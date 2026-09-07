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Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
В Симферополе директор торгового предприятия пойдет под суд за невыплату заработной платы своей сотруднице. Об этом сообщили в Главном следственном управлении... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T11:47
2026-09-07T11:47
2026-09-07T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе директор торгового предприятия пойдет под суд за невыплату заработной платы своей сотруднице. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что руководитель почти год не выплачивал подчиненной деньги за работу, в результате чего скопилась задолженность в 1,4 миллиона рублей.На данный момент задолженность по заработной плате погашена полностью. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, зарплата, уголовный кодекс, общество, новости крыма
Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
Присвоил 1,4 млн: в Симферополе директор пойдет под суд за неуплату зарплаты сотруднице
11:47 07.09.2026 (обновлено: 11:50 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе директор торгового предприятия пойдет под суд за невыплату заработной платы своей сотруднице. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что руководитель почти год не выплачивал подчиненной деньги за работу, в результате чего скопилась задолженность в 1,4 миллиона рублей.
"Параллельно на счета предприятия регулярно поступали денежные средства, таким образом у директора имелась возможность выплатить причитающуюся сумму подчиненной. Вместе с тем, руководитель фирмы в нарушение действующего законодательства расходовал финансы на иные нужды предприятия", - уточнили в СК.
На данный момент задолженность по заработной плате погашена полностью. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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