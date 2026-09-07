https://crimea.ria.ru/20260907/massirovannaya-ataka-dronov-na-permskiy-kray---odin-chelovek-pogib-i-chetvero-raneny-1159147730.html

БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены

БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 07.09.2026

БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены

Один человек погиб и четверо ранены при атаке украинских беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T09:22

2026-09-07T09:22

2026-09-07T09:28

россия

пермский край

новости

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

дмитрий махонин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены при атаке украинских беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.По оперативным данным, в небе над Пермским краем сбито 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.Для жителей организован пункт временного размещения. Восстановление проведет Фонд капремонта. Также обломками задет частный дом – в этом случае обошлось без пострадавших.Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушную тревогу в Севастополе отменилиПять беспилотников сбили над СевастополемБеспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные

россия

пермский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пермский край, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), дмитрий махонин