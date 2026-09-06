https://crimea.ria.ru/20260906/zheleznodorozhnaya-infrastruktura-povrezhdena-pri-dtp-vo-vladimirskoy-oblasti-1159137155.html
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T12:27
2026-09-06T12:27
2026-09-06T12:45
владимирская область
происшествия
дтп
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/06/1159137508_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_929e037ba6bee3be6a4044eb78e3d477.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила Московская железная дорога."В результате ДТП произошел сход двух вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов в границах станции Бельково временно приостановлено. В связи с этим отменен поезд №6444 Александров-1 - Орехово. На место направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЖД.Уточняется, что столкнулись электричка и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля погиб, дополнили в МЖД."Грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся электропоездом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.Отмечается, что в ОАО "РЖД" создан штаб для координации работы по ликвидации последствий инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимирская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/06/1159137508_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_00b3ec761f557b2f621fa534625fccee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, происшествия, дтп, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
Электричка столкнулась с грузовиком во Владимирской области - два вагона сошли с рельсов
12:27 06.09.2026 (обновлено: 12:45 06.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура повреждена при ДТП с электричкой и грузовиком во Владимирской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщила Московская железная дорога.
"В результате ДТП произошел сход двух вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов в границах станции Бельково временно приостановлено. В связи с этим отменен поезд №6444 Александров-1 - Орехово. На место направлены два восстановительных поезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЖД.
Уточняется, что столкнулись электричка и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля погиб, дополнили в МЖД.
"Грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся электропоездом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.
Отмечается, что в ОАО "РЖД" создан штаб для координации работы по ликвидации последствий инцидента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.