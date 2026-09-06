https://crimea.ria.ru/20260906/vsu-nanesli-povtornyy-udar-po-rynku-v-energodare-1159140904.html
ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре
ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре - РИА Новости Крым, 06.09.2026
ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре
ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре Запорожской области, сообщил глава администрации города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T15:43
2026-09-06T15:43
2026-09-06T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре Запорожской области, сообщил глава администрации города Максим Пухов.По уточненным данным, в результате первого удара пострадали шесть человек. "Мужчина 1979 года рождения - в крайне тяжелом состоянии, сейчас в операционной, врачи борются за его жизнь. Пять женщин с осколочными ранениями средней тяжести, угрозы жизни нет, они обследуются и получают помощь" , - сообщил Пухов.Ранее Пухов сообщил об ударе дрона ВСУ по рынку в Энергодаре и ранении нескольких человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260906/vsu-udarili-po-rynku-v-energodare---raneny-lyudi-1159139539.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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энергодар, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, происшествия, новости
ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре
ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре Запорожской области - глава администрации
15:43 06.09.2026 (обновлено: 15:50 06.09.2026)