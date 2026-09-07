https://crimea.ria.ru/20260907/ikh-obschaya-voyna-kak-krym-svyazal-yubilyarov-gamzatova-i-asadova-1131185575.html

Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова

Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Их общая война: как Крым связал юбиляров Гамзатова и Асадова

РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T08:31

2026-09-07T08:31

2026-09-07T08:31

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Одного называли "поэтом в черной маске", другого — "певцом родной земли". Дороги у них оказались разными, хотя на обеих случились слава, признание, успех. Они были ровесниками, учились в одно время в одном институте, неплохо знали друг друга. А еще поэтов Эдуарда Асадова и Расула Гамзатова, стихи которых прошли испытание временем и звучат сегодня, связывает Севастополь. Часть их жизни навсегда осталась там.7 сентября 1923 года - день рождения Эдуарда Асадова, 8 сентября — Расула Гамзатова.Гвардии лейтенант АсадовЕдинственное стихотворение Эдуарда Асадова, датированное 1944 годом — "На исходный рубеж". Про ту сторону войны, которую так редко выносили тогда на публику. Многокилометровые марши, разъезжающиеся в липкой грязи сапоги, тягучая усталость — когда заснуть можно даже на голой земле. Строчки эти написаны в апреле, когда часть, где служил Асадов, была у Крыма:"Пехотный батальон шагалТуда, где лопались ракеты,Где высился Турецкий вал,Еще не тронутый рассветом".Потом, наверное, не до стихов было. Снова марши. Снова бои, стычки с оторвавшимися от своих подразделений гитлеровцами. Города, где на тротуарах толпятся люди, пережившие оккупацию. И среди всего этого — гвардии лейтенант Асадов, помощник командира батареи 30-й гвардейской минометной Перекопской бригады. Опытный фронтовик 21 года отроду. Поэт.Батарея двигалась на Севастополь, город предстояло отбивать у фашистов в течение нескольких недель.Из воспоминаний Эдуарда Асадова:Главное, что бросалось в глаза в те весенние месяцы наступления: растерянность фашистов, трусливые улыбки, откровенный страх. И шли пленные солдаты по дороге не в одиночку, а сотнями и даже тысячами. Шли зачастую без всякой охраны, небритые, трусливо-жалкие. А куда им было бежать?.. Фашисты шли, понурив головы, вдоль обочин, шарахаясь от пролетающих мимо наших танков, самоходок и грузовых машин. Завидев советских бойцов, они льстиво улыбались, махали руками и охотно кричали уже не "Хайль Гитлер", а "Гитлер капут!", "Гитлер капут!" И никакой больше спеси, никакой "великой Германии". Ибо замороженные и забитые чванливой, воинственной тупостью мозги их начали оттаивать и поворачиваться в ином направлении.Минометная батарея находилась у села Бельбек (сейчас Фруктовое). В ночь на 4 мая батарея готовилась к работе по врагу. Боеприпасы могли подвозить по единственной дороге, которую периодически обстреливали из пулеметов гитлеровцы. Одна из машин со снарядами остановилась и загорелась, застопорив движение.К ней бросился руководивший погрузкой снарядов лейтенант Асадов, вместе со своими солдатами принялся толкать грузовик к обочине и тушить пожар. Он смог быстро понять, где неисправность, устранить ее — и направил грузовик на огневую позицию, встав на подножке у кабины водителя.А немецкие пулеметчики усилили огонь, артиллерия врага принялась "обрабатывать" позицию наших минометчиков. Осколки снаряда попали Эдуарду Асадову в лицо. В наградном листе есть описание ранения: "Совершенно выбиты глаза, отбита верхняя челюсть с передними зубами, разбиты скула и нос".Лейтенант быстро очнулся, отмахнулся от перевязки и, зажав лицо руками, сел в кабину, продолжив командовать. Только на месте, у минометной позиции, позволил приблизиться к себе санитару.В 21 год он перестал видеть.Может быть, кого-то это сломало. Но не лейтенанта Асадова. Он начал жизнь заново: научился читать слепым методом и печатать на машинке. Поступил в Литературный институт. Работал — может, и побольше многих зрячих. Был литконсультантом в именитых изданиях. И писал, писал, писал... Его сборники стихов выходили миллионными тиражами. Именно в 60-е, во времена оттепели, он стал по-настоящему народным поэтом, известным всей стране.Человек в широкой полумаске часто приезжал в Севастополь. Этот город был последним, который он видел. Пусть — с почерневшими от копоти развалинами, с небом, где рвались снаряды. А про новый, нарядный и величественный, ему рассказывали в мельчайших подробностях. И поэт написал много стихотворений, посвященных любимому городу. Севастопольский горсовет в 1989 году принял решение присвоить Эдуарду Асадову звание почетного гражданина города-героя.Поэт оставил завещание, где просил сердце свое похоронить в Севастополе. Но родные на этот шаг не пошли. И память об Асадове — стенд, посвященный поэту, в мемориальном комплексе на Сапун-горе.БиографияЭдуард Асадов — русский советский поэт и прозаик. Родился в г. Мерв (Туркестан) 7 сентября 1923 года в семье учителей. С 1939 г. жил в Москве. Окончил школу в 1941 г., через неделю после выпускного вечера ушел на фронт добровольцем. Служил в артиллерии, воевал на Ленинградском, Северо-Кавказском, 4-м Украинском фронтах. Освобождал Крым. В сражении за Севастополь в мае 1944 г. получил тяжелое ранение, лишился зрения. Кавалер шести орденов и множества медалей.В 1946 г. поступил в Литературный институт, через пять лет опубликовал первый сборник стихов. Автор 47 книг. Умер 21 апреля 2004 г. в Москве.Где ты, брат?Где-то между Марсом и Юпитером несется по своей орбите астероид. Небольшой, где-то пять с половиной километров диаметром. Его открыл ученый Крымской астрофизической обсерватории Николай Черных. И дал имя: Гамзатов.В семье народного поэта Гамзата Цадасы родилось четыре сына. Младший — Гаджи, в 1941-м был подростком. На войну ушел старший, Магомет. Второй, Ахильчи, уже находился в армии.Третий сын, Расул, работал в театре, писал для газет, работал для радио. С началом войны стал штатным сотрудником газеты "Большевик гор". Это тоже был фронт: информационный. Каждый номер газеты ждали, читали вслух, передавали из рук в руки в самые дальние аулы.Сначала весточки перестали приходить от Ахильчи. Его после окончания института, в 1940 году, призвали в армию, направили в Херсонское летное училище. В литературно-мемориальном музее Гамзата Цадасы хранятся письма его сына Ахильчи.Из писем Ахильчи Гамзатова:- 1941 г. Шлю много приветов Расулу и всем домашним... Уже два письма отправил вам отсюда. Одно из Симферополя, другое – из Херсона. Учеба моя пока проходит нормально. Из меня должен выйти авиационный моторист.- 1942 г. Я на прежнем же деле. Расположение наше в Севастополе... Три письма отправил домой. Правда, точного адреса я не мог сообщить. И сейчас нет его у меня.- 12 марта 1942 года. Мои дела тоже нормально. Я на прежней работе, механик на гидросамолете. Что же нового может быть у нас на малой земле? Периодами оголтелые немцы вместе с румынами пытались ворваться в наш Севастополь. Незваных мечтателей встречают штурмовики...- Последнее письмо, 1942 г. Это письмо я передаю с одним нашим летчиком, который улетает на Кавказ. Служба у меня прежняя... Сыт, одет, обут сполна. Прекрасные друзья по службе. Одно лишь беспокойство – отсутствие письма из дома. Но надеюсь все-таки получить ответные письма. Интересно, где находится наши Магомед, Расул, Гаджи?Ахильчи исчез в июне 1942 года. В последние дни обороны Севастополя. Казенная бумага со страшными словами "пропал без вести" пришла в семью Гамзатовых. И эта неизвестность всю жизнь мучала Расула Гамзатова и его родителей. Он много писал о брате:"Которое лето с тобой мы не вместе!И нету ни писем твоих, ни открыток!Ахильчи!О брат мой, пропавший без вести,Нет,Я не ищу тебя в списках убитых".Уже в 90-х годах поэт встретил однокурсника Ахильчи, который от кого-то слышал, что авиамеханик Гамзатов вместе со своими сослуживцами отошел к мысу Херсонес, там сражался и погиб.Кстати, данью уважения к Расулу Гамзатову и его брату, сражавшемуся за Севастополь, могло бы стать внесение данных об Ахильчи Гамзатове в пантеон мемориального комплекса "35-я береговая батарея"...Расул Гамзатов стал большим поэтом. Народным и любимым. Его стихи, переведенные на русский, вошли в учебники, их читали в узком кругу и на официальных мероприятиях. В 1970 он провел какое-то время в Партените, в доме отдыха "Айвазовское": работал над книгой. Тогда же съездил в Севастополь. Ему нужно было увидеть город, где погиб брат.Гамзатов свои самые знаменитые, берущие за душу строки, написал под впечатлением от памятника братьям Газдановым из села Дзуарикау в Северной Осетии. Их было семь: все ушли на фронт, и все погибли. Двое — при обороне Севастополя. Памятник изображал скорбящую женщину и семь улетающих птиц. Так появилось стихотворение "Журавли".Литератор Наум Гребнев перевел строфы на русский, его увидел знаменитый певец Марк Бернес. Он-то попросил композитора Яна Френкеля сочинить к ним музыку. И "Журавли" в исполнении Бернеса полетели по стране.Потом песня стала воплощаться в мемориалах и памятниках на братских могилах в разных уголках Советского Союза. Свои "Журавли" есть и в Крыму. В селе Красный Мак Бахчисарайского района. В окрестностях села в разных местах находились захоронения воинов, погибших при освобождении полуострова. В 1967 году останки 281 солдата были перенесены в единое захоронение. А над ними поднялся памятник: женщина с ребенком на руках — и взлетающие в небо птицы с широко раскинутыми крыльями.СправкаРасул Гамзатов — советский поэт, уроженец Дагестана. Родился 8 сентября 1923 г. в ауле Цада Хунзахского района, отец — народный поэт. Закончил педучилище, работал учителем, после войны — помощником режиссера в театре, журналистом в газетах и на радио. Писал стихи на родном аварском языке, переводил на него книги русских классиков. Стихи Гамзатова в русском переводе были использованы для песен, ставших в СССР популярными. Самая известная из них — "Журавли". Умер 3 ноября 2003 г.Наталия Дремова

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