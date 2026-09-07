https://crimea.ria.ru/20260907/khram-nikolaya-chudotvortsa-zagorelsya-posle-udara-vsu-po-tambovskoy-oblasti-1159150113.html

Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области

Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области

Минувшей ночью в Тамбовской области в результате удара ВСУ загорелся купол церкви Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T10:57

2026-09-07T10:57

2026-09-07T10:57

тамбовская область

атаки всу

евгений первышов

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Тамбовской области в результате удара ВСУ загорелся купол церкви Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Евгения Первышова.По словам губернатора, святыня была построена в 1903 году на средства прихожан, в 2011-2012 годах в нем провели масштабную реставрацию.Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно совершают атаки, направленные против мирных жителей.В Севастополе в течение ночи и утра отразили три атаки ВСУ. Над регионом было уничтожено 8 беспилотников. Погибли 15-летняя девочка и мужчина. Еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет получили ранения. В городе повреждены восемь многоэтажек и один частный дом.Всего за ночь средства ПВО сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храмаВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую областьВ Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку

тамбовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, атаки всу, евгений первышов, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости