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Уникальный астероид столкнется с Землей вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Уникальный астероид столкнется с Землей вечером в воскресенье
Уникальный астероид столкнется с Землей вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Уникальный астероид столкнется с Землей вечером в воскресенье
Уникальный астероид летит к Земле и вторгнется в околоземную атмосферу в районе 19:00 по Москве. Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T17:27
2026-09-06T17:27
новости
астрономия
космос
астероид
земля
александр якушечкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Уникальный астероид летит к Земле и вторгнется в околоземную атмосферу в районе 19:00 по Москве. Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.По его словам, астероид CERNQ52 является так называемым импактором."Астероид-импактор - это сравнительно новый термин. Он означает, что объект (небесное тело, астероид) обнаружен заранее, до его вторжения в атмосферу Земли. В этом его уникальность", - объяснил ученый.В свою очередь известный астроном и писатель Леонид Еленин в своих социальных сетях отметил, что астероид CERNQ52 по оценкам NASA имеет диаметр в 1 метр. Еленин вычисли, что астероид упадет в Индийском океане южнее Индонезийского острова Бали на 630 километров.В настоящее время в Индонезии вот уже несколько дней с вечера 4 сентября извергается вулкан Анак-Кракатау, Джакарту накрыли облака пепла, ученые зафиксировали геомагнитные возмущения, закрыт крупнейший аэропорт.В воксркесенье стало также известно, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис окажется ниже геостационарной орбиты, в десять раз ближе к Земле, чем Луна. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на профессора гавайского университета в Маноа, астронома Квок Фай Ченга. По его мнению, столкновение астероида с Землей может вызвать суперцунами и повлечь за собой катастрофические последствия для цивилизации. Однако вероятность подобной катастрофы очень мала, отметил собеседник агентства."Возможность того, что в течение нашей жизни такое произойдет, слишком мала, чтобы беспокоиться", - заявил Квок Фай Ченг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, астрономия, космос, астероид, земля, александр якушечкин
Уникальный астероид столкнется с Землей вечером в воскресенье

Уникальный астероид упадет на Землю вечером в воскресенье

17:27 06.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Уникальный астероид летит к Земле и вторгнется в околоземную атмосферу в районе 19:00 по Москве. Об этом сообщил крымский астроном Александр Якушечкин.
По его словам, астероид CERNQ52 является так называемым импактором.
"Астероид-импактор - это сравнительно новый термин. Он означает, что объект (небесное тело, астероид) обнаружен заранее, до его вторжения в атмосферу Земли. В этом его уникальность", - объяснил ученый.
В свою очередь известный астроном и писатель Леонид Еленин в своих социальных сетях отметил, что астероид CERNQ52 по оценкам NASA имеет диаметр в 1 метр. Еленин вычисли, что астероид упадет в Индийском океане южнее Индонезийского острова Бали на 630 километров.
В настоящее время в Индонезии вот уже несколько дней с вечера 4 сентября извергается вулкан Анак-Кракатау, Джакарту накрыли облака пепла, ученые зафиксировали геомагнитные возмущения, закрыт крупнейший аэропорт.
В воксркесенье стало также известно, что 13 апреля 2029 года астероид Апофис окажется ниже геостационарной орбиты, в десять раз ближе к Земле, чем Луна. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на профессора гавайского университета в Маноа, астронома Квок Фай Ченга. По его мнению, столкновение астероида с Землей может вызвать суперцунами и повлечь за собой катастрофические последствия для цивилизации. Однако вероятность подобной катастрофы очень мала, отметил собеседник агентства.
"Возможность того, что в течение нашей жизни такое произойдет, слишком мала, чтобы беспокоиться", - заявил Квок Фай Ченг.
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НовостиАстрономиякосмосАстероидЗемляАлександр Якушечкин
 
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