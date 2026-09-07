Рейтинг@Mail.ru
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/iz-kryma-vydvorili-nezakonnykh-migrantov-stroiteley-1159160088.html
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T13:47
2026-09-07T13:47
новости крыма
сакский район
мвд по республике крым
миграционная политика
трудовые мигранты
мигранты
нелегальные мигранты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев.Отмечается, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.В отношении иностранцев составлено 28 протоколов: девять – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за нарушение правил въезда и режима пребывания в России и семь протоколов – за отсутствие документов.На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 59 000 рублей. В отношении шести человек приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации с запретом въезда в страну сроком до пяти лет.Ранее, за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегаламиЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, сакский район, мвд по республике крым, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей

Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей в Сакском районе полуострова

13:47 07.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев.
"Выявлено девять иностранных граждан из стран Средней Азии, нарушивших миграционное законодательство и осуществлявших трудовую деятельность в качестве арматурщиков без соответствующих разрешительных документов", – сказано в сообщении.
Отмечается, что при появлении правоохранителей мигранты попытались скрыться.
В отношении иностранцев составлено 28 протоколов: девять – за незаконную трудовую деятельность, 12 – за нарушение правил въезда и режима пребывания в России и семь протоколов – за отсутствие документов.
На нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 59 000 рублей. В отношении шести человек приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации с запретом въезда в страну сроком до пяти лет.
Ранее, за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегалами
Что изменилось для мигрантов в России
Иностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
 
Новости КрымаСакский районМВД по Республике КрымМиграционная политикаТрудовые мигрантыМигрантыНелегальные мигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Лавров рассказал об условиях завершения конфликта на Украине
14:02В Алуште из-за угрозы обрушения здания после пожара перекрыли улицу
13:51В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов
13:47Из Крыма выдворили незаконных мигрантов-строителей
13:34Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат
13:24Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз за час
13:03Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым
12:54Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
12:36Новости Севастополя: что происходит в городе после атаки ВСУ
12:22На границе России и КНДР открыли автомобильный мост
12:08Крымский мост сейчас: выросла очередь на выезде с полуострова
12:02Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Харьковской области
11:57Как сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в Казани
11:47Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
11:29В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
11:05Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
10:57Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
10:50Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
10:35Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
10:27В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
Лента новостейМолния