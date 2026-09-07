Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат
Как в Крыму живется ежам в природе и дома – ко Дню ежика
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
В Крыму на сегодняшний день обитает один вид ежей – европейский и его особый подвид – белогрудый (южный). Однако в связи с глобальным потеплением возможно появление еще одного – ушастого ежа, жителя степей и полупустынь Средней Азии. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор биологических наук, профессор Крымского федерального университета Сергей Иванов.
Что еще интересного рассказал ученый и о чем предупреждают ветеринары крымчан, берущих в дом колючих питомцев, – в нашем материале ко Дню ежа, который празднуют 7 сентября.
Колючие и ушастые
"В связи с глобальным потеплением в Крыму возможно появление еще одного вида – ушастого ежа, жителя степей и полупустынь Средней Азии. У нас же на полуострове зоны полупустынь расширяются, они есть уже и в Северном Крыму, в Присивашье. Так что ушастики вполне могут прижиться", – сказал Иванов.
Ближайшие районы обитания ушастого ежа расположены не так и далеко – это Нижнее Поволжье и Предкавказье, говорит он. Но Крым ведь окружен морями, нас разделяет Керченский пролив, так что пешком сюда ежики придут вряд ли – произойдет их распространение не без помощи человека, но именно так часто и случается с чужеродными для Крыма видами, добавил ученый.
"Это для насекомых нет препятствий, и в Крыму уже много таких, что прилетели издалека, из Китая даже. Но у нас много где содержатся ежики как питомцы, и вот сбежавшие зверьки или выпущенные намеренно вполне могут прижиться в крымской природе. Так это происходит и с другими чужеродными видами теплокровных животных из зоопарков, и холоднокровных, которые содержатся в террариумах, и даже рыбами. У нас некоторые аквариумные рыбы появились в водоемах, рак голубой теперь живет и прочее. Вот и ушастый ежик появится. А он и правда ушастый. И очень симпатичный", – отметил биолог.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
В фокусе внимания
Главная отличительная особенность всех ежей нам хорошо известна – это довольно острые колючки, благодаря которым зверьки хорошо защищены в природе и практически не имеют врагов, сказал Иванов. Хотя напасть на ежиков все-таки могут голодные лисы, волки и крупные совы – филины, добавил ученый.
"Они, конечно, не охотятся, а так, при случае, если уж очень голодны. Колючки потому что дело серьезное, и никому неохота испытывать их остроту", - говорит он.
Что представляет для ежиков настоящую опасность, причем растущую с каждым годом, так это человек, точнее даже его транспорт, добавил Иванов.
"Специальные учеты зоологов показали, что на дорогах Крыма каждый год под колесами транспорта гибнет не менее 1000 ежей", – сказал Иванов.
В "Управлении особо охраняемыми природными территориями Республики Крым" эту информацию подтверждают.
"Серьезным врагом ежа когда-то был филин, но в настоящее время этот вид в Крыму исчезает, и врагом ежа остаются только крупные пастушеские собаки и человек", – отмечают в ведомстве.
Два года назад, в октябре 2024, ежей внесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как "вид близкий к уязвимому положению", поскольку популяция в большей части ареала их обитания сократилась на 30% за последние десять лет.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
В Европе это связывают с ростом объемов химикатов, которые используют фермеры в сельском хозяйстве, сокращая численность не только вредителей на полях, но и ежей, которые ими, в частности мышами, улитками и слизнями, питаются.
В России резкого сокращения ежей пока не наблюдают, не считают тревожной ситуацию с ними ни в Крыму, ни в Севастополе.
"Ежи у нас не внесены в Красную книгу Севастополя, и это не охотресурсы, поэтому отдельный мониторинг по ним мы не ведем. Тем не менее это объект животного мира, к которому надо относиться бережно и не пытаться как-то вмешиваться в естественные природные процессы", – сообщили в Севприроднадзоре.
"Включение в Красную книгу заслуживают только виды, которым что-то угрожает. То есть это реальные угрозы самому существованию животных. И ежи в этом плане, видимо, не из числа таких видов у нас. Пока", – прокомментировал Иванов.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
Не врагом, а другом
А потому, если вы обнаружили ежат, отбившихся от мамы, то можно попробовать выкормить их в домашних условиях, хотя следует учесть, что это не так просто, ведь 95% их рациона – насекомые, отметил ученый.
"Остальной рацион очень разнообразен, начиная с фруктов и ягод, упавших на землю, до ящериц, змей, птиц и грызунов, даже самых крупных, например крыс. Но малыши-ежата требуют особого питания. Вопреки расхожему мнению, давать коровье молоко им нельзя. Можно попробовать попотчевать козьим, но совсем немножко и очень осторожно. И поскорее перевести на насекомых, мучных червей и тараканов", – сказал Иванов.
По словам владелицы магазина зоотоваров и ветклиники в Севастополе Татьяны Головановой, у нее самой дома время от времени живут ежи. Были и ушастые, и дикие – таких приносили люди, чаще дети, чтобы спасла.
"И я их выкармливаю и потом отпускаю. А пару раз они даже зимовали", – рассказала Татьяна.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
Основным сезоном размножения ежей считается май – июнь. Тогда подросшие зверьки в сентябре, когда температуры понижаются, уже не гуляют, а к середине октября, когда в Крыму стартует отопительный сезон, лежат в норке, свернувшись в клубок, в глубокой спячке. Но если ежиха стала мамой позже, к концу лета, то ее потомство обречено, говорит ветеринар.
"Это естественный отбор, так бывает в природе. К тому же климат у нас меняется, и бывают непредсказуемые события, резкие похолодания... Маленький ежик, которого мы видим в августе или в сентябре, обречен. Да, он ляжет в спячку, но не проснется: просто не успеет набрать нужный вес, то есть хотя бы пятьсот – шестьсот граммов. Если у вас есть желание и возможность – дайте ему перезимовать в тепле и с едой, а потом, весной, отпустите, вывезите куда-нибудь в безлюдное место на природу", – сказала Голованова.
Хотя ежи животные ночные, в неволе, то есть в тепле и сытости, в спячку они почти не ложатся, говорит она, а могут быть вялыми, заторможенными, при этом будут продолжать выходить поесть и даже иногда погулять.
Дома ежонку надо обеспечить правильное жилище, лучше что-то типа аквариума или террариума, площадью не меньше 60х60, советует Татьяна. Брать животное руками нельзя – только в перчатках или через тряпку. В домик постелить опилки, оставить воду и корм, а потом 2-3 недели вообще не трогать.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
"Если вы видите, что ежик угнетенный, какие-то болезненные проявления есть – незамедлительно обращайтесь к ветеринару. А если бодрый и в течение 2-3 недель незаметно ничего странного в поведении и внешнем виде, то можно считать его здоровым. Останется обработать от блох и клещей. А содержание обычного ежа от того же ушастого особенно не отличается", – сказала она.
Осторожничать же следует по целому ряду причин, из которых главная: ежи переносчики бешенства, смертельной для человека болезни, от которой вакцины нет, предупредила ветеринар.
"Это болезнь любых теплокровных животных, в основном хищников. Но это не значит, что у нас тут все ежи бешеные и опасные – нет, конечно. Но когда вы из природы изымаете дикое животное, надо быть очень аккуратным и хорошо осознавать, что вы делаете", – сказала Голованова.
Поэтому если вы решили по какой-то причине помочь взрослому ежу, лучше оставить его во дворе, где для него есть тихое место и чем поживиться, так ежик еще и "почистит" вам огород от вредителей, добавила ветеринар.
"К соседке, например, ежиная пара прибилась и осталась. Теперь самка каждый год рожает ежат и те уходят, а они с самцом остаются. То есть ежи научились жить среди людей. Но мы должны помнить, что это дикая природа, как голуби, мыши и другая живность, существующая по своим законам. Хотя и здесь есть место помощи, в том числе человека", – сказала она.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
Экзотика добра
Вылечить животное как надо могут, разумеется, только врачи, но в Севастополе, как и в целом в Крыму, ветеринаров, специализирующихся на так называемых экзотах, очень немного. В этом убедился и корреспондент РИА Новости Крым, столкнувшись с необходимостью спасти ежонка.
Три года назад Пусю, тогда совсем еще крошку, буквально вытащили из пасти овчарки, которая решила поиграть с ней, как с игрушкой, увидев во дворе частного дома. Колючки у зверька были еще мягкими, сворачиваться в защитный клубок она не умела, и выжила чудом. Малышку приютили, подкормили и подлечили. А позже выяснилось, что в искусственной среде ей скорее всего придется не только зимовать.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
Как объяснила тогда ветеринар, Пуся пропустила важный курс начальной ежиной школы и теперь вряд ли сумеет правильно охотиться и защищаться, а значит, рискует не выжить в своей хоть и родной, и естественной, но уже совсем не радушной для нее среде. Рисковать не стали – оставили. Но хлопоты только начались.
Второй раз Пусю спасали в государственном ветцентре, куда она попала с больным животом и зубами.
"Дело в том, что питание – важный аспект содержания питомца, в особенности экзотического, и, если его не придерживаться, это чревато: животное может не просто заболеть, и погибнуть, причем иногда за считаные дни, а иногда и часы", – предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Антоненко.
Ветеринар-экзотолог и сам как экзотика, причем не только для Крыма, а вообще для России – признает проблематику вопроса представитель этого направления в медицине и лечащий врач Пуси Юлия Бочарова. Сама она работает на два города – Симферополь и Севастополь уже не один год.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
"Экзотолог редкий специалист, потому что пациенты специфические, и мало кто хочет за них браться. В той же Скрябинке в Москве (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени им. К.И. Скрябина – ред.) готовят обычных ветеринарных врачей... Поэтому, когда мы хотим уйти в узкую специализацию, по тем же ежикам, то все изучаем на личном опыте, в практике", – поделилась Юлия.
Полезное для своей специфической работы российские ветеринары, в том числе крымские, узнают в интернете, на онлайн-курсах, а также благодаря поездкам на специальные конференции с участием более опытных коллег, говорит она.
"Есть даже сообщество врачей и отдельная библиотека по экзотическим животным – все исключительно на инициативе определенных людей, которым не все равно. Мы между собой общаемся и делимся опытом, информацией, книгами, клиническими случаями для того, чтобы, если возникает какая-то проблема, была возможность спросить коллег, которые, возможно, с таким уже сталкивались, и помочь", – рассказала Бочарова.
Главный совет Юлии тем, кто решил, что в его доме найдется место ежу: прежде всего взвесьте все свои возможности, чтобы через день-два, неделю или месяц животное не оказалось на улице просто потому, что кто-то не рассчитал силы или передумал.
"Если человек все-таки решился пожалеть и оставить такого питомца, то в интернете сейчас довольно много "ежиных" групп и сообществ, где есть информация о том, как устроить быт и жить с комфортом рядом с таким другом", – добавила Бочарова.
© РИА Новости КрымЕжик Пуся
© РИА Новости Крым
Ежик Пуся
Следует помнить, однако, что ежики не только своеобразные в питании – это сумеречно-ночные животные, довольно шумные и характерные, поэтому воспринимать ежа как котенка или щенка не получится, предупреждает она.
"Но для комфортной совместной жизни с ежиком нужно в первую очередь пожалеть его и полюбить. А остальное все приложится", – уверена специалист.
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