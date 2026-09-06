Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в Нальчик
Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в Нальчик
21:43 06.09.2026 (обновлено: 21:44 06.09.2026)
© пресс-служба МЧС РФ по Краснодарсому краюНа поиски пропавших людей с танкера в Азовском море направили вертолет МЧС
© пресс-служба МЧС РФ по Краснодарсому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Спасатели с привлечением вертолета эвакуировали трех пострадавших в горах КБР альпинистов в Нальчик, судьба 10 человек все еще неизвестна, сообщает республиканское ГУМЧС России.
Ранее в воскресенье в ГУМЧС России по республике сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной. На поиски альпинистов направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете.
"По состоянию на 20.30 (мск - ред.) спасатели МЧС России с привлечением вертолета МИ-8 МЧС России эвакуировали трех пострадавших в Нальчик, где передали сотрудникам Центра медицины катастроф. По уточненной информации, погибли два человека. Судьба десяти людей пока неизвестна", - сообщается в канале ведомства на платформе МАКС.
"Работы усложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности", - добавили в МЧС.
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