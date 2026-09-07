https://crimea.ria.ru/20260907/kak-sotrudnik-mchs-iz-kryma-pokoryal-pozharnyy-olimp-v-kazani-1159152982.html

Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани

Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани

Сотрудник МЧС из Крыма принял участие в открытых соревнованиях профессионального мастерства "Пожарный Олимп", которые прошли в масштабах салона "Комплексная... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T11:57

2026-09-07T11:57

2026-09-07T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Сотрудник МЧС из Крыма принял участие в открытых соревнованиях профессионального мастерства "Пожарный Олимп", которые прошли в масштабах салона "Комплексная безопасность" в Казани. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.Состязания были организованы на площадке перед выставочным центром "Казань Экспо" в режиме нон-стоп. Представители всех видов пожарной охраны, включая добровольцев, и подразделения других ведомств соревновались на протяжении трех дней работы салона. Среди участников был и сотрудник ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Легкий.Отмечается, что с 2021 года состязания являются неотъемлемой частью каждого форума и набирают популярность. В них принимают участие наиболее опытные и мотивированные сотрудники пожарно-спасательных подразделений из различных регионов, спасательных воинских формирований МЧС России и профильных вузов, а также представители экстренных служб иностранных государств.Специальная дистанция "Пожарный Олимп" объединяет комплекс из восьми упражнений – все максимально приближены к реальным боевым действиям при тушении пожара.Ранее севастопольский сотрудник МЧС России Виктор Стрелков установил новый рекорд России и рекорд Крыма в пауэрлифтинге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Силачи установили мировой рекорд в СевастополеКрымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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