https://crimea.ria.ru/20260907/kritichnaya-obstanovka-v-kieve-sovet-oborony-vvodit-novye-pravila-1159165166.html

Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила

Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Критичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила

В Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью будет изменено время действия комендантского часа, а также будут запрещены развлекательные и... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T16:03

2026-09-07T16:03

2026-09-07T16:03

киев

новости

украина

виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Киеве с 10 сентября из-за ухудшения ситуации с безопасностью будет изменено время действия комендантского часа, а также будут запрещены развлекательные и спортивные мероприятия. Соответствующее решение приято в понедельник советом обороны Киева в соответствии с постановлением правительства и некоторых инициатив города, проинформировал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Комендантский час в украинской столице теперь будет продолжаться с часа ночи до пяти часов утра.Также в связи с ухудшением ситуации безопасности в Киеве будут запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий.Изменения вступят в силу с 00 часов 10 сентября, уточнил Кличко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризисаГрупповые удары по Украине: что поражено в Киеве и ОдессеЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, новости, украина, виталий кличко