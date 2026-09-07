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БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены
БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 07.09.2026
БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены
Один человек погиб и четверо ранены при атаке украинских беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T09:22
2026-09-07T09:28
россия
пермский край
новости
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
дмитрий махонин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены при атаке украинских беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.По оперативным данным, в небе над Пермским краем сбито 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.Для жителей организован пункт временного размещения. Восстановление проведет Фонд капремонта. Также обломками задет частный дом – в этом случае обошлось без пострадавших.Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушную тревогу в Севастополе отменилиПять беспилотников сбили над СевастополемБеспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, пермский край, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), дмитрий махонин
БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены

Один человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на Пермский край – губернатор

09:22 07.09.2026 (обновлено: 09:28 07.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены при атаке украинских беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По оперативным данным, в небе над Пермским краем сбито 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.
"В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо - пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Махонин в своем канале в МАКС.
Для жителей организован пункт временного размещения. Восстановление проведет Фонд капремонта. Также обломками задет частный дом – в этом случае обошлось без пострадавших.
Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.
Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.
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РоссияПермский крайНовостиАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Дмитрий Махонин
 
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