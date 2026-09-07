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Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила
Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила
В Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью будет изменено время действия комендантского часа, а также будут запрещены развлекательные и... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T16:03
2026-09-07T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью будет изменено время действия комендантского часа, а также будут запрещены развлекательные и спортивные мероприятия. Соответствующее решение приято в понедельник советом обороны Киева в соответствии с постановлением правительства и некоторых инициатив города, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Комендантский час в украинской столице теперь будет продолжаться с часа ночи до пяти часов утра.Также в связи с ухудшением ситуации безопасности в Киеве будут запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий.Изменения вступят в силу с 00 часов 10 сентября, уточнил Кличко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризисаГрупповые удары по Украине: что поражено в Киеве и ОдессеЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
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киев, новости, украина, виталий кличко
Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила

Совет обороны Киева заявил об ухудшении ситуации в столице Украины

16:03 07.09.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyАвтомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева
Автомобили светят фарами во время отключения электроэнергии в центре Киева - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью будет изменено время действия комендантского часа, а также будут запрещены развлекательные и спортивные мероприятия. Соответствующее решение приято в понедельник советом обороны Киева в соответствии с постановлением правительства и некоторых инициатив города, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Совет обороны Киева принял сегодня решение в соответствии с постановлением правительства и некоторых инициатив города по функционированию городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации в столице", – написал Кличко в свое Telegram-канале.
Комендантский час в украинской столице теперь будет продолжаться с часа ночи до пяти часов утра.
Также в связи с ухудшением ситуации безопасности в Киеве будут запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий.
Изменения вступят в силу с 00 часов 10 сентября, уточнил Кличко.
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КиевНовостиУкраинаВиталий Кличко
 
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