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Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил против жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:50
2026-09-07T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил против жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, в нескольких многоэтажках и детсаду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник губернатор Михаил Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки. Позже стало известно о том, что раненый мужчина также скончался.Также СК РФ расследует атаки ВСУ в селе Октябрьская Готня Борисовского округа Белгородской области, где при ударе украинских FPV-дронов по автомобилю погибли мужчина и женщина, в Валуйском округе, где пострадали два мирных жителя, а также в Горловке Донецкой Народной Республики, где ранены четыре мирных жителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотниковПять беспилотников сбили над СевастополемВ Севастополе снова воют сирены – объявлена воздушная тревога
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Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России

СК будет расследовать смертельную атаку ВСУ на Севастополь

10:50 07.09.2026 (обновлено: 11:24 07.09.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил против жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, в нескольких многоэтажках и детсаду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках. Утром в понедельник губернатор Михаил Развожаев сообщил о гибели 15-летней девушки. Позже стало известно о том, что раненый мужчина также скончался.
"В городе Севастополе из-за атак украинских беспилотников погибли двое, в том числе несовершеннолетняя, два человека, среди которых подросток, получили ранения и травмы.Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям", – сказано в сообщении.
Также СК РФ расследует атаки ВСУ в селе Октябрьская Готня Борисовского округа Белгородской области, где при ударе украинских FPV-дронов по автомобилю погибли мужчина и женщина, в Валуйском округе, где пострадали два мирных жителя, а также в Горловке Донецкой Народной Республики, где ранены четыре мирных жителя.
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