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Удары по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Удары по Украине: что поражено
Удары по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Удары по Украине: что поражено
Вооруженные силы России нанесли поражение в Черном море сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T17:41
2026-09-06T17:48
сухогруз
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение в Черном море сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.ВС РФ продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Также Вооруженными силами России нанесено поражение украинским цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.В МО добавили, что также был нанесен удар беспилотниками "Герань" по двум логистическим центрам противника в районах Николаева и Дачного в Одесской области."Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели. Особенностью примененного для атаки БПЛА "Герань-4 Сикер" является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели", - уточнили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сухогруз, министерство обороны рф, украина, новости сво, новости, вооруженные силы россии, черное море
Удары по Украине: что поражено

ВС России поразили два логистических центра и сухогруз с имуществом ВСУ в Черном море

17:41 06.09.2026 (обновлено: 17:48 06.09.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск "Калибров" из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
Пуск Калибров из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение в Черном море сухогрузу с военным имуществом ВСУ, поставленным Западом, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
ВС РФ продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами", - говорится в сообщении.
Также Вооруженными силами России нанесено поражение украинским цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.
В МО добавили, что также был нанесен удар беспилотниками "Герань" по двум логистическим центрам противника в районах Николаева и Дачного в Одесской области.
"Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели. Особенностью примененного для атаки БПЛА "Герань-4 Сикер" является современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед поражением цели", - уточнили в МО РФ.
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СухогрузМинистерство обороны РФУкраинаНовости СВОНовостиВооруженные силы РоссииЧерное море
 
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