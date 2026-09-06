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В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек
В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек - РИА Новости Крым, 06.09.2026
В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек
Число участников Общемосковского крестного хода составляет около 100 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Число участников Общемосковского крестного хода составляет около 100 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Сейчас в столице проходит Общемосковский крестный ход. Верующие идут от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал до врат Новодевичьего монастыря. Протяженность маршрута - около 6,5 километров. Общее число участников - около 100 тысяч человек", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".Она добавила, что столичные правоохранители обеспечивают безопасность мероприятия.Крестный ход начался у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута - около шести километров, время в пути - от полутора до двух часов.Впервые в новейшей истории Общемосковский крестный ход состоялся в 2025 году. Как сообщал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в нем приняли участие порядка 400 тысяч человек.Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Московский крестный ход
Тысячи людей идут в Общемосковском крестном ходе во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по Пречистенской и Фрунзенской набережным в сторону Хамовнического вала, пространства заполнены людьми, передает корреспондент РИА Новости.
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), православие, религия, видео
В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек

В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек - МВД

15:21 06.09.2026 (обновлено: 15:27 06.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Число участников Общемосковского крестного хода составляет около 100 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сейчас в столице проходит Общемосковский крестный ход. Верующие идут от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, затем через Хамовнический вал до врат Новодевичьего монастыря. Протяженность маршрута - около 6,5 километров. Общее число участников - около 100 тысяч человек", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что столичные правоохранители обеспечивают безопасность мероприятия.
Крестный ход начался у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность маршрута - около шести километров, время в пути - от полутора до двух часов.
Впервые в новейшей истории Общемосковский крестный ход состоялся в 2025 году. Как сообщал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в нем приняли участие порядка 400 тысяч человек.
Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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