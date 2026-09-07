Рейтинг@Mail.ru
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/benzin-i-dt-v-sevastopole-gde-i-pochem-kupit-8-sentyabrya-1159178651.html
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T22:07
2026-09-07T22:08
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
топливо
бензин
автомобиль
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник.Как следует из информации в канале в мессенджере МАКС, продажа АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей."Стандартный лимит – 20 литров", – уточнили в правительстве.ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, но купить можно будет до 40 литров на одно транспортное средство."Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", – сказано в сообщении.При этом продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00.В канистры можно будет заправлять только бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.Что касается АЗС "АТАН", то на четырех из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 по цене не выше 100 рублей. Лимит – 20 литров. Заправка также будет осуществляться с 9 утра до 16.00. Заправка в канистры на этих АЗС запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260907/v-krymu-u-krupnykh-operatorov-snizitsya-obem-topliva-ai-95-1159170014.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, топливо, бензин, автомобиль, транспорт
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября

Где и почем можно заправиться во вторник в Севастополе

22:07 07.09.2026 (обновлено: 22:08 07.09.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник.
Как следует из информации в канале в мессенджере МАКС, продажа АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
"Стандартный лимит – 20 литров", – уточнили в правительстве.
ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, но купить можно будет до 40 литров на одно транспортное средство.
"Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", – сказано в сообщении.
При этом продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00.
В канистры можно будет заправлять только бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.
Что касается АЗС "АТАН", то на четырех из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 по цене не выше 100 рублей. Лимит – 20 литров. Заправка также будет осуществляться с 9 утра до 16.00. Заправка в канистры на этих АЗС запрещена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
АЗС - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
17:06
В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
 
СевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяТопливоБензинАвтомобильТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Произойдет ли прорыв в переговорах по Украине после визитов представителей США
22:21Российские десантники взяли штурмом укрепрайон ВСУ в Запорожской области
22:07Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
21:55Делала ребенком патроны для фронта: в Севастополе 99-лет ветерану Седовой
21:31Поиски альпинистов под лавиной в Кабардино-Балкарии приостановлены
21:09На западе Крыма работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
21:07За день ПВО ликвидировала 32 дрона Киева над Крымом и другими регионами РФ
21:01Севастополь очищают от опасных деревьев
20:52В Симферополе после долгого перерыва открылся вытрезвитель
20:32В Севастополе квартирная мошенница сменила апартаменты на камеру в колонии
20:11В трех населенных пунктах Крыма отключат газ
19:52Российского гражданства принудительно лишили более 1000 человек за семь месяцев
19:28Юный борец из Евпатории взял серебро международного турнира
19:10Большой творческий конкурс на тему патриотизма стартовал в России
18:55В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:52Первый и последний Парад Победы союзников в 1945 году – инфографика
18:41В Севастополе снова объявили воздушную тревогу
18:31В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километров
18:16Власти Севастополя предупредили о взрывах в бухтах и стрельбе в городе
18:01Третья ночь ремонтов: часть Симферополя и пригорода снова обесточат
Лента новостейМолния