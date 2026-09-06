https://crimea.ria.ru/20260906/vsu-udarili-po-rynku-v-energodare---raneny-lyudi-1159139539.html
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди - РИА Новости Крым, 06.09.2026
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области, есть раненые, предварительно, легкой степени тяжести, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T14:31
2026-09-06T14:31
2026-09-06T14:31
энергодар
запорожская область
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области, есть раненые, предварительно, легкой степени тяжести, сообщил глава города Максим Пухов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260906/kiev-udaril-po-stroyaschemusya-mostu-v-lnr---raneny-troe-rabochikh-1159138647.html
энергодар
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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энергодар, запорожская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди
ВСУ ударили по рынку в Энергодаре Запорожской области - ранены люди