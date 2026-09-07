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Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат

Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат

В Крыму на сегодняшний день обитает один вид ежей – европейский и его особый подвид – белогрудый (южный). Однако в связи с глобальным потеплением возможно... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T13:34

2026-09-07T13:34

2026-09-07T13:34

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В Крыму на сегодняшний день обитает один вид ежей – европейский и его особый подвид – белогрудый (южный). Однако в связи с глобальным потеплением возможно появление еще одного – ушастого ежа, жителя степей и полупустынь Средней Азии. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор биологических наук, профессор Крымского федерального университета Сергей Иванов.Что еще интересного рассказал ученый и о чем предупреждают ветеринары крымчан, берущих в дом колючих питомцев, – в нашем материале ко Дню ежа, который празднуют 7 сентября.Колючие и ушастыеБлижайшие районы обитания ушастого ежа расположены не так и далеко – это Нижнее Поволжье и Предкавказье, говорит он. Но Крым ведь окружен морями, нас разделяет Керченский пролив, так что пешком сюда ежики придут вряд ли – произойдет их распространение не без помощи человека, но именно так часто и случается с чужеродными для Крыма видами, добавил ученый."Это для насекомых нет препятствий, и в Крыму уже много таких, что прилетели издалека, из Китая даже. Но у нас много где содержатся ежики как питомцы, и вот сбежавшие зверьки или выпущенные намеренно вполне могут прижиться в крымской природе. Так это происходит и с другими чужеродными видами теплокровных животных из зоопарков, и холоднокровных, которые содержатся в террариумах, и даже рыбами. У нас некоторые аквариумные рыбы появились в водоемах, рак голубой теперь живет и прочее. Вот и ушастый ежик появится. А он и правда ушастый. И очень симпатичный", – отметил биолог.В фокусе вниманияГлавная отличительная особенность всех ежей нам хорошо известна – это довольно острые колючки, благодаря которым зверьки хорошо защищены в природе и практически не имеют врагов, сказал Иванов. Хотя напасть на ежиков все-таки могут голодные лисы, волки и крупные совы – филины, добавил ученый."Они, конечно, не охотятся, а так, при случае, если уж очень голодны. Колючки потому что дело серьезное, и никому неохота испытывать их остроту", - говорит он.Что представляет для ежиков настоящую опасность, причем растущую с каждым годом, так это человек, точнее даже его транспорт, добавил Иванов."Специальные учеты зоологов показали, что на дорогах Крыма каждый год под колесами транспорта гибнет не менее 1000 ежей", – сказал Иванов.В "Управлении особо охраняемыми природными территориями Республики Крым" эту информацию подтверждают.Два года назад, в октябре 2024, ежей внесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как "вид близкий к уязвимому положению", поскольку популяция в большей части ареала их обитания сократилась на 30% за последние десять лет.В Европе это связывают с ростом объемов химикатов, которые используют фермеры в сельском хозяйстве, сокращая численность не только вредителей на полях, но и ежей, которые ими, в частности мышами, улитками и слизнями, питаются.В России резкого сокращения ежей пока не наблюдают, не считают тревожной ситуацию с ними ни в Крыму, ни в Севастополе."Включение в Красную книгу заслуживают только виды, которым что-то угрожает. То есть это реальные угрозы самому существованию животных. И ежи в этом плане, видимо, не из числа таких видов у нас. Пока", – прокомментировал Иванов.Не врагом, а другомА потому, если вы обнаружили ежат, отбившихся от мамы, то можно попробовать выкормить их в домашних условиях, хотя следует учесть, что это не так просто, ведь 95% их рациона – насекомые, отметил ученый.По словам владелицы магазина зоотоваров и ветклиники в Севастополе Татьяны Головановой, у нее самой дома время от времени живут ежи. Были и ушастые, и дикие – таких приносили люди, чаще дети, чтобы спасла."И я их выкармливаю и потом отпускаю. А пару раз они даже зимовали", – рассказала Татьяна.Основным сезоном размножения ежей считается май – июнь. Тогда подросшие зверьки в сентябре, когда температуры понижаются, уже не гуляют, а к середине октября, когда в Крыму стартует отопительный сезон, лежат в норке, свернувшись в клубок, в глубокой спячке. Но если ежиха стала мамой позже, к концу лета, то ее потомство обречено, говорит ветеринар.Хотя ежи животные ночные, в неволе, то есть в тепле и сытости, в спячку они почти не ложатся, говорит она, а могут быть вялыми, заторможенными, при этом будут продолжать выходить поесть и даже иногда погулять.Дома ежонку надо обеспечить правильное жилище, лучше что-то типа аквариума или террариума, площадью не меньше 60х60, советует Татьяна. Брать животное руками нельзя – только в перчатках или через тряпку. В домик постелить опилки, оставить воду и корм, а потом 2-3 недели вообще не трогать."Если вы видите, что ежик угнетенный, какие-то болезненные проявления есть – незамедлительно обращайтесь к ветеринару. А если бодрый и в течение 2-3 недель незаметно ничего странного в поведении и внешнем виде, то можно считать его здоровым. Останется обработать от блох и клещей. А содержание обычного ежа от того же ушастого особенно не отличается", – сказала она.Осторожничать же следует по целому ряду причин, из которых главная: ежи переносчики бешенства, смертельной для человека болезни, от которой вакцины нет, предупредила ветеринар.Поэтому если вы решили по какой-то причине помочь взрослому ежу, лучше оставить его во дворе, где для него есть тихое место и чем поживиться, так ежик еще и "почистит" вам огород от вредителей, добавила ветеринар."К соседке, например, ежиная пара прибилась и осталась. Теперь самка каждый год рожает ежат и те уходят, а они с самцом остаются. То есть ежи научились жить среди людей. Но мы должны помнить, что это дикая природа, как голуби, мыши и другая живность, существующая по своим законам. Хотя и здесь есть место помощи, в том числе человека", – сказала она.Экзотика добраВылечить животное как надо могут, разумеется, только врачи, но в Севастополе, как и в целом в Крыму, ветеринаров, специализирующихся на так называемых экзотах, очень немного. В этом убедился и корреспондент РИА Новости Крым, столкнувшись с необходимостью спасти ежонка.Три года назад Пусю, тогда совсем еще крошку, буквально вытащили из пасти овчарки, которая решила поиграть с ней, как с игрушкой, увидев во дворе частного дома. Колючки у зверька были еще мягкими, сворачиваться в защитный клубок она не умела, и выжила чудом. Малышку приютили, подкормили и подлечили. А позже выяснилось, что в искусственной среде ей скорее всего придется не только зимовать.Как объяснила тогда ветеринар, Пуся пропустила важный курс начальной ежиной школы и теперь вряд ли сумеет правильно охотиться и защищаться, а значит, рискует не выжить в своей хоть и родной, и естественной, но уже совсем не радушной для нее среде. Рисковать не стали – оставили. Но хлопоты только начались.Второй раз Пусю спасали в государственном ветцентре, куда она попала с больным животом и зубами. "Дело в том, что питание – важный аспект содержания питомца, в особенности экзотического, и, если его не придерживаться, это чревато: животное может не просто заболеть, и погибнуть, причем иногда за считаные дни, а иногда и часы", – предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Антоненко.Ветеринар-экзотолог и сам как экзотика, причем не только для Крыма, а вообще для России – признает проблематику вопроса представитель этого направления в медицине и лечащий врач Пуси Юлия Бочарова. Сама она работает на два города – Симферополь и Севастополь уже не один год."Экзотолог редкий специалист, потому что пациенты специфические, и мало кто хочет за них браться. В той же Скрябинке в Москве (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени им. К.И. Скрябина – ред.) готовят обычных ветеринарных врачей... Поэтому, когда мы хотим уйти в узкую специализацию, по тем же ежикам, то все изучаем на личном опыте, в практике", – поделилась Юлия.Полезное для своей специфической работы российские ветеринары, в том числе крымские, узнают в интернете, на онлайн-курсах, а также благодаря поездкам на специальные конференции с участием более опытных коллег, говорит она.Главный совет Юлии тем, кто решил, что в его доме найдется место ежу: прежде всего взвесьте все свои возможности, чтобы через день-два, неделю или месяц животное не оказалось на улице просто потому, что кто-то не рассчитал силы или передумал."Если человек все-таки решился пожалеть и оставить такого питомца, то в интернете сейчас довольно много "ежиных" групп и сообществ, где есть информация о том, как устроить быт и жить с комфортом рядом с таким другом", – добавила Бочарова.Следует помнить, однако, что ежики не только своеобразные в питании – это сумеречно-ночные животные, довольно шумные и характерные, поэтому воспринимать ежа как котенка или щенка не получится, предупреждает она."Но для комфортной совместной жизни с ежиком нужно в первую очередь пожалеть его и полюбить. А остальное все приложится", – уверена специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожаре спасли ежа"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеОпасного рака-вселенца нашли в крымских реках

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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