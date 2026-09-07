https://crimea.ria.ru/20260907/lavrov-rasskazal-ob-usloviyakh-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-1159161234.html

Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине

Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине

Завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T14:13

2026-09-07T14:13

2026-09-07T14:13

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

реабилитация нацизма

нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Завершить конфликт на Украине нужно так, чтобы в Европе больше не было нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Московского государственного института международных отношений МИД РФ.Глава российского МИД добавил, что Запад периодически утрачивает способность договариваться и в основном славен ультиматумами и унизительными для некоторых стран требованиями."Бывает, возникают достаточно на ровном месте споры, конфликты, которые просто объясняются тем, что объективные, законные интересы где-то столкнулись. В таких ситуациях надо садиться и по-честному договариваться. Запад утратил такую способность, вернее, наверное, утратил способность периодически, эпизодически находить такие договоренности", - констатировал Лавров. Ранее Сергей Лавров заявил, что прекращение боевых действий на Украине равно согласию на возрождение нацизма. При этом глава МИД добавил, что Запад активно поощряет теракты Киева и рассчитывает за счет заморозки конфликта сохранить угрозу на границах РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – ЛавровЭто их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – ПутинЯпония перешла черту приличий – Лавров

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), реабилитация нацизма, нацизм, украина, новости сво, коллективный запад, европа, политика, внешняя политика, новости