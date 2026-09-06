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Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T12:27
2026-09-06T12:45
владимирская область
происшествия
дтп
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила Московская железная дорога."В результате ДТП произошел сход двух вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов в границах станции Бельково временно приостановлено. В связи с этим отменен поезд №6444 Александров-1 - Орехово. На место направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЖД.Уточняется, что столкнулись электричка и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля погиб, дополнили в МЖД."Грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся электропоездом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.Отмечается, что в ОАО "РЖД" создан штаб для координации работы по ликвидации последствий инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимирская область, происшествия, дтп, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов

Электричка столкнулась с грузовиком во Владимирской области - два вагона сошли с рельсов

12:27 06.09.2026 (обновлено: 12:45 06.09.2026)
 
© УМВД России по Владимирской областиСтолкновение электрички с грузовиком во Владимирской области
Столкновение электрички с грузовиком во Владимирской области
© УМВД России по Владимирской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила Московская железная дорога.
"В результате ДТП произошел сход двух вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов в границах станции Бельково временно приостановлено. В связи с этим отменен поезд №6444 Александров-1 - Орехово. На место направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЖД.
Уточняется, что столкнулись электричка и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля погиб, дополнили в МЖД.
"Грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся электропоездом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
© УМВД России по Владимирской областиСтолкновение электрички с грузовиком во Владимирской области
Столкновение электрички с грузовиком во Владимирской области
© УМВД России по Владимирской области
Столкновение электрички с грузовиком во Владимирской области
Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.
Отмечается, что в ОАО "РЖД" создан штаб для координации работы по ликвидации последствий инцидента.
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Владимирская областьПроисшествияДТПЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Новости
 
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