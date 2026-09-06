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В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет
В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет - РИА Новости Крым, 06.09.2026
В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет
Собрание артефактов пещеры "Таврида" пополнили останки нескольких крупных сов и сизоворонки возрастом в 5 млн лет. При этом, отмечают ученые, останки птиц –... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T11:07
2026-09-06T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Собрание артефактов пещеры "Таврида" пополнили останки нескольких крупных сов и сизоворонки возрастом в 5 млн лет. При этом, отмечают ученые, останки птиц – редкая для пещер находка.Как сообщили в пресс-службе Российской академии наук, за период раскопок 2018–2025 годов совместными усилиями сотрудников Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и Института экологии растений и животных УрО РАН удалось собрать весьма представительный материал по этим птицам, включающий ряд полных костей конечностей.Наиболее представительные материалы по совам из Тавриды принадлежат серой неясыти. Этот широко распространенный современный вид и сегодня встречается в Крыму, однако эволюционная история этих сов (в том числе, время возникновения вида) оставалась неясной. Находка в Крыму — самая древняя для серой неясыти в палеонтологической летописи. Ученые установили, что уже в раннем плейстоцене представители этого вида, населявшие лесостепи и саванны Севернного Причерноморья, по пропорциям конечностей не отличались от современных особей.Также в пещере нашли вымерший вид так называемой "промежуточной" неясыти — Strix intermedia. Ранее предполагалась, что эта ископаемая форма могла быть предком обеих упомянутых выше современных видов неясытей или же какого-то одного из них."Тот факт, что в Тавриде промежуточная неясыть обнаружена вместе с серой, свидетельствует в пользу того, что эти виды не могут составлять последовательность "предок — потомок". По всей видимости, промежуточная неясыть относится к отдельной филогенетической линии", - сделали открытие палеонтологи.Еще одна редкая находка птиц из пещеры "Таврида" представлена ископаемой сизоворонкой Coracias chauvireae. В Евразии в настоящее время обитает только один вид — обыкновенная сизоворонка, который считается "выходцем из Африки"."Примечательно, что раннеплейстоценовая вымершая сизоворонка из Тавриды не является близким родственником современной обыкновенной сизоворонки, но, по-видимому, знаменует отдельный эпизод исторической экспансии рода Coracias из субтропических и тропических областей в умеренный пояс Евразии", - глясят выводы исследования.Ранее в пещере "Таврида" также находили останки многочисленных млекопитающих, а также птиц – гигантского страуса, ястреба-тетеревятника, гагары, различных курообразных, уток, дроф, воронов и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Находка останков древней птицы в пещере "Таврида" поменяла взгляды ученыхВ пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
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РИА Новости Крым
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4.7
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пещера "таврида", крым, новости крыма, история, археология в крыму, археология
В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет

В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 млн лет - их изучают ученые

11:07 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Собрание артефактов пещеры "Таврида" пополнили останки нескольких крупных сов и сизоворонки возрастом в 5 млн лет. При этом, отмечают ученые, останки птиц – редкая для пещер находка.
Как сообщили в пресс-службе Российской академии наук, за период раскопок 2018–2025 годов совместными усилиями сотрудников Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и Института экологии растений и животных УрО РАН удалось собрать весьма представительный материал по этим птицам, включающий ряд полных костей конечностей.
"Подобные находки для плиоценовых и раннеплейстоценовых совиных всего мира являются большой редкостью и представляют огромную научную ценность. Они позволяют уверенно установить видовую принадлежность древних сов Тавриды и проливают свет на раннечетвертичную эволюцию этой группы птиц в Евразии", - сказано в сообщении.
Наиболее представительные материалы по совам из Тавриды принадлежат серой неясыти. Этот широко распространенный современный вид и сегодня встречается в Крыму, однако эволюционная история этих сов (в том числе, время возникновения вида) оставалась неясной. Находка в Крыму — самая древняя для серой неясыти в палеонтологической летописи. Ученые установили, что уже в раннем плейстоцене представители этого вида, населявшие лесостепи и саванны Севернного Причерноморья, по пропорциям конечностей не отличались от современных особей.
Также в пещере нашли вымерший вид так называемой "промежуточной" неясыти — Strix intermedia. Ранее предполагалась, что эта ископаемая форма могла быть предком обеих упомянутых выше современных видов неясытей или же какого-то одного из них.
"Тот факт, что в Тавриде промежуточная неясыть обнаружена вместе с серой, свидетельствует в пользу того, что эти виды не могут составлять последовательность "предок — потомок". По всей видимости, промежуточная неясыть относится к отдельной филогенетической линии", - сделали открытие палеонтологи.
Еще одна редкая находка птиц из пещеры "Таврида" представлена ископаемой сизоворонкой Coracias chauvireae. В Евразии в настоящее время обитает только один вид — обыкновенная сизоворонка, который считается "выходцем из Африки".
"Примечательно, что раннеплейстоценовая вымершая сизоворонка из Тавриды не является близким родственником современной обыкновенной сизоворонки, но, по-видимому, знаменует отдельный эпизод исторической экспансии рода Coracias из субтропических и тропических областей в умеренный пояс Евразии", - глясят выводы исследования.
Ранее в пещере "Таврида" также находили останки многочисленных млекопитающих, а также птиц – гигантского страуса, ястреба-тетеревятника, гагары, различных курообразных, уток, дроф, воронов и других.
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