Рейтинг@Mail.ru
В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260906/v-moskve-tysyachi-lyudey-zhdut-nachala-krestnogo-khoda-s-moschami-dmitroiya-donskogo-1159136459.html
В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского
В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского - РИА Новости Крым, 06.09.2026
В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского
Мощи святого князя Дмитрия Донского в московском храме Христа Спасителя встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От одного из главных храмов России... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T11:44
2026-09-06T11:56
москва
рпц (русская православная церковь)
православие
религия
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/06/1159136347_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6d261550428fa0fe12e6f21f5aaa60ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Мощи святого князя Дмитрия Донского в московском храме Христа Спасителя встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От одного из главных храмов России сегодня стартует Крестный ход к Новодевичьему монастырю.В ожидании Общемосковского крестного хода с обретенными мощами князя Дмитрия Донского тысячи верующих собрались на Пречистенской и Кремлевской набережных, передает корреспондент РИА Новости. Ход пройдет через набережные реки Москвы и Хамовнический вал, его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В крестном ходе пронесут святыни - Смоленскую икону Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского, икону Всех святых Московских, - которым можно будет поклониться у Новодевичьего монастыря.Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.Что касается мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, то поклониться им будет можно в главном храме ВС РФ в Подмосковной Кубинке 6 сентября.Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Патриарх Кирилл 18 августа совершил молебен у мощей святого князя. Двадцатого августа в Архангельском соборе молился президент России Владимир Путин. Как сообщили в Русской православной церкви, несколько фрагментов мощей Дмитрия Донского были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеги для поклонения верующих. Одна из частиц мощей будет доступна доя поклонения в столичном храме Христа Спасителя с 7 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260904/v-krymu-sostoitsya-dvukhnedelnyy-krestnyy-khod-1159104688.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/06/1159136347_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f1c8f99d5981b28f9daeecd65e65b1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, рпц (русская православная церковь), православие, религия, новости, общество
В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского

Патриарх возглавит крестный ход с мощами Дмитрия Донского в Москве

11:44 06.09.2026 (обновлено: 11:56 06.09.2026)
 
© РИА НовостиВ Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитроия Донского
В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитроия Донского - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Мощи святого князя Дмитрия Донского в московском храме Христа Спасителя встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От одного из главных храмов России сегодня стартует Крестный ход к Новодевичьему монастырю.
В ожидании Общемосковского крестного хода с обретенными мощами князя Дмитрия Донского тысячи верующих собрались на Пречистенской и Кремлевской набережных, передает корреспондент РИА Новости. Ход пройдет через набережные реки Москвы и Хамовнический вал, его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В крестном ходе пронесут святыни - Смоленскую икону Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского, икону Всех святых Московских, - которым можно будет поклониться у Новодевичьего монастыря.
Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Что касается мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, то поклониться им будет можно в главном храме ВС РФ в Подмосковной Кубинке 6 сентября.
Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Патриарх Кирилл 18 августа совершил молебен у мощей святого князя. Двадцатого августа в Архангельском соборе молился президент России Владимир Путин. Как сообщили в Русской православной церкви, несколько фрагментов мощей Дмитрия Донского были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеги для поклонения верующих. Одна из частиц мощей будет доступна доя поклонения в столичном храме Христа Спасителя с 7 сентября.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Икону богородицы Державная пронесут через горный Крым крестным ходом
4 сентября, 21:48
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
 
МоскваРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеРелигияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Евпатория ушла под воду из-за ливня
13:07На Крымском мосту растет очередь с двух сторон
12:38Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
12:27Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
12:05Крымский мост сейчас - начала расти очередь
11:58Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма
11:44В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского
11:20Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами
11:07В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет
10:56В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
10:35Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей
10:25На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников
10:15Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау 0:29
10:073 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки
09:47Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации
09:29Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда
09:12248 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
08:58В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
08:34258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
08:31Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции
Лента новостейМолния