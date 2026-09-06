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В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске - РИА Новости Крым, 06.09.2026
В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, заявив РИА Новости, что Токио РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T10:56
2026-09-06T10:58
япония
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
политика
вторая мировая война
история
памятники
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, заявив РИА Новости, что Токио с пренебрежением относится к своей истории.Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией, она написала об этом в соцсети X.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260903/finalnyy-akkord-81-god-nazad-razgromom-yaponii-zavershilas-mirovaya-voyna-1149074341.html
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япония, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, вторая мировая война, история, памятники, россия, ссср
В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске

В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске

10:56 06.09.2026 (обновлено: 10:58 06.09.2026)
 
© РИА НовостиМонумент Победы в Хабаровске
Монумент Победы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование Японии демонтировать монумент Победы в Хабаровске, заявив РИА Новости, что Токио с пренебрежением относится к своей истории.
"Если Токио с пренебрежением относится к японской истории, то этот недуг не должен распространяться на других", - сказала она.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе СССР над Японией, она написала об этом в соцсети X.
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Советско-японские переговоры о капитуляции Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
3 сентября, 07:07
Финальный аккорд: 81 год назад разгромом Японии завершилась мировая война
 
ЯпонияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваПолитикаВторая мировая войнаИсторияПамятникиРоссияСССР
 
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