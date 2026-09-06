https://crimea.ria.ru/20260906/uitkoff-nazval-soderzhatelnymi-peregovory-s-zelenskim-1159143249.html

Уиткофф назвал содержательными переговоры с Зеленским

Уиткофф назвал содержательными переговоры с Зеленским - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Уиткофф назвал содержательными переговоры с Зеленским

Официальная часть переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским завершилась в... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T19:02

2026-09-06T19:02

2026-09-06T19:02

украина

стивен уиткофф

джаред кушнер

владимир зеленский

политика

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Официальная часть переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским завершилась в Киеве, продолжается пресс-конференция, сообщает украинский телеканал ТСН."Официальная часть переговоров завершилась, продолжается пресс-конференция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала ТСН.Уиткофф назвал переговоры по Украине "содержательными" и подчеркнул, что они с Кушнером "воодушевлены" их ходом. Американская делегация надеется, что в урегулировании удастся добиться прогресса, передает Рейтер.Ранее агентство Укринформ сообщало о завершении первого этапа переговоров спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера Кушнера с Зеленским в Киеве. Агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источник, что советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и ФРГ приехали в Киев перед переговорами.Накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером, она длилась около трех часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, стивен уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, политика, новости сво, сша