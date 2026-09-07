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Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные
Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные
Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные, открытые пространства, автомобили и укрыться в подвалах и паркингах из-за действия беспилотной опасности на... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T07:21
2026-09-07T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные, открытые пространства, автомобили и укрыться в подвалах и паркингах из-за действия беспилотной опасности на территории Крыма. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 6:53. Об угрозе сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Людей просят соблюдать меры безопасности, а также сохранять спокойствие и быть бдительными. Доверять следует исключительно официальным источникам информации, уточнили в ЕДДС.На территории Крыма действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации или перемещении воинских формирований, местах падений объектов, координатах происшествий, напомнили в диспетчерской службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Беспилотная опасность в Крыму: в Ялте людей призвали покинуть набережные
В Ялте людей призвали покинуть набережные и открытые площади из-за беспилотной опасности
07:21 07.09.2026 (обновлено: 07:34 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные, открытые пространства, автомобили и укрыться в подвалах и паркингах из-за действия беспилотной опасности на территории Крыма. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.
Беспилотная опасность в Крыму была объявлена в 6:53. Об угрозе сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"Действует беспилотная опасность в Республике Крым! Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", - говорится в сообщении.
Людей просят соблюдать меры безопасности, а также сохранять спокойствие и быть бдительными. Доверять следует исключительно официальным источникам информации, уточнили в ЕДДС.
На территории Крыма действует запрет на съемку и публикацию материалов о работе ПВО, дислокации или перемещении воинских формирований, местах падений объектов, координатах происшествий, напомнили в диспетчерской службе.
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