07:21Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные
07:01Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 7 сентября
06:45Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов
06:29В городах Крыма капитально отремонтируют теплосети
05:5415-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:45Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
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