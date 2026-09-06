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Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев
Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев
Тема взаимоотношений косаток и белых медведей после высказывания президента РФ Владимира Путина приобрела международное звучание, отметил телеведущий,... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T16:25
2026-09-06T16:25
дмитрий киселев
международная медиагруппа "россия сегодня"
вгтрк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Тема взаимоотношений косаток и белых медведей после высказывания президента РФ Владимира Путина приобрела международное звучание, отметил телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Премьера публицистической программы "Киселев" прошла на телеканале "Россия 1". Программа будет выходить по воскресеньям в 22.00.Телеведущий в эфире рассказал о косатке - самом большом морском хищнике и единственном, кто охотится на теплокровных животных."Медведь должен быть осмотрителен и предвидеть опасность. А он и предвидит. Как пишет со звериной серьезностью английский The Economist, "не известно ни одного случая, чтобы косатка съела белого медведя", - отметил Киселев.Киселев также обратил внимание на карту морских датчиков звука, установленных в Беринговом проливе и море Бофорта у берегов Аляски. По его словам, данные датчиков показывают увеличение числа косаток в этом районе."Они показывают, что косаток здесь становится все больше. А значит – борьба хищников-гигантов неизбежна. Причем белый медведь в такой диспозиции охраняет свое естественное жизненное пространство, а стаи косаток – они же именно стаями охотятся – посягают не на свое", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин упомянул косаток и белых медведей в конце августа на встрече с педагогами. Глава государства рассказал, что косатки едят огромных белых медведей "как мелюзгу" и разрывают их на части, и добавил, что это нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", вгтрк, новости
Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев

Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев

16:25 06.09.2026
 
© ВГТРКДмитрий Киселев запускает авторскую программу на телеканале "Россия
Дмитрий Киселев запускает авторскую программу на телеканале Россия
© ВГТРК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Тема взаимоотношений косаток и белых медведей после высказывания президента РФ Владимира Путина приобрела международное звучание, отметил телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Премьера публицистической программы "Киселев" прошла на телеканале "Россия 1". Программа будет выходить по воскресеньям в 22.00.
"Начнем сегодня с темы, которая на прошлой неделе как-то оказалась проброшенной, а на этой - приобрела международное звучание", - приводит слова Киселева ИС "Вести".
Телеведущий в эфире рассказал о косатке - самом большом морском хищнике и единственном, кто охотится на теплокровных животных.
"Медведь должен быть осмотрителен и предвидеть опасность. А он и предвидит. Как пишет со звериной серьезностью английский The Economist, "не известно ни одного случая, чтобы косатка съела белого медведя", - отметил Киселев.
Киселев также обратил внимание на карту морских датчиков звука, установленных в Беринговом проливе и море Бофорта у берегов Аляски. По его словам, данные датчиков показывают увеличение числа косаток в этом районе.
"Они показывают, что косаток здесь становится все больше. А значит – борьба хищников-гигантов неизбежна. Причем белый медведь в такой диспозиции охраняет свое естественное жизненное пространство, а стаи косаток – они же именно стаями охотятся – посягают не на свое", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин упомянул косаток и белых медведей в конце августа на встрече с педагогами. Глава государства рассказал, что косатки едят огромных белых медведей "как мелюзгу" и разрывают их на части, и добавил, что это нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию.
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Дмитрий КиселевМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"ВГТРКНовости
 
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16:25Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев
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