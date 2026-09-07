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На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"

На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра" - РИА Новости Крым, 07.09.2026

На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"

Военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T15:14

2026-09-07T15:14

2026-09-07T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские дроны уничтожают мобильные огневые группы.Профессиональное мастерство по уничтожению дронов различного типа совершенствуют в рамках тренировок. Заранее подготавливаются имитаторы цели, представляющие собой дроны с подвешенными к ним разноцветными воздушными шарами."Теоретические занятия проводят инструкторы. Объясняют суть работы пулемета, баллистики, траектории патрона. Сборка-разборка, естественно", – рассказывает пулеметчик с позывным "Леший".В ходе тренировок дроны поднимают на заданные высоты и установленные дальности полета. Стрелки по очереди на автомобильной технике подъезжают к заданному рубежу и ведут прицельный огонь по воздушным мишеням. Практические занятия проводятся в несколько подходов, каждый последующий усложняется – уменьшается время отработки по целям и количество боеприпасов. Особое внимание военные обращают на мобильность подразделений и эффективность поражения условных дронов противника.По словам "Лешего", также стрелки МОГ постоянно сопровождают боевую технику, делают боевые выезды вместе со своими расчетами."Прикрываем, наблюдаем за небом. При обнаружении БПЛА передаешь в кабину – старшему группы, выполняешь полную остановку и начинаешь работать по целям. Сбивали уже и самолетного типа (дроны – ред.) и FPV", - продолжает боец.В Минобороны подчеркивают, что личный состав мобильных огневых групп в зависимости от районов выполнения боевых задач оснащают спаренной системой огнестрельного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУОказать помощь себе и другим: как военных учат медицинеБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, видео, безопасность, видео