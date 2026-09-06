Рейтинг@Mail.ru
Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260906/v-sevastopole-oskolkami-poseklo-dvoikh-muzhchin-i-devochku-podrostka-1159144820.html
Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T22:45
2026-09-06T22:53
севастополь
новости севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
срочные новости крыма
крым
новости крыма
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. И добавил, что по предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_5f8263581292e857b38541e722788c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, срочные новости крыма, крым, новости крыма, михаил развожаев
Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину

В Севастополе при атаке ВСУ пострадали двое девочек-подростков и мужчина

22:45 06.09.2026 (обновлено: 22:53 06.09.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Нейтрализовано три БПЛА, зафиксированы две детонации после ударов БПЛА о землю в районе Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбиты стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах. Степень повреждений устанавливается", - написал он в МАКС.
И добавил, что по предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымСрочные новости КрымаКрымНовости КрымаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:45Атака на Севастополь: осколками посекло двоих девочек-подростков и мужчину
22:35Отбой тревоги звучит в Севастополе
21:55Крестный ход в Москве и посланники Трампа в Киеве: главное за день
21:54Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:43Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в Нальчик
21:22Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ
21:10САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму
20:57Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года
20:37Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию
20:34Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога
20:2529 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
20:12Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ
19:46В случае форс-мажора: страхование имущества и бизнеса в Крыму
19:32Пока не заболит: основные ошибки пациентов в лечении зубов
19:25Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС
19:02Уиткофф назвал содержательными переговоры с Зеленским
18:50Аллергия на опасный сорняк – в Крыму цветет амброзия
18:30Как бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС
Лента новостейМолния