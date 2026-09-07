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Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей

Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей

Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T13:47

2026-09-07T13:47

2026-09-07T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев.Отмечается, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.В отношении иностранцев составлено 28 протоколов: девять – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за нарушение правил въезда и режима пребывания в России и семь протоколов – за отсутствие документов.На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 59 000 рублей. В отношении шести человек приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации с запретом въезда в страну сроком до пяти лет.Ранее, за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегаламиЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

сакский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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