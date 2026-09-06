https://crimea.ria.ru/20260906/vsu-nanesli-povtornyy-udar-po-rynku-v-energodare-1159140904.html

ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре

ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре - РИА Новости Крым, 06.09.2026

ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре

ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре Запорожской области, сообщил глава администрации города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T15:43

2026-09-06T15:43

2026-09-06T15:50

энергодар

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151136629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262aa91650bddf74ae439d6ac21721b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре Запорожской области, сообщил глава администрации города Максим Пухов.По уточненным данным, в результате первого удара пострадали шесть человек. "Мужчина 1979 года рождения - в крайне тяжелом состоянии, сейчас в операционной, врачи борются за его жизнь. Пять женщин с осколочными ранениями средней тяжести, угрозы жизни нет, они обследуются и получают помощь" , - сообщил Пухов.Ранее Пухов сообщил об ударе дрона ВСУ по рынку в Энергодаре и ранении нескольких человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260906/vsu-udarili-po-rynku-v-energodare---raneny-lyudi-1159139539.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, происшествия, новости