https://crimea.ria.ru/20260906/v-obschemoskovskom-krestnom-khode-proshli-okolo-100-tys-chelovek-1159140321.html

В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек

В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек - РИА Новости Крым, 06.09.2026

В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек

Число участников Общемосковского крестного хода составляет около 100 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T15:21

2026-09-06T15:21

2026-09-06T15:27

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Число участников Общемосковского крестного хода составляет около 100 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сейчас в столице проходит Общемосковский крестный ход. Верующие идут от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал до врат Новодевичьего монастыря. Протяженность маршрута - около 6,5 километров. Общее число участников - около 100 тысяч человек", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".Она добавила, что столичные правоохранители обеспечивают безопасность мероприятия.Крестный ход начался у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута - около шести километров, время в пути - от полутора до двух часов.Впервые в новейшей истории Общемосковский крестный ход состоялся в 2025 году. Как сообщал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в нем приняли участие порядка 400 тысяч человек.Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Московский крестный ход Тысячи людей идут в Общемосковском крестном ходе во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по Пречистенской и Фрунзенской набережным в сторону Хамовнического вала, пространства заполнены людьми, передает корреспондент РИА Новости. 2026-09-06T15:21 true PT0M23S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), православие, религия, видео