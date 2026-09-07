https://crimea.ria.ru/20260907/krupnaya-gruppirovka-vsu-popala-v-okruzhenie-v-kharkovskoy-oblasti-1159153173.html

Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области

Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области

Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T12:02

2026-09-07T12:02

2026-09-07T12:49

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Около 1,7 тысячи украинских боевиков попали в окружение в Харьковской области, сообщает Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области, информирует российское военное ведомство.Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 военнослужащих за сутки, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу