Рейтинг@Mail.ru
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260907/agent-sbu-podzheg-stantsiyu-sotovoy-svyazi-1159149497.html
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи - РИА Новости Крым, 07.09.2026
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
В Хабаровском крае задержан россиянин, который совершил поджог станции сотовой связи по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T10:35
2026-09-07T10:35
хабаровский край
поджог
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
новости
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157358120_0:6:3076:1736_1920x0_80_0_0_035b62da650f1c906bfb9702be31e65e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Хабаровском крае задержан россиянин, который совершил поджог станции сотовой связи по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России."На территории Хабаровского края задержан гражданин России, 1989 года рождения, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Фигуранту грозит 25 лет лишения свободы.Ранее в Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на СтавропольеВ Крыму мать и дочь работали на СБУНа Камчатке поймали украинскую шпионку
https://crimea.ria.ru/20260903/vyyavlyal-slabye-mesta-v-gospitale---chto-rasskazal-fsb-zaderzhannyy-v-krymu-agent-1159048611.html
хабаровский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157358120_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c6f5b53df6a327abc8a7574e8f206c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровский край, поджог, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, новости, уголовный кодекс
Агент СБУ поджег станцию сотовой связи

В Хабаровском крае за поджог станции сотовой связи задержан агент Киева

10:35 07.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Хабаровском крае задержан россиянин, который совершил поджог станции сотовой связи по заданию Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
"На территории Хабаровского края задержан гражданин России, 1989 года рождения, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчина через интернет установил контакт с представителем ГУР минобороны Украины и по его заданию поджег базовую станцию одного из операторов сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края.

Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Фигуранту грозит 25 лет лишения свободы.
Ранее в Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата по заданию СБУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
В Крыму мать и дочь работали на СБУ
На Камчатке поймали украинскую шпионку
Задержанный в Крыму агент украинской разведки дал признательные показания
3 сентября, 10:52
"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент
 
Хабаровский крайПоджогПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаНовостиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Директор торгового предприятия почти год присваивал зарплату сотрудницы
11:29В Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
11:05Офис ВТБ открылся в Феодосии после реконструкции
10:57Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской области
10:50Атака ВСУ на Севастополь - дело расследует Следком России
10:35Агент СБУ поджег станцию сотовой связи
10:27В Крыму в продажу поступило 148 тонн бензина АИ-95 – где заправиться
10:18В Крыму остановлено движение электричек на участке Владиславовка-Петрово
10:10Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями
09:58Раненный при атаке ВСУ на Севастополь мужчина умер в реанимации
09:49Трагедия в горах Кабардино-Балкарии – число погибших выросло до 11
09:32Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке
09:22БПЛА влетел в многоэтажку в Пермском крае - один человек погиб и четверо ранены
09:13Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:05Воздушную тревогу в Севастополе отменили
09:00Над Крымом и другими регионами России сбили 306 украинских беспилотников
08:50В Крыму работает ПВО – на севере и в центре полуострова угроза БПЛА
08:46В Крыму 7 сентября действуют ограничения потребления электроэнергии
08:31Их общая война: как Крым связал поэтов Гамзатова и Асадова
08:19Пять беспилотников сбили над Севастополем
Лента новостейМолния