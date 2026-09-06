https://crimea.ria.ru/20260906/troe-postradavshikh-v-gorakh-kbr-alpinistov-evakuirovany-v-nalchik-1159144405.html

Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в Нальчик

Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в Нальчик - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в Нальчик

Спасатели с привлечением вертолета эвакуировали трех пострадавших в горах КБР альпинистов в Нальчик, судьба 10 человек все еще неизвестна, сообщает... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T21:43

2026-09-06T21:43

2026-09-06T21:44

кабардино-балкария

происшествия

эвакуация

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

альпинизм

лавина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Спасатели с привлечением вертолета эвакуировали трех пострадавших в горах КБР альпинистов в Нальчик, судьба 10 человек все еще неизвестна, сообщает республиканское ГУМЧС России.Ранее в воскресенье в ГУМЧС России по республике сообщили, что лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной. На поиски альпинистов направлены две группы спасателей, в том числе на вертолете."Работы усложняет сложный рельеф в условиях лавинной опасности", - добавили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, происшествия, эвакуация, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), альпинизм, лавина, новости