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ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди - РИА Новости Крым, 06.09.2026
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области, есть раненые, предварительно, легкой степени тяжести, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T14:31
2026-09-06T14:31
энергодар
запорожская область
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области, есть раненые, предварительно, легкой степени тяжести, сообщил глава города Максим Пухов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260906/kiev-udaril-po-stroyaschemusya-mostu-v-lnr---raneny-troe-rabochikh-1159138647.html
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энергодар, запорожская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди

ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области - ранены люди

14:31 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области, есть раненые, предварительно, легкой степени тяжести, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня киевский режим вновь напомнил с кем мы сражаемся и ударил по рынку на улице Казацкая. В результате удара FPV-дрона по рынку есть раненые. Предварительно - все легкие. Все доставлены в больницу, помощь оказывается", - написал Пухов в своем канале на платформе МАКС.
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ЭнергодарЗапорожская областьАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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