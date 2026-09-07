Рейтинг@Mail.ru
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/krupnaya-gruppirovka-vsu-popala-v-okruzhenie-v-kharkovskoy-oblasti-1159153173.html
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T12:02
2026-09-07T12:49
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_321a2249aa6672bd5393999b1ad5ef0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области, информирует российское военное ведомство.Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 военнослужащих за сутки, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124943_352:0:1280:696_1920x0_80_0_0_ecc85de4c9be261d5e8cce57e77f25f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области

Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области – Минобороны России

12:02 07.09.2026 (обновлено: 12:49 07.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области, информирует российское военное ведомство.

"В настоящее время в окружении находится около 1,7 тысячи боевиков. Попыток прорыва из окружения противник не принимал", – сказано в сообщении Минобороны России.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 военнослужащих за сутки, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, перечислили в МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
14:02В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
13:51В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
13:47Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
13:34Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат
13:24Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час
13:03Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым
12:54Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
12:36Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
12:22На границе России и КНДР открыли автомобильный мост
12:08Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
12:02Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
11:57Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани
11:47Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
11:29В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
11:05Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
10:57Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
10:50Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
10:35Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
10:27В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
Лента новостейМолния