https://crimea.ria.ru/20260907/agent-sbu-podzheg-stantsiyu-sotovoy-svyazi-1159149497.html
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
В Хабаровском крае задержан россиянин, который совершил поджог станции сотовой связи по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:35
2026-09-07T10:35
2026-09-07T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Хабаровском крае задержан россиянин, который совершил поджог станции сотовой связи по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России."На территории Хабаровского края задержан гражданин России, 1989 года рождения, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Фигуранту грозит 25 лет лишения свободы.Ранее в Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на СтавропольеВ Крыму мать и дочь работали на СБУНа Камчатке поймали украинскую шпионку
https://crimea.ria.ru/20260903/vyyavlyal-slabye-mesta-v-gospitale---chto-rasskazal-fsb-zaderzhannyy-v-krymu-agent-1159048611.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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хабаровский край, поджог, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, новости, уголовный кодекс
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
В Хабаровском крае за поджог станции сотовой связи задержан агент Киева