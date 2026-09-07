https://crimea.ria.ru/20260907/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-sbili-306-ukrainskikh-bespilotnikov-1159146953.html

Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников

Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников

Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в понедельник в российском... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T09:00

2026-09-07T09:00

2026-09-07T09:00

крым

новости крыма

пво

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен– РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в понедельник в российском Минобороны.Ранее впонедельник ники пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также Республику Крым, Татарстан, Удмуртскую Республику, Чувашию и Пермский края. Также дроны ВСУ подавили и уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.в Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛАБеспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, вооруженные силы россии