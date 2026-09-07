https://crimea.ria.ru/20260907/15-letnya-devochka-pogibla-pri-atake-vsu-na-sevastopol-1159145151.html

15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь

15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.09.2026

15-летня девочка погибла при атаке ВСУ на Севастополь

15-летняя девочка погибла, еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T05:54

2026-09-07T05:54

2026-09-07T06:09

севастополь

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка погибла, еще двое подростков 16-ти и 18-ти лет пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Поздно вечером 6 сентября в Севастополе военные отразили атаку вражеских БПЛА, были зафиксированы взрывы в районе улиц Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбило стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Изначально было известно о трех пострадавших: мужчине и двух подростках.Кроме того, ранения получили еще три человека.По его данным, дроны были начинены взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.Прокуратура Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города. Для оперативного реагирования на обращения и оказания правовой помощи в прокуратуре города продолжает действовать горячая линия по телефону: +7 978 000 10 48.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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