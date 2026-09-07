https://crimea.ria.ru/20260907/benzin-i-dt-v-sevastopole-gde-i-pochem-kupit-8-sentyabrya-1159178651.html
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T22:07
2026-09-07T22:07
2026-09-07T22:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник.Как следует из информации в канале в мессенджере МАКС, продажа АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей."Стандартный лимит – 20 литров", – уточнили в правительстве.ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, но купить можно будет до 40 литров на одно транспортное средство."Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", – сказано в сообщении.При этом продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00.В канистры можно будет заправлять только бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.Что касается АЗС "АТАН", то на четырех из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 по цене не выше 100 рублей. Лимит – 20 литров. Заправка также будет осуществляться с 9 утра до 16.00. Заправка в канистры на этих АЗС запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, топливо, бензин, автомобиль, транспорт
Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября
Где и почем можно заправиться во вторник в Севастополе
22:07 07.09.2026 (обновлено: 22:08 07.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник.
Как следует из информации в канале в мессенджере МАКС, продажа АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
"Стандартный лимит – 20 литров", – уточнили в правительстве.
ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, но купить можно будет до 40 литров на одно транспортное средство.
"Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", – сказано в сообщении.
При этом продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00.
В канистры можно будет заправлять только бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.
Что касается АЗС "АТАН", то на четырех из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 по цене не выше 100 рублей. Лимит – 20 литров. Заправка также будет осуществляться с 9 утра до 16.00. Заправка в канистры на этих АЗС запрещена.
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