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В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского

В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского - РИА Новости Крым, 06.09.2026

В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского

Мощи святого князя Дмитрия Донского в московском храме Христа Спасителя встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От одного из главных храмов России... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T11:44

2026-09-06T11:44

2026-09-06T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Мощи святого князя Дмитрия Донского в московском храме Христа Спасителя встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От одного из главных храмов России сегодня стартует Крестный ход к Новодевичьему монастырю.В ожидании Общемосковского крестного хода с обретенными мощами князя Дмитрия Донского тысячи верующих собрались на Пречистенской и Кремлевской набережных, передает корреспондент РИА Новости. Ход пройдет через набережные реки Москвы и Хамовнический вал, его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В крестном ходе пронесут святыни - Смоленскую икону Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского, икону Всех святых Московских, - которым можно будет поклониться у Новодевичьего монастыря.Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.Что касается мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, то поклониться им будет можно в главном храме ВС РФ в Подмосковной Кубинке 6 сентября.Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Патриарх Кирилл 18 августа совершил молебен у мощей святого князя. Двадцатого августа в Архангельском соборе молился президент России Владимир Путин. Как сообщили в Русской православной церкви, несколько фрагментов мощей Дмитрия Донского были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеги для поклонения верующих. Одна из частиц мощей будет доступна доя поклонения в столичном храме Христа Спасителя с 7 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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