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Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T20:37

2026-09-06T20:37

2026-09-06T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.Он выразил надежду, что конструктивная работа в последние два дня послужит началом сближения позиций Москвы и Киева. В свою очередь, второй член американской делегации Джаред Кушнер заявил о работе Вашингтона над формированием рамочных условий, которые приведут к устойчивому миру. А агентство Reuters до этого передавало, что он надеется на возвращение к трехстороннему формату переговоров с участием США.Накануне Владимир Путин принял в Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.Сегодня они прибыли в украинскую столицу. Как сообщали в Кремле, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, стивен уиткофф, политика, владимир зеленский, украина, россия, новости сво