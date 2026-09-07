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Более 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Более 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе
Более 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Более 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе
ВСУ за август нанесли 37 тысяч ударов по гражданским объектам на территории России, при этом ранения получили более 1,8 тысяч человек. Об заявил посол по особым РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T17:50
2026-09-07T17:50
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за август нанесли 37 тысяч ударов по гражданским объектам на территории России, при этом ранения получили более 1,8 тысяч человек. Об заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник журналистам в Пекине, где в среду прошла встреча дипломата с представителями общественности.Число пострадавших в августе стало самым большим с начала года, подчеркнул дипломат. Он отметил, что число жертв ВСУ растет после того, как Европейский Союз выделил киевскому режиму дополнительные средства на вооружение.Только за последнюю неделю августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей, информировал Мирошник ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе при атаке ВСУ погиб звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов15-летняя девочка погибла при атаке ВСУ на СевастопольБПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае – один человек погиб и четверо ранены
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
Более 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе

ВСУ за август нанесли 37 тысяч ударов по объектам в России и ранили 1,8 тысяч человек

17:50 07.09.2026
 
© Мэр Михаил СобакинПоследствия атаки БПЛА в промзоне Чехова Московской области
Последствия атаки БПЛА в промзоне Чехова Московской области
© Мэр Михаил Собакин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за август нанесли 37 тысяч ударов по гражданским объектам на территории России, при этом ранения получили более 1,8 тысяч человек. Об заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник журналистам в Пекине, где в среду прошла встреча дипломата с представителями общественности.
"Только за август месяц было 37 тысяч "прилетов" разного рода вооружений по гражданским объектам, 1840 человек пострадали", - заявил Мирошник журналистам в Пекине. ", – цитирует Мирошника РИА Новости.
Число пострадавших в августе стало самым большим с начала года, подчеркнул дипломат. Он отметил, что число жертв ВСУ растет после того, как Европейский Союз выделил киевскому режиму дополнительные средства на вооружение.
Только за последнюю неделю августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семь детей, информировал Мирошник ранее.
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Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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