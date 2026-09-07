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Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в понедельник в российском... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T09:00
2026-09-07T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен– РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в понедельник в российском Минобороны.Ранее впонедельник ники пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также Республику Крым, Татарстан, Удмуртскую Республику, Чувашию и Пермский края. Также дроны ВСУ подавили и уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.в Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛАБеспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
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крым, новости крыма, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбиты 306 вражеских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен– РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщили в понедельник в российском Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 6 сентября до 8.00 мск 7 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Ранее впонедельник ники пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также Республику Крым, Татарстан, Удмуртскую Республику, Чувашию и Пермский края. Также дроны ВСУ подавили и уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.в
Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили
атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели
15-летней девушки.
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