15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь
В Севастополе при атаке ВСУ погибла 15-летняя девочка и ранены двое подростков
05:54 07.09.2026 (обновлено: 06:09 07.09.2026)
© МЧС СевастополяПожарная машина и автомобиль скорой помощи
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка погибла, еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках.
"Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи", - написал губернатор в МАКС.
Кроме того, ранения получили еще три человека.
"Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи делают все возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой", - уточнил Развожаев.
По его данным, дроны были начинены взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.
Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города. Для оперативного реагирования на обращения и оказания правовой помощи в прокуратуре города продолжает действовать горячая линия по телефону: +7 978 000 10 48.
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