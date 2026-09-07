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Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T13:47
2026-09-07T13:47
2026-09-07T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев.Отмечается, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.В отношении иностранцев составлено 28 протоколов: девять – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за нарушение правил въезда и режима пребывания в России и семь протоколов – за отсутствие документов.На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 59 000 рублей. В отношении шести человек приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации с запретом въезда в страну сроком до пяти лет.Ранее, за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегаламиЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
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новости крыма, сакский район, мвд по республике крым, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей в Сакском районе полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев.
"Выявлено девять иностранных граждан из стран Средней Азии, нарушивших миграционное законодательство и осуществлявших трудовую деятельность в качестве арматурщиков без соответствующих разрешительных документов", – сказано в сообщении.
Отмечается, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.
В отношении иностранцев составлено 28 протоколов: девять – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за нарушение правил въезда и режима пребывания в России и семь протоколов – за отсутствие документов.
На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 59 000 рублей. В отношении шести человек приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации с запретом въезда в страну сроком до пяти лет.
Ранее, за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены
двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.
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