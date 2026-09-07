https://crimea.ria.ru/20260907/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-v-yalte-lyudey-prizvali-pokinut-naberezhnye-1159145773.html

Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные

Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные

Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные, открытые пространства, автомобили и укрыться в подвалах и паркингах из-за действия беспилотной опасности на... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T07:21

2026-09-07T07:21

2026-09-07T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные, открытые пространства, автомобили и укрыться в подвалах и паркингах из-за действия беспилотной опасности на территории Крыма. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 6:53. Об угрозе сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Людей просят соблюдать меры безопасности, а также сохранять спокойствие и быть бдительными. Доверять следует исключительно официальным источникам информации, уточнили в ЕДДС.На территории Крыма действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации или перемещении воинских формирований, местах падений объектов, координатах происшествий, напомнили в диспетчерской службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество