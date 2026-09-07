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Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России
Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России
"Бессмертный полк России" дал старт всероссийскому конкурсу памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца". В этом году конкурс посвящен памяти народного артиста,... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T19:10
2026-09-07T19:10
россия
патриотическое воспитание
общество
конкурс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. "Бессмертный полк России" дал старт всероссийскому конкурсу памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца". В этом году конкурс посвящен памяти народного артиста, Героя Труда Василия Ланового, ушедшего из жизни в январе 2021 года.Лановой с момента основания Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" был сопредседателем центрального штаба, всегда находил время и возможность участвовать в работе Движения, помогая словом и делом, отметила в ходе пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Елена Цунаева.Конкурс, который в этом году организован в пятый раз, за прошедшие четыре года объединил 40 тысяч человек из 20 стран от 6 до 90 лет, которые в нем приняли участие."Миссия конкурса заключается в его названии. Сколько соблазнов в интернете! Надо все отринуть и обратиться к великой литературе", – высказала свою мысль актриса, член жюри конкурса Ирина Купченко.В этом году конкурс "Пробуждая сердца" предполагает множество номинаций, в которой каждый из его участников может творчески проявить себя."Помню, горжусь, живу" – номинация для тех, кто хочет выразительно прочесть стихи о Великой Отечественной, СВО и любви Родине. Номинация памяти актера и поэта, друга Ланового Михаила Ножкина предполагает чтение стихов собственного сочинения.В номинации "Подвиг на все времена" принимаются видеозаписи творческих и семейных коллективов на темы ВОВ, СВО и патриотизма.В номинацию "Эхо времени" можно послать ролики на вышеуказанные темы, а в номинацию "России верные сыны" – стихи и рассказы о героях.Номинация "От героев былых времен" создана специально для тех, кто исполнит песни на патриотические темы собственного сочинения, а "История в красках" – для художников от 6 до 90 лет, создающих не только рисунки, но и плакаты.В этом году в конкурсе есть и новые номинации. Их озвучила руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. Это "С чего начинается Родина", в которой будет оцениваться авторский сценарий "Урока мужества" о героях нашего времени – участниках специальной военной операции. У победителя будет возможность не просто написать сценарий, но и непосредственно провести по нему открытый урок в одной из московских школ."Во имя жизни" – номинация, где необходимо представить авторскую фотографию о событиях и героях специальной военной операции."Я люблю тебя, Россия!" – номинация, которая посвящена памяти Михаила Ножкина. Здесь конкурсанты старше 14 лет должны выразительно прочитать наизусть авторское стихотворение на одну из выбранных тем: о Великой Отечественной войне, о специальной военной операции, о любви к России.Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 сентября до 30 ноября через личный кабинет на сайте конкурса.Как рассказали организаторы, все победители будут в феврале 2027 года приглашены на награждение в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера ЛановогоНовая награда РИА Новости Крым в Год защитника ОтечестваЯлтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
россия, патриотическое воспитание, общество, конкурс
Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России

Конкурс "Пробуждая сердца" ждет от участников со всей России стихов и песен

19:10 07.09.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкСтарт Всероссийского конкурса "Пробуждая сердца"
Старт Всероссийского конкурса Пробуждая сердца - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. "Бессмертный полк России" дал старт всероссийскому конкурсу памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца". В этом году конкурс посвящен памяти народного артиста, Героя Труда Василия Ланового, ушедшего из жизни в январе 2021 года.
Лановой с момента основания Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" был сопредседателем центрального штаба, всегда находил время и возможность участвовать в работе Движения, помогая словом и делом, отметила в ходе пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Елена Цунаева.

"Он был горячим пропагандистом русской классики, которая всегда рассказывает, как действовать и жить, когда враг рвется на нашу землю", – сказала спикер.

Конкурс, который в этом году организован в пятый раз, за прошедшие четыре года объединил 40 тысяч человек из 20 стран от 6 до 90 лет, которые в нем приняли участие.
"Миссия конкурса заключается в его названии. Сколько соблазнов в интернете! Надо все отринуть и обратиться к великой литературе", – высказала свою мысль актриса, член жюри конкурса Ирина Купченко.
В этом году конкурс "Пробуждая сердца" предполагает множество номинаций, в которой каждый из его участников может творчески проявить себя.
"Помню, горжусь, живу" – номинация для тех, кто хочет выразительно прочесть стихи о Великой Отечественной, СВО и любви Родине. Номинация памяти актера и поэта, друга Ланового Михаила Ножкина предполагает чтение стихов собственного сочинения.
В номинации "Подвиг на все времена" принимаются видеозаписи творческих и семейных коллективов на темы ВОВ, СВО и патриотизма.
В номинацию "Эхо времени" можно послать ролики на вышеуказанные темы, а в номинацию "России верные сыны" – стихи и рассказы о героях.
Номинация "От героев былых времен" создана специально для тех, кто исполнит песни на патриотические темы собственного сочинения, а "История в красках" – для художников от 6 до 90 лет, создающих не только рисунки, но и плакаты.
В этом году в конкурсе есть и новые номинации. Их озвучила руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. Это "С чего начинается Родина", в которой будет оцениваться авторский сценарий "Урока мужества" о героях нашего времени – участниках специальной военной операции. У победителя будет возможность не просто написать сценарий, но и непосредственно провести по нему открытый урок в одной из московских школ.
"Во имя жизни" – номинация, где необходимо представить авторскую фотографию о событиях и героях специальной военной операции.
"Я люблю тебя, Россия!" – номинация, которая посвящена памяти Михаила Ножкина. Здесь конкурсанты старше 14 лет должны выразительно прочитать наизусть авторское стихотворение на одну из выбранных тем: о Великой Отечественной войне, о специальной военной операции, о любви к России.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 сентября до 30 ноября через личный кабинет на сайте конкурса.
Как рассказали организаторы, все победители будут в феврале 2027 года приглашены на награждение в Москву.

"Также мы хотим напечатать сборник работ финалистов. Это будут рисунки, эссе, стихи. Сборник будет ориентирован прежде всего на участников СВО. Теплые слова помогут им чувствовать им, что их дома с Победой жду не только родственники", – рассказала Наталья Шадрина.

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