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В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет

В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет - РИА Новости Крым, 06.09.2026

В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет

Собрание артефактов пещеры "Таврида" пополнили останки нескольких крупных сов и сизоворонки возрастом в 5 млн лет. При этом, отмечают ученые, останки птиц –... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T11:07

2026-09-06T11:07

2026-09-06T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Собрание артефактов пещеры "Таврида" пополнили останки нескольких крупных сов и сизоворонки возрастом в 5 млн лет. При этом, отмечают ученые, останки птиц – редкая для пещер находка.Как сообщили в пресс-службе Российской академии наук, за период раскопок 2018–2025 годов совместными усилиями сотрудников Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и Института экологии растений и животных УрО РАН удалось собрать весьма представительный материал по этим птицам, включающий ряд полных костей конечностей.Наиболее представительные материалы по совам из Тавриды принадлежат серой неясыти. Этот широко распространенный современный вид и сегодня встречается в Крыму, однако эволюционная история этих сов (в том числе, время возникновения вида) оставалась неясной. Находка в Крыму — самая древняя для серой неясыти в палеонтологической летописи. Ученые установили, что уже в раннем плейстоцене представители этого вида, населявшие лесостепи и саванны Севернного Причерноморья, по пропорциям конечностей не отличались от современных особей.Также в пещере нашли вымерший вид так называемой "промежуточной" неясыти — Strix intermedia. Ранее предполагалась, что эта ископаемая форма могла быть предком обеих упомянутых выше современных видов неясытей или же какого-то одного из них."Тот факт, что в Тавриде промежуточная неясыть обнаружена вместе с серой, свидетельствует в пользу того, что эти виды не могут составлять последовательность "предок — потомок". По всей видимости, промежуточная неясыть относится к отдельной филогенетической линии", - сделали открытие палеонтологи.Еще одна редкая находка птиц из пещеры "Таврида" представлена ископаемой сизоворонкой Coracias chauvireae. В Евразии в настоящее время обитает только один вид — обыкновенная сизоворонка, который считается "выходцем из Африки"."Примечательно, что раннеплейстоценовая вымершая сизоворонка из Тавриды не является близким родственником современной обыкновенной сизоворонки, но, по-видимому, знаменует отдельный эпизод исторической экспансии рода Coracias из субтропических и тропических областей в умеренный пояс Евразии", - глясят выводы исследования.Ранее в пещере "Таврида" также находили останки многочисленных млекопитающих, а также птиц – гигантского страуса, ястреба-тетеревятника, гагары, различных курообразных, уток, дроф, воронов и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Находка останков древней птицы в пещере "Таврида" поменяла взгляды ученыхВ пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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