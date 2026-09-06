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Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи со спецпосланниками Трампа - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи со спецпосланниками Трампа
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи со спецпосланниками Трампа - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи со спецпосланниками Трампа
переговорной группой представителей президента Америки. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T14:14
2026-09-06T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Зеленский ждет встречи с переговорной группой представителей президента Америки. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.Ранее украинские СМИ сообщили, что спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер впервые прибыли на Украину для обсуждения мирных переговоров.Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в субботу в Кремле и длилась около трех часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, украина, владимир зеленский, новости сво, новости, политика, джаред кушнер, стивен уиткофф
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи со спецпосланниками Трампа

Спецпосланники Трапма прибыли в Киев

14:14 06.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Зеленский ждет встречи с переговорной группой представителей президента Америки. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.
"Готовы к разговору. Украина всегда есть и будет конструктивной. Мы заинтересованы в завершении войны. Мир нужен. Гарантии безопасности требуются. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены", - написал он.
Ранее украинские СМИ сообщили, что спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер впервые прибыли на Украину для обсуждения мирных переговоров.
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в субботу в Кремле и длилась около трех часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
06:58
Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное
 
СШАУкраинаВладимир ЗеленскийНовости СВОНовостиПолитикаДжаред КушнерСтивен Уиткофф
 
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