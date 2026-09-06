https://crimea.ria.ru/20260906/udary-po-ukraine-chto-porazheno-1159142455.html

Удары по Украине: что поражено

Удары по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Удары по Украине: что поражено

Вооруженные силы России нанесли поражение в Черном море сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T17:41

2026-09-06T17:41

2026-09-06T17:48

сухогруз

министерство обороны рф

украина

новости сво

новости

вооруженные силы россии

черное море

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127231838_0:0:1018:573_1920x0_80_0_0_14a054b644b23530f3dea2054fa4d3b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение в Черном море сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.ВС РФ продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Также Вооруженными силами России нанесено поражение украинским цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.В МО добавили, что также был нанесен удар беспилотниками "Герань" по двум логистическим центрам противника в районах Николаева и Дачного в Одесской области."Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели. Особенностью примененного для атаки БПЛА "Герань-4 Сикер" является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели", - уточнили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухогруз, министерство обороны рф, украина, новости сво, новости, вооруженные силы россии, черное море