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На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра" - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"
На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра" - РИА Новости Крым, 07.09.2026
На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"
Военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T15:14
2026-09-07T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские дроны уничтожают мобильные огневые группы.Профессиональное мастерство по уничтожению дронов различного типа совершенствуют в рамках тренировок. Заранее подготавливаются имитаторы цели, представляющие собой дроны с подвешенными к ним разноцветными воздушными шарами."Теоретические занятия проводят инструкторы. Объясняют суть работы пулемета, баллистики, траектории патрона. Сборка-разборка, естественно", – рассказывает пулеметчик с позывным "Леший".В ходе тренировок дроны поднимают на заданные высоты и установленные дальности полета. Стрелки по очереди на автомобильной технике подъезжают к заданному рубежу и ведут прицельный огонь по воздушным мишеням. Практические занятия проводятся в несколько подходов, каждый последующий усложняется – уменьшается время отработки по целям и количество боеприпасов. Особое внимание военные обращают на мобильность подразделений и эффективность поражения условных дронов противника.По словам "Лешего", также стрелки МОГ постоянно сопровождают боевую технику, делают боевые выезды вместе со своими расчетами."Прикрываем, наблюдаем за небом. При обнаружении БПЛА передаешь в кабину – старшему группы, выполняешь полную остановку и начинаешь работать по целям. Сбивали уже и самолетного типа (дроны – ред.) и FPV", - продолжает боец.В Минобороны подчеркивают, что личный состав мобильных огневых групп в зависимости от районов выполнения боевых задач оснащают спаренной системой огнестрельного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУОказать помощь себе и другим: как военных учат медицинеБойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
министерство обороны рф, запорожская область, новости сво, вооруженные силы россии, видео, безопасность, видео
На полигонах и в бою: как работают мобильные огневые группы "Днепра"

Мобильные огневые группы "Днепра" повышают эффективность ударов по дронам ВСУ

15:14 07.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" совершенствуют навыки по уничтожению беспилотников ВСУ на полигоне в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, вражеские дроны уничтожают мобильные огневые группы.
"С целью уничтожения беспилотников противника созданы мобильные огневые группы и пункты воздушного наблюдения, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием и охотничьими ружьями с оптическими прицелами, и приборами ночного видения", – сказано в сообщении.
Профессиональное мастерство по уничтожению дронов различного типа совершенствуют в рамках тренировок. Заранее подготавливаются имитаторы цели, представляющие собой дроны с подвешенными к ним разноцветными воздушными шарами.
"Теоретические занятия проводят инструкторы. Объясняют суть работы пулемета, баллистики, траектории патрона. Сборка-разборка, естественно", – рассказывает пулеметчик с позывным "Леший".
В ходе тренировок дроны поднимают на заданные высоты и установленные дальности полета. Стрелки по очереди на автомобильной технике подъезжают к заданному рубежу и ведут прицельный огонь по воздушным мишеням.
Практические занятия проводятся в несколько подходов, каждый последующий усложняется – уменьшается время отработки по целям и количество боеприпасов. Особое внимание военные обращают на мобильность подразделений и эффективность поражения условных дронов противника.
По словам "Лешего", также стрелки МОГ постоянно сопровождают боевую технику, делают боевые выезды вместе со своими расчетами.
"Прикрываем, наблюдаем за небом. При обнаружении БПЛА передаешь в кабину – старшему группы, выполняешь полную остановку и начинаешь работать по целям. Сбивали уже и самолетного типа (дроны – ред.) и FPV", - продолжает боец.
В Минобороны подчеркивают, что личный состав мобильных огневых групп в зависимости от районов выполнения боевых задач оснащают спаренной системой огнестрельного оружия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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