Рейтинг@Mail.ru
Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/khram-nikolaya-chudotvortsa-zagorelsya-posle-udara-vsu-po-tambovskoy-oblasti-1159150113.html
Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
Минувшей ночью в Тамбовской области в результате удара ВСУ загорелся купол церкви Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:57
2026-09-07T10:57
тамбовская область
атаки всу
евгений первышов
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Тамбовской области в результате удара ВСУ загорелся купол церкви Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Евгения Первышова.По словам губернатора, святыня была построена в 1903 году на средства прихожан, в 2011-2012 годах в нем провели масштабную реставрацию.Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно совершают атаки, направленные против мирных жителей.В Севастополе в течение ночи и утра отразили три атаки ВСУ. Над регионом было уничтожено 8 беспилотников. Погибли 15-летняя девочка и мужчина. Еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет получили ранения. В городе повреждены восемь многоэтажек и один частный дом.Всего за ночь средства ПВО сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храмаВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую областьВ Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6af5fcff54fecf75f1691526d6774bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, атаки всу, евгений первышов, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости
Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области

В Тамбовской области вспыхнул пожар в храме Николая Чудотворца после атаки ВСУ

10:57 07.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Тамбовской области в результате удара ВСУ загорелся купол церкви Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Евгения Первышова.
"В результате атаки украинского БПЛА у нас загорелся купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на высоте 40 метров было ликвидировано", - сказал Первышов на оперативном совещании правительства.
По словам губернатора, святыня была построена в 1903 году на средства прихожан, в 2011-2012 годах в нем провели масштабную реставрацию.
Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно совершают атаки, направленные против мирных жителей.
В Севастополе в течение ночи и утра отразили три атаки ВСУ. Над регионом было уничтожено 8 беспилотников. Погибли 15-летняя девочка и мужчина. Еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет получили ранения. В городе повреждены восемь многоэтажек и один частный дом.
Всего за ночь средства ПВО сбили 306 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При украинской атаке на ЛНР погиб монах и ранен настоятель храма
ВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку
 
Тамбовская областьАтаки ВСУЕвгений ПервышовПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани
11:47Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
11:29В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
11:05Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
10:57Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
10:50Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
10:35Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
10:27В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
10:18В Крыму остановлено движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
10:10Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями
09:58Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации
09:49Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11
09:32Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке
09:22БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены
09:13Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:05Воздушную тревогу в Севастополе отменили
09:00Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
08:50В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
08:46В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии
08:31Их общая война: как Крым связал поэтов Гамзатова и Асадова
Лента новостейМолния