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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час
Перед Крымским мостом на выезде с полуострова резко выросла очередь – проезда ждут в шесть раз больше машин, чем часом ранее. Об этом сообщает канал оперативной РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T13:24
2026-09-07T13:24
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на выезде с полуострова резко выросла очередь – проезда ждут в шесть раз больше машин, чем часом ранее. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи и в первой половине дня понедельника проезд к пунктам досмотра у мостового перехода через Керченский пролив был свободен. К полудню со стороны Крыма начала собираться очередь – час назад проезда ждали 30 автомобилей.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час

Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут 180 автомобилей

13:24 07.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом на выезде с полуострова резко выросла очередь – проезда ждут в шесть раз больше машин, чем часом ранее. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
В течение ночи и в первой половине дня понедельника проезд к пунктам досмотра у мостового перехода через Керченский пролив был свободен. К полудню со стороны Крыма начала собираться очередь – час назад проезда ждали 30 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении по состоянию на 13 часов понедельника.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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