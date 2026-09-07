https://crimea.ria.ru/20260907/lavrov-rasskazal-ob-usloviyakh-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-1159161234.html
Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
Завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T14:13
2026-09-07T14:13
2026-09-07T14:13
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
реабилитация нацизма
нацизм
украина
новости сво
коллективный запад
европа
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0a/1157529600_0:62:2768:1619_1920x0_80_0_0_0169e4657063431ec95a6cbe4eb893c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Московского государственного института международных отношений МИД РФ.Глава российского МИД добавил, что Запад периодически утрачивает способность договариваться и в основном славен ультиматумами и унизительными для некоторых стран требованиями."Бывает, возникают достаточно на ровном месте споры, конфликты, которые просто объясняются тем, что объективные, законные интересы где-то столкнулись. В таких ситуациях надо садиться и по-честному договариваться. Запад утратил такую способность, вернее, наверное, утратил способность периодически, эпизодически находить такие договоренности", - констатировал Лавров. Ранее Сергей Лавров заявил, что прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. При этом глава МИД добавил, что Запад активно поощряет теракты Киева и рассчитывает за счет заморозки конфликта сохранить угрозу на границах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – ЛавровЭто их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – ПутинЯпония перешла черту приличий – Лавров
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0a/1157529600_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_21de523c550018130dfb104722eecd83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), реабилитация нацизма, нацизм, украина, новости сво, коллективный запад, европа, политика, внешняя политика, новости
Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
Для завершения конфликта на Украине в Европе не должно быть нацизма – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Московского государственного института международных отношений МИД РФ.
"Наша позиция неоднократно бы позволила уже завершить эту войну на справедливых условиях, которые президент выдвинул еще в 2024 году. Завершить так, чтобы не было больше нацизма в Европе, который опять пустил сюда свои метастазы. Оставить у власти режим, который перезахоранивает с почестями, стоя на коленях, прах нацистских преступников, означало бы предать тех, кто победил нацизм в 45-ом", - приводит слова Лаврова РИА Новости.
Глава российского МИД добавил, что Запад периодически утрачивает способность договариваться и в основном славен ультиматумами и унизительными для некоторых стран требованиями.
"Бывает, возникают достаточно на ровном месте споры, конфликты, которые просто объясняются тем, что объективные, законные интересы где-то столкнулись. В таких ситуациях надо садиться и по-честному договариваться. Запад утратил такую способность, вернее, наверное, утратил способность периодически, эпизодически находить такие договоренности", - констатировал Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил
, что прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. При этом глава МИД добавил, что Запад активно поощряет теракты Киева и рассчитывает за счет заморозки конфликта сохранить угрозу на границах РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: