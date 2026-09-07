https://crimea.ria.ru/20260907/benzin-i-dt-v-sevastopole-gde-i-pochem-kupit-8-sentyabrya-1159178651.html

Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября

Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Бензин и ДТ в Севастополе: где и почем купить 8 сентября

В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T22:07

2026-09-07T22:07

2026-09-07T22:08

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В правительстве Севастополя сообщили, где и какой бензин и дизельное топливо можно будет купить во вторник.Как следует из информации в канале в мессенджере МАКС, продажа АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей."Стандартный лимит – 20 литров", – уточнили в правительстве.ДТ, ДТ NP будет в свободной продаже, но купить можно будет до 40 литров на одно транспортное средство."Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", – сказано в сообщении.При этом продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00.В канистры можно будет заправлять только бензин марки АИ-92, ДТ и ДТ NP.Что касается АЗС "АТАН", то на четырех из них по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 по цене не выше 100 рублей. Лимит – 20 литров. Заправка также будет осуществляться с 9 утра до 16.00. Заправка в канистры на этих АЗС запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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