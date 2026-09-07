https://crimea.ria.ru/20260907/delala-rebenkom-patrony-dlya-fronta-v-sevastopole-99-let-veteranu-sedovoy-1159177112.html

Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой

Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой

В Севастополе сегодня чествуют ветерана Великой Отечественной войны и труда Наталью Седову. Ей 99 лет. Шестнадцатилетней девочкой она работала на легендарном... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T21:55

2026-09-07T21:55

2026-09-07T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе сегодня чествуют ветерана Великой Отечественной войны и труда Наталью Седову. Ей 99 лет. Шестнадцатилетней девочкой она работала на легендарном Ульяновском патронном заводе № 3 имени Володарского – делала патроны, которыми сражались с немецко-фашистскими захватчиками советские бойцы, в том числе морские пехотинцы Черноморского флота в Севастополе. Праздник для ветерана организовало региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО), среди приглашенных был и корреспондент РИА Новости Крым.Сегодня уважаемому ветерану 99. Разумеется, возраст солидный и вносит свои коррективы. И все же голос Натальи Седовой звучит громко, и находятся силы не только подпевать скрипке, исполняющей вальс "В лесу прифронтовом", но даже и потанцевать.За большим столом с угощениями – и, как полагается, с самоваром – собрались не только самые близкие ей люди, но и те, кто нашел время, чтобы отдать дань уважения, лично обратиться и поблагодарить за самоотверженный труд как подвиг и пример.Среди таких – герои дня сегодняшнего, ветераны СВО – боевой командир Егор Тимофеев и замком роты по военно-политической работе Дарья Кривопалова. "Это очень здорово, что мы вспоминаем ветеранов не только 9 мая, а еще и вот так активно взаимодействуем", – отметила Дарья.Она подчеркнула, что сама служит в тыловой части и хорошо знает, что от сильного тыла зависит в огромной мере успех армии, которая остается один на один с врагом, поэтому высоко ценит тот подвиг, который совершали такие люди, как Наталья Седова."Мы, участники СВО, придаем огромное значение преемственности поколений. И Севастополь в этом смысле впереди планеты всей: наши дети по‑настоящему вовлечены в осмысление истории и современности. Я лично провожу „Уроки Мужества“. Слава богу, нашим детям сегодня не приходится работать на военных заводах, как приходилось нашим предкам во время Великой Отечественной войны. Но наш враг все тот же — это нацизм. И сегодня дети должны понимать, что происходит. Гибнут не только наши бойцы — к сожалению, гибнут и мирные люди. Важно, чтобы дети не отстранялись от реальности, а взрослели с осознанием происходящего и впоследствии передали эту память следующим поколениям", – сказала Кривопалова.А вот виновница сегодняшних торжеств до войны смогла получить лишь начальное образование, как многие в то время. Когда Великая Отечественная началась, Наталье Ильиничне, в девичестве Родионовой, было 14.Первая запись в трудовой книжке Седовой появится через два года. Вместе с другими девочками-подростками и женщинами она работала на легендарном Ульяновском патронном заводе № 3 имени Володарского.В 1941 году производство в Ульяновске оказалось единственным из 7 патронных заводов в СССР, которое находилось на достаточном удалении от фронта, чтобы избежать угроз атак и оккупации, так что пока другие предприятия начинали производство в эвакуации, здесь бесперебойно и круглосуточно выпускали боеприпасы для армии.В частности, только здесь делали 14,5-мм патроны для противотанковых ружей Дегтярева и Симонова. Именно ими советская пехота и морпехи Черноморского флота отражали атаки немецкой армии на подступах к Севастополю. В том числе в боях на Мекензиевых горах и в районе Сапун-горы.Вместе с супругом она привезла маму на эту встречу. Признается, что ей было очень приятно, когда на их семью вышло Российское военно-историческое общество и предложило быть 7 сентября всем вместе."Меня в истории этой женщины просто поразила ее воля к победе, сила духа, трудолюбие, самоотверженность, дисциплина. В 16 лет – патроны! 11-часовой рабочий день!" – поделился председатель севастопольского отделения РВИО Николай Помогалов.Он напомнил слова академика Андрея Сахарова, который в годы войны работал на Ульяновском заводе инженером-технологом и вспоминал, что как раз благодаря вот таким, как Наталья Седова, девочкам работа на предприятии не прекращалась ни на минуту."И, по сути, дети были ОТК (отдел технического контроля – ред.). То есть они проверяли патроны, чтобы оружие потом осечку не давало. У них зрение потому что было хорошее. Правда, тут они его и портили, как и вообще здоровье. Потому что вредное же было производство, испарения химикатов, правила безопасности мало где тогда удавалось соблюдать. И они высиживали часы, не вставая! Это действительно подвиг", – добавил Помогалов.По его словам, региональному отделению РВИО через их коллег в Ульяновске удалось выйти на музей легендарного завода, откуда Наталье Ильиничне специально ко дню ее рождения записал поздравление. Вместе со всеми гостями она слушала его в этот вечер.В музее завода имя Натальи Ильиничны есть в списках героев того времени. После Великой Отечественной войны Седова долго время жила в городе Бор, рядом с Нижним Новгородом (в советское время город Горький). Там вышла замуж и родила детей, там прошла большая часть ее взрослой жизни.С 2014 года ветеран войны и труда живет в Севастополе, и теперь в городе федерального значения она в списках среди той категории жителей, у которых есть заслуженные льготы и уважение.А теперь – и еще одна медаль. Юбилейная, "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." – от муниципалитета. Год назад по стечению обстоятельств вручить ее Наталье Ильиничне не смогли, рассказал Помогалов, а сегодня такая возможность представилась. Вместе с наградой 99-летняя ветерану вручили также почетную грамоту от РВИО. И разумеется, подарки и цветы.Интересные факты от РВИОИзобретение лауреатов Сталинской премии 1943 года из Ульяновска, инженеров Ивана Кузьмичева и Александра Звягина, которые разработали технологию экономии латуни при производстве гильз, позволило заводу бесперебойно снабжать боеприпасами блокированные с суши гарнизоны, в том числе Севастопольский оборонительный район.Ульяновской патронный завод "№ 3 массово поставлял 12,7-мм патроны для пулеметов ДШК, которыми оснащались бронекатера и корабли Охраны водного района (ОВР) Главной базы Черноморского флота в Севастополе, обеспечивавшие прорыв снабжения через море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, история, ветераны, великая отечественная война, российское военно-историческое общество, память, общество