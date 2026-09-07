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На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

На границе России и КНДР открыли автомобильный мост - РИА Новости Крым, 07.09.2026

На границе России и КНДР открыли автомобильный мост

В понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную, сообщает пресс-служба Правительства. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T12:22

2026-09-07T12:22

2026-09-07T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В понедельник на границе России и КНДР открыли автомобильный мост через реку Туманную, сообщает пресс-служба Правительства.Открыли мост в режиме видеосвязи премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.По информации пресс-службы, по новому мосту будет осуществляться круглогодичное автомобильное движение. Особое значение мост имеет для Дальневосточного федерального округа, и прежде всего для Приморского края, где появятся дополнительные возможности для предприятий и местных жителей, начнет активнее развиваться транспортная и логистическая инфраструктура.Протяженность мостового перехода – почти 5 километров, непосредственно моста – порядка 1 километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В работах по строительству моста было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники.Ранее сообщалось, что Крыму потратят более 120 миллионов рублей на обустройство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского мостаВ Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ

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новости, россия, кндр (северная корея), мост, транспорт