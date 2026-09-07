Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова
Ровесники-поэты: крымские истории Расула Гамзатова и Эдуарда Асадова
Одного называли "поэтом в черной маске", другого — "певцом родной земли". Дороги у них оказались разными, хотя на обеих случились слава, признание, успех. Они были ровесниками, учились в одно время в одном институте, неплохо знали друг друга. А еще поэтов Эдуарда Асадова и Расула Гамзатова, стихи которых прошли испытание временем и звучат сегодня, связывает Севастополь. Часть их жизни навсегда осталась там.
7 сентября 1923 года - день рождения Эдуарда Асадова, 8 сентября — Расула Гамзатова.
Гвардии лейтенант Асадов
Единственное стихотворение Эдуарда Асадова, датированное 1944 годом — "На исходный рубеж". Про ту сторону войны, которую так редко выносили тогда на публику. Многокилометровые марши, разъезжающиеся в липкой грязи сапоги, тягучая усталость — когда заснуть можно даже на голой земле. Строчки эти написаны в апреле, когда часть, где служил Асадов, была у Крыма:
"Пехотный батальон шагал
Туда, где лопались ракеты,
Где высился Турецкий вал,
Еще не тронутый рассветом".
Туда, где лопались ракеты,
Где высился Турецкий вал,
Еще не тронутый рассветом".
Потом, наверное, не до стихов было. Снова марши. Снова бои, стычки с оторвавшимися от своих подразделений гитлеровцами. Города, где на тротуарах толпятся люди, пережившие оккупацию. И среди всего этого — гвардии лейтенант Асадов, помощник командира батареи 30-й гвардейской минометной Перекопской бригады. Опытный фронтовик 21 года отроду. Поэт.
Батарея двигалась на Севастополь, город предстояло отбивать у фашистов в течение нескольких недель.
Из воспоминаний Эдуарда Асадова:
Главное, что бросалось в глаза в те весенние месяцы наступления: растерянность фашистов, трусливые улыбки, откровенный страх. И шли пленные солдаты по дороге не в одиночку, а сотнями и даже тысячами. Шли зачастую без всякой охраны, небритые, трусливо-жалкие. А куда им было бежать?.. Фашисты шли, понурив головы, вдоль обочин, шарахаясь от пролетающих мимо наших танков, самоходок и грузовых машин. Завидев советских бойцов, они льстиво улыбались, махали руками и охотно кричали уже не "Хайль Гитлер", а "Гитлер капут!", "Гитлер капут!" И никакой больше спеси, никакой "великой Германии". Ибо замороженные и забитые чванливой, воинственной тупостью мозги их начали оттаивать и поворачиваться в ином направлении.
Минометная батарея находилась у села Бельбек (сейчас Фруктовое). В ночь на 4 мая батарея готовилась к работе по врагу. Боеприпасы могли подвозить по единственной дороге, которую периодически обстреливали из пулеметов гитлеровцы. Одна из машин со снарядами остановилась и загорелась, застопорив движение.
К ней бросился руководивший погрузкой снарядов лейтенант Асадов, вместе со своими солдатами принялся толкать грузовик к обочине и тушить пожар. Он смог быстро понять, где неисправность, устранить ее — и направил грузовик на огневую позицию, встав на подножке у кабины водителя.
А немецкие пулеметчики усилили огонь, артиллерия врага принялась "обрабатывать" позицию наших минометчиков. Осколки снаряда попали Эдуарду Асадову в лицо. В наградном листе есть описание ранения: "Совершенно выбиты глаза, отбита верхняя челюсть с передними зубами, разбиты скула и нос".
Лейтенант быстро очнулся, отмахнулся от перевязки и, зажав лицо руками, сел в кабину, продолжив командовать. Только на месте, у минометной позиции, позволил приблизиться к себе санитару.
В 21 год он перестал видеть.
Может быть, кого-то это сломало. Но не лейтенанта Асадова. Он начал жизнь заново: научился читать слепым методом и печатать на машинке. Поступил в Литературный институт. Работал — может, и побольше многих зрячих. Был литконсультантом в именитых изданиях. И писал, писал, писал... Его сборники стихов выходили миллионными тиражами. Именно в 60-е, во времена оттепели, он стал по-настоящему народным поэтом, известным всей стране.
Человек в широкой полумаске часто приезжал в Севастополь. Этот город был последним, который он видел. Пусть — с почерневшими от копоти развалинами, с небом, где рвались снаряды. А про новый, нарядный и величественный, ему рассказывали в мельчайших подробностях. И поэт написал много стихотворений, посвященных любимому городу. Севастопольский горсовет в 1989 году принял решение присвоить Эдуарду Асадову звание почетного гражданина города-героя.
Поэт оставил завещание, где просил сердце свое похоронить в Севастополе. Но родные на этот шаг не пошли. И память об Асадове — стенд, посвященный поэту, в мемориальном комплексе на Сапун-горе.
© Фото: электронный банк данных "Подвиг народа".Наградной лист с описанием подвига Эдуарда Асадова
© Фото: электронный банк данных "Подвиг народа".
Наградной лист с описанием подвига Эдуарда Асадова
Биография
Эдуард Асадов — русский советский поэт и прозаик. Родился в г. Мерв (Туркестан) 7 сентября 1923 года в семье учителей. С 1939 г. жил в Москве. Окончил школу в 1941 г., через неделю после выпускного вечера ушел на фронт добровольцем. Служил в артиллерии, воевал на Ленинградском, Северо-Кавказском, 4-м Украинском фронтах. Освобождал Крым. В сражении за Севастополь в мае 1944 г. получил тяжелое ранение, лишился зрения. Кавалер шести орденов и множества медалей.
В 1946 г. поступил в Литературный институт, через пять лет опубликовал первый сборник стихов. Автор 47 книг. Умер 21 апреля 2004 г. в Москве.
© РИА Новости . Юрий Иванов / Перейти в фотобанкНародный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Расул Гамзатов
Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Расул Гамзатов
Где ты, брат?
Где-то между Марсом и Юпитером несется по своей орбите астероид. Небольшой, где-то пять с половиной километров диаметром. Его открыл ученый Крымской астрофизической обсерватории Николай Черных. И дал имя: Гамзатов.
В семье народного поэта Гамзата Цадасы родилось четыре сына. Младший — Гаджи, в 1941-м был подростком. На войну ушел старший, Магомет. Второй, Ахильчи, уже находился в армии.
Третий сын, Расул, работал в театре, писал для газет, работал для радио. С началом войны стал штатным сотрудником газеты "Большевик гор". Это тоже был фронт: информационный. Каждый номер газеты ждали, читали вслух, передавали из рук в руки в самые дальние аулы.
Сначала весточки перестали приходить от Ахильчи. Его после окончания института, в 1940 году, призвали в армию, направили в Херсонское летное училище. В литературно-мемориальном музее Гамзата Цадасы хранятся письма его сына Ахильчи.
Из писем Ахильчи Гамзатова:
- 1941 г. Шлю много приветов Расулу и всем домашним... Уже два письма отправил вам отсюда. Одно из Симферополя, другое – из Херсона. Учеба моя пока проходит нормально. Из меня должен выйти авиационный моторист.
- 1942 г. Я на прежнем же деле. Расположение наше в Севастополе... Три письма отправил домой. Правда, точного адреса я не мог сообщить. И сейчас нет его у меня.
- 12 марта 1942 года. Мои дела тоже нормально. Я на прежней работе, механик на гидросамолете. Что же нового может быть у нас на малой земле? Периодами оголтелые немцы вместе с румынами пытались ворваться в наш Севастополь. Незваных мечтателей встречают штурмовики...
- Последнее письмо, 1942 г. Это письмо я передаю с одним нашим летчиком, который улетает на Кавказ. Служба у меня прежняя... Сыт, одет, обут сполна. Прекрасные друзья по службе. Одно лишь беспокойство – отсутствие письма из дома. Но надеюсь все-таки получить ответные письма. Интересно, где находится наши Магомед, Расул, Гаджи?
Ахильчи исчез в июне 1942 года. В последние дни обороны Севастополя. Казенная бумага со страшными словами "пропал без вести" пришла в семью Гамзатовых. И эта неизвестность всю жизнь мучала Расула Гамзатова и его родителей. Он много писал о брате:
"Которое лето с тобой мы не вместе!
И нету ни писем твоих, ни открыток!
Ахильчи!
О брат мой, пропавший без вести,
Нет,
Я не ищу тебя в списках убитых".
И нету ни писем твоих, ни открыток!
Ахильчи!
О брат мой, пропавший без вести,
Нет,
Я не ищу тебя в списках убитых".
Уже в 90-х годах поэт встретил однокурсника Ахильчи, который от кого-то слышал, что авиамеханик Гамзатов вместе со своими сослуживцами отошел к мысу Херсонес, там сражался и погиб.
Кстати, данью уважения к Расулу Гамзатову и его брату, сражавшемуся за Севастополь, могло бы стать внесение данных об Ахильчи Гамзатове в пантеон мемориального комплекса "35-я береговая батарея"...
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДом-музей отца Расула Гамзатова, аварского советского поэта и государственного деятеля Гамзата Цадасы в ауле Цада Хунзахского района Дагестана
Дом-музей отца Расула Гамзатова, аварского советского поэта и государственного деятеля Гамзата Цадасы в ауле Цада Хунзахского района Дагестана
Расул Гамзатов стал большим поэтом. Народным и любимым. Его стихи, переведенные на русский, вошли в учебники, их читали в узком кругу и на официальных мероприятиях. В 1970 он провел какое-то время в Партените, в доме отдыха "Айвазовское": работал над книгой. Тогда же съездил в Севастополь. Ему нужно было увидеть город, где погиб брат.
Гамзатов свои самые знаменитые, берущие за душу строки, написал под впечатлением от памятника братьям Газдановым из села Дзуарикау в Северной Осетии. Их было семь: все ушли на фронт, и все погибли. Двое — при обороне Севастополя. Памятник изображал скорбящую женщину и семь улетающих птиц. Так появилось стихотворение "Журавли".
Литератор Наум Гребнев перевел строфы на русский, его увидел знаменитый певец Марк Бернес. Он-то попросил композитора Яна Френкеля сочинить к ним музыку. И "Журавли" в исполнении Бернеса полетели по стране.
Потом песня стала воплощаться в мемориалах и памятниках на братских могилах в разных уголках Советского Союза.
Свои "Журавли" есть и в Крыму. В селе Красный Мак Бахчисарайского района. В окрестностях села в разных местах находились захоронения воинов, погибших при освобождении полуострова. В 1967 году останки 281 солдата были перенесены в единое захоронение. А над ними поднялся памятник: женщина с ребенком на руках — и взлетающие в небо птицы с широко раскинутыми крыльями.
© Фото: pomnite-nas.ru, автор Виталий ХодинПамятник с летящими журавлями в селе Красный Мак Бахчисарайского района
© Фото: pomnite-nas.ru, автор Виталий Ходин
Памятник с летящими журавлями в селе Красный Мак Бахчисарайского района
Справка
Расул Гамзатов — советский поэт, уроженец Дагестана. Родился 8 сентября 1923 г. в ауле Цада Хунзахского района, отец — народный поэт. Закончил педучилище, работал учителем, после войны — помощником режиссера в театре, журналистом в газетах и на радио. Писал стихи на родном аварском языке, переводил на него книги русских классиков. Стихи Гамзатова в русском переводе были использованы для песен, ставших в СССР популярными. Самая известная из них — "Журавли". Умер 3 ноября 2003 г.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову в Москве
Памятник дагестанскому поэту Расулу Гамзатову в Москве
Наталия Дремова