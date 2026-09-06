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В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России - РИА Новости Крым, 06.09.2026
В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал дешевой провокацией решение властей ФРГ закрыть генконсульство России в Бонне... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T08:58
2026-09-06T08:58
2026-09-06T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал дешевой провокацией решение властей ФРГ закрыть генконсульство России в Бонне и Русского дома в Берлине.Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в результате этого решения отделения института Гете в России будут закрыты. МИД РФ назвал закрытие генконсульства в Бонне шагом к разрушению отношений России и ФРГ.По его мнению, Германия уже давно сознательно пошла на снижение уровня гуманитарного и дипломатического общения с Россией, еще когда отправила Украине свои первые танки Leopard.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, германия, политика
В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России