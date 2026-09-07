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15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь
15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.09.2026
15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь
15-летняя девочка погибла, еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T05:54
2026-09-07T06:09
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
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атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка погибла, еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках.Кроме того, ранения получили еще три человека.По его данным, дроны были начинены взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города. Для оперативного реагирования на обращения и оказания правовой помощи в прокуратуре города продолжает действовать горячая линия по телефону: +7 978 000 10 48.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь

В Севастополе при атаке ВСУ погибла 15-летняя девочка и ранены двое подростков

05:54 07.09.2026 (обновлено: 06:09 07.09.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарная машина и автомобиль скорой помощи
Пожарная машина и автомобиль скорой помощи
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка погибла, еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках.
"Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи", - написал губернатор в МАКС.
Кроме того, ранения получили еще три человека.
"Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи делают все возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой", - уточнил Развожаев.
По его данным, дроны были начинены взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.
Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города. Для оперативного реагирования на обращения и оказания правовой помощи в прокуратуре города продолжает действовать горячая линия по телефону: +7 978 000 10 48.
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Заголовок открываемого материала
05:5415-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь
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22:35Отбой тревоги звучит в Севастополе
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