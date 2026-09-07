https://crimea.ria.ru/20260907/direktor-torgovogo-predpriyatiya-pochti-god-prisvaival-zarplatu-sotrudnitsy-1159152341.html

Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы

Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы

В Симферополе директор торгового предприятия пойдет под суд за невыплату заработной платы своей сотруднице. Об этом сообщили в Главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T11:47

2026-09-07T11:47

2026-09-07T11:50

крым

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гсу ск россии по крыму и севастополю

зарплата

уголовный кодекс

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе директор торгового предприятия пойдет под суд за невыплату заработной платы своей сотруднице. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что руководитель почти год не выплачивал подчиненной деньги за работу, в результате чего скопилась задолженность в 1,4 миллиона рублей.На данный момент задолженность по заработной плате погашена полностью. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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