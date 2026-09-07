https://crimea.ria.ru/20260907/ataka-vsu-na-sevastopol---delo-rassleduet-sledkom-rossii-1159149938.html

Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России

Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России - РИА Новости Крым, 07.09.2026

Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России

Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил против жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T10:50

2026-09-07T10:50

2026-09-07T11:24

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атаки всу на крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил против жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, в нескольких многоэтажках и детсаду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник губернатор Михаил Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки. Позже стало известно о том, что раненый мужчина также скончался.Также СК РФ расследует атаки ВСУ в селе Октябрьская Готня Борисовского округа Белгородской области, где при ударе украинских FPV-дронов по автомобилю погибли мужчина и женщина, в Валуйском округе, где пострадали два мирных жителя, а также в Горловке Донецкой Народной Республики, где ранены четыре мирных жителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотниковПять беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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