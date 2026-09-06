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Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию
Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.Он выразил надежду, что конструктивная работа в последние два дня послужит началом сближения позиций Москвы и Киева. В свою очередь, второй член американской делегации Джаред Кушнер заявил о работе Вашингтона над формированием рамочных условий, которые приведут к устойчивому миру. А агентство Reuters до этого передавало, что он надеется на возвращение к трехстороннему формату переговоров с участием США.Накануне Владимир Путин принял в Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.Сегодня они прибыли в украинскую столицу. Как сообщали в Кремле, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, стивен уиткофф, политика, владимир зеленский, украина, россия, новости сво
Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

20:37 06.09.2026
 
© Evelyn HocksteinУиткофф
Уиткофф
© Evelyn Hockstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию.
"Думаю, мы достигли большого прогресса в Москве, мы услышали новые идеи", — сказал он на пресс-конференции в Киеве.
Он выразил надежду, что конструктивная работа в последние два дня послужит началом сближения позиций Москвы и Киева. В свою очередь, второй член американской делегации Джаред Кушнер заявил о работе Вашингтона над формированием рамочных условий, которые приведут к устойчивому миру. А агентство Reuters до этого передавало, что он надеется на возвращение к трехстороннему формату переговоров с участием США.
Накануне Владимир Путин принял в Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Беседа продлилась три часа десять минут. Это был уже восьмой визит представителей Вашингтона в Россию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, глава государства дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.
Сегодня они прибыли в украинскую столицу. Как сообщали в Кремле, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов. По сообщениям СМИ, переговоры проходили в два раунда, на втором к ним присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.
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