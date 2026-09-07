https://crimea.ria.ru/20260907/10-mnogokvartirnykh-domov-povrezhdeny-posle-ataki-vsu-na-sevastopol-1159162966.html

10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь

10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.09.2026

10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь

Десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026

2026-09-07T14:41

2026-09-07T14:41

2026-09-07T14:45

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, в первую очередь необходимо восстановить тепловой контур, помочь людям расчистить квартиры.Уже восстановлена подача электроэнергии. Без газа временно оставались шесть квартир, на данный момент проводятся проверки перед возобновлением подачи. Бригада "Севастопольэнерго" ремонтирует воздушную линию на улице Супруна, меняет опору и поврежденные провода, уточнил губернатор.Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погиб 15-летний ребенок и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, он умер в реанимации. Погибшим оказался звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов. Дело расследует СК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской областиПять беспилотников сбили над СевастополемВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу