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10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.09.2026
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10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь
10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.09.2026
10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь
Десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.09.2026
2026-09-07T14:41
2026-09-07T14:45
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, в первую очередь необходимо восстановить тепловой контур, помочь людям расчистить квартиры.Уже восстановлена подача электроэнергии. Без газа временно оставались шесть квартир, на данный момент проводятся проверки перед возобновлением подачи. Бригада "Севастопольэнерго" ремонтирует воздушную линию на улице Супруна, меняет опору и поврежденные провода, уточнил губернатор.Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погиб 15-летний ребенок и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, он умер в реанимации. Погибшим оказался звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов. Дело расследует СК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Храм Николая Чудотворца загорелся после удара ВСУ по Тамбовской областиПять беспилотников сбили над СевастополемВСУ нанесли ущерб почти на 505 миллионов при вторжении в Курскую область
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
10 многоквартирных домов повреждены после атаки ВСУ на Севастополь

После атаки ВСУ на Севастополь повреждены 10 многоквартирных домов – Развожаев

14:41 07.09.2026 (обновлено: 14:45 07.09.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"По предварительным данным, пострадали десять многоквартирных домов – выбиты окна и двери, повреждены фасады. Комиссия обходит квартиры, фиксирует ущерб", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, в первую очередь необходимо восстановить тепловой контур, помочь людям расчистить квартиры.
Уже восстановлена подача электроэнергии. Без газа временно оставались шесть квартир, на данный момент проводятся проверки перед возобновлением подачи. Бригада "Севастопольэнерго" ремонтирует воздушную линию на улице Супруна, меняет опору и поврежденные провода, уточнил губернатор.
Поздним вечером 6 сентября враг в очередной раз атаковал Севастополь. Погиб 15-летний ребенок и мужчина. Девочка от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, он умер в реанимации. Погибшим оказался звукооператор театра Луначарского Евгений Решетилов. Дело расследует СК России.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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