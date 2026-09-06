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В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске - РИА Новости Крым, 06.09.2026
В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, заявив РИА Новости, что Токио РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T10:56
2026-09-06T10:56
2026-09-06T10:58
япония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, заявив РИА Новости, что Токио с пренебрежением относится к своей истории.Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией, она написала об этом в соцсети X.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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япония, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, вторая мировая война, история, памятники, россия, ссср
В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
10:56 06.09.2026 (обновлено: 10:58 06.09.2026)