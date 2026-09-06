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В случае форс-мажора: страхование имущества и бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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В случае форс-мажора: страхование имущества и бизнеса в Крыму
В случае форс-мажора: страхование имущества и бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2026
В случае форс-мажора: страхование имущества и бизнеса в Крыму
Защитить имущество и бизнес во время режима ЧС с помощью страхования - о том, как работает система и какие объекты можно обезопасить, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T19:46
2026-09-06T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Защитить имущество и бизнес во время режима ЧС с помощью страхования - о том, как работает система и какие объекты можно обезопасить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат экономических наук, председатель комитета по страхованию Крымского регионального отделения "Опора России" Оксана Пылова."На сегодняшний день крымчанам доступны все виды страхования, которые существуют в России. Не все страховые компании представлены здесь непосредственно открытыми полноценными офисами, но есть агентства, есть представители в виде небольших офисов, и эти страховки можно приобрести от практически любой страховой компании, которые есть в стране", - отметила она.Специалист подчеркнула, что сегодня важно смотреть на условия тех компаний, которые дают покрытие таких важных тем, как терроризм и диверсии."Это те риски, которыми покрываются "прилет" беспилотных летательных объектов и их осколков на имущество предприятий. Это важно страховать сейчас", - обратила внимание эксперт.По словам председателя комитета по страхованию, в данное время в крымском регионе начинают появляться такие запросы, но в общей картине страхование все еще мало активно."У нас почему-то так сложилось, что вообще не больше 20% бизнеса страхуется. Все привыкли страховать именно обязательные виды – это ОСАГО или когда в лизинг берешь оборудование или залоговое имущество, тогда да. Вот если обязательно, тогда у нас бизнес страхуется", - рассказала она.К сожалению, добавила она, эти два-три показателя на самом деле не являются основными, которые могут привести к остановке деятельности предприятия. То есть сейчас нужно добровольно страховать, например, здания и товары на складе. Важно также проверить, существуют ли в договоре со страховой компанией пункты о военных рисках."Если у кого-то есть действующие полисы страхования, проверьте, включен ли этот риск в покрытие, потому что это не страховка плохая, а просто не все риски описаны для возмещения ущерба", - обратила внимание спикер.По словам специалиста, такие риски в Крыму сейчас есть, и они покрываются."Сейчас чаще происходят подобные события, и стоимость потихонечку растет. В среднем страховка по защите квартиры от БПЛА - около 0,2% от ее стоимости", - поделилась она.Оксана Пылова также пояснила, что человек, застраховавший имущество или бизнес прежде всего получит финансовую выплату."Если мы говорим про имущество, то, конечно, это выплата денежных средств в определенном размере, если повреждена полностью квартира или здание, помещение. Она определяется в самом начале, при заключении страхования, когда оценивается ее стоимость. От этой стоимости рассчитывается тариф. Так складывается цена страхования, и при наступлении, допустим, тотального повреждения, человек или бизнес получает полностью выплату и получает, самое главное, финансы, которые помогут ему продолжить свою деятельность, купив новое здание, или арендовав помещение. То есть он сразу, в моменте, получает эти средства, чтобы продолжить свою деятельность", - объяснила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от БПЛА: как застраховать жилье от попадания дроновВ Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисковЭлектронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов
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РИА Новости Крым
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96
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страхование, крым, новости крыма, мнения, совет эксперта
В случае форс-мажора: страхование имущества и бизнеса в Крыму

Как работает система страхования в Крыму - эксперт

19:46 06.09.2026
 
© РИА Новости КрымСтрахование жилья _ коллаж
Страхование жилья _ коллаж - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Защитить имущество и бизнес во время режима ЧС с помощью страхования - о том, как работает система и какие объекты можно обезопасить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат экономических наук, председатель комитета по страхованию Крымского регионального отделения "Опора России" Оксана Пылова.
"На сегодняшний день крымчанам доступны все виды страхования, которые существуют в России. Не все страховые компании представлены здесь непосредственно открытыми полноценными офисами, но есть агентства, есть представители в виде небольших офисов, и эти страховки можно приобрести от практически любой страховой компании, которые есть в стране", - отметила она.
Специалист подчеркнула, что сегодня важно смотреть на условия тех компаний, которые дают покрытие таких важных тем, как терроризм и диверсии.
"Это те риски, которыми покрываются "прилет" беспилотных летательных объектов и их осколков на имущество предприятий. Это важно страховать сейчас", - обратила внимание эксперт.
По словам председателя комитета по страхованию, в данное время в крымском регионе начинают появляться такие запросы, но в общей картине страхование все еще мало активно.
"У нас почему-то так сложилось, что вообще не больше 20% бизнеса страхуется. Все привыкли страховать именно обязательные виды – это ОСАГО или когда в лизинг берешь оборудование или залоговое имущество, тогда да. Вот если обязательно, тогда у нас бизнес страхуется", - рассказала она.
К сожалению, добавила она, эти два-три показателя на самом деле не являются основными, которые могут привести к остановке деятельности предприятия. То есть сейчас нужно добровольно страховать, например, здания и товары на складе. Важно также проверить, существуют ли в договоре со страховой компанией пункты о военных рисках.
"Если у кого-то есть действующие полисы страхования, проверьте, включен ли этот риск в покрытие, потому что это не страховка плохая, а просто не все риски описаны для возмещения ущерба", - обратила внимание спикер.
По словам специалиста, такие риски в Крыму сейчас есть, и они покрываются.
"Сейчас чаще происходят подобные события, и стоимость потихонечку растет. В среднем страховка по защите квартиры от БПЛА - около 0,2% от ее стоимости", - поделилась она.
Оксана Пылова также пояснила, что человек, застраховавший имущество или бизнес прежде всего получит финансовую выплату.
"Если мы говорим про имущество, то, конечно, это выплата денежных средств в определенном размере, если повреждена полностью квартира или здание, помещение. Она определяется в самом начале, при заключении страхования, когда оценивается ее стоимость. От этой стоимости рассчитывается тариф. Так складывается цена страхования, и при наступлении, допустим, тотального повреждения, человек или бизнес получает полностью выплату и получает, самое главное, финансы, которые помогут ему продолжить свою деятельность, купив новое здание, или арендовав помещение. То есть он сразу, в моменте, получает эти средства, чтобы продолжить свою деятельность", - объяснила она.
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