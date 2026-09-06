В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского
Патриарх возглавит крестный ход с мощами Дмитрия Донского в Москве
11:44 06.09.2026 (обновлено: 11:56 06.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Мощи святого князя Дмитрия Донского в московском храме Христа Спасителя встретил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От одного из главных храмов России сегодня стартует Крестный ход к Новодевичьему монастырю.
В ожидании Общемосковского крестного хода с обретенными мощами князя Дмитрия Донского тысячи верующих собрались на Пречистенской и Кремлевской набережных, передает корреспондент РИА Новости. Ход пройдет через набережные реки Москвы и Хамовнический вал, его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В крестном ходе пронесут святыни - Смоленскую икону Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского, икону Всех святых Московских, - которым можно будет поклониться у Новодевичьего монастыря.
Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году - тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.
Что касается мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского, то поклониться им будет можно в главном храме ВС РФ в Подмосковной Кубинке 6 сентября.
Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. Патриарх Кирилл 18 августа совершил молебен у мощей святого князя. Двадцатого августа в Архангельском соборе молился президент России Владимир Путин. Как сообщили в Русской православной церкви, несколько фрагментов мощей Дмитрия Донского были взяты из числа свободно расположенных в саркофаге и помещены в ковчеги для поклонения верующих. Одна из частиц мощей будет доступна доя поклонения в столичном храме Христа Спасителя с 7 сентября.
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4 сентября, 21:48В Крыму состоится двухнедельный крестный ход