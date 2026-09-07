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На границе России и КНДР открыли автомобильный мост - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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На границе России и КНДР открыли автомобильный мост
На границе России и КНДР открыли автомобильный мост - РИА Новости Крым, 07.09.2026
На границе России и КНДР открыли автомобильный мост
В понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную, сообщает пресс-служба Правительства. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T12:22
2026-09-07T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную, сообщает пресс-служба Правительства.Открыли мост в режиме видеосвязи премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.По информации пресс-службы, по новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение. Особое значение мост имеет для Дальневосточного федерального округа, и прежде всего для Приморского края, где появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей, начнет активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура.Протяженность мостового перехода – почти 5 километров, непосредственно моста – порядка 1 километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В работах по строительству моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.Ранее сообщалось, что Крыму потратят более 120 миллионов рублей на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского мостаВ Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
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новости, россия, кндр (северная корея), мост, транспорт
На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

Новый автомобильный мост окрыли на границе России и КНДР

12:22 07.09.2026 (обновлено: 12:38 07.09.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОткрытие автомобильного моста между Россией и КНДР
Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную, сообщает пресс-служба Правительства.
Открыли мост в режиме видеосвязи премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.
"Уже весной прошлого года мы совместно дали старт реализации этого амбициозного проекта. А сейчас, спустя буквально 16 месяцев, становимся свидетелями действительно исторического события. В рекордные сроки здесь также был построен и пункт пропуска через государственную границу", – отметил Мишустин.
По информации пресс-службы, по новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение. Особое значение мост имеет для Дальневосточного федерального округа, и прежде всего для Приморского края, где появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей, начнет активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура.
Протяженность мостового перехода – почти 5 километров, непосредственно моста – порядка 1 километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В работах по строительству моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.
Ранее сообщалось, что Крыму потратят более 120 миллионов рублей на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Республики Крым.
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