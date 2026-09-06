https://crimea.ria.ru/20260906/zheleznodorozhnaya-infrastruktura-povrezhdena-pri-dtp-vo-vladimirskoy-oblasti-1159137155.html

Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов

Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов

Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T12:27

2026-09-06T12:27

2026-09-06T12:45

владимирская область

происшествия

дтп

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила Московская железная дорога."В результате ДТП произошел сход двух вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов в границах станции Бельково временно приостановлено. В связи с этим отменен поезд №6444 Александров-1 - Орехово. На место направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЖД.Уточняется, что столкнулись электричка и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля погиб, дополнили в МЖД."Грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся электропоездом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.Отмечается, что в ОАО "РЖД" создан штаб для координации работы по ликвидации последствий инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, происшествия, дтп, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости