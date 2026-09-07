https://crimea.ria.ru/20260907/krupnaya-gruppirovka-vsu-popala-v-okruzhenie-v-kharkovskoy-oblasti-1159153173.html
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T12:02
2026-09-07T12:02
2026-09-07T12:49
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области, информирует российское военное ведомство.Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 военнослужащих за сутки, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области – Минобороны России
12:02 07.09.2026 (обновлено: 12:49 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области, информирует российское военное ведомство.
"В настоящее время в окружении находится около 1,7 тысячи боевиков. Попыток прорыва из окружения противник не принимал", – сказано в сообщении Минобороны России.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 военнослужащих за сутки, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, перечислили в МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.