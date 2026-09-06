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Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T22:45
2026-09-06T22:45
2026-09-06T22:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. И добавил, что по предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
В Севастополе при атаке ВСУ пострадали двое девочек-подростков и мужчина
22:45 06.09.2026 (обновлено: 22:53 06.09.2026)