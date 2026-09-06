https://crimea.ria.ru/20260906/tema-kosatok-i-belykh-medvedey-priobrela-mezhdunarodnoe-zvuchanie---kiselev-1159141515.html

Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев

Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев

Тема взаимоотношений косаток и белых медведей после высказывания президента РФ Владимира Путина приобрела международное звучание, отметил телеведущий,... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T16:25

2026-09-06T16:25

2026-09-06T16:25

дмитрий киселев

международная медиагруппа "россия сегодня"

вгтрк

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Тема взаимоотношений косаток и белых медведей после высказывания президента РФ Владимира Путина приобрела международное звучание, отметил телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Премьера публицистической программы "Киселев" прошла на телеканале "Россия 1". Программа будет выходить по воскресеньям в 22.00.Телеведущий в эфире рассказал о косатке - самом большом морском хищнике и единственном, кто охотится на теплокровных животных."Медведь должен быть осмотрителен и предвидеть опасность. А он и предвидит. Как пишет со звериной серьезностью английский The Economist, "не известно ни одного случая, чтобы косатка съела белого медведя", - отметил Киселев.Киселев также обратил внимание на карту морских датчиков звука, установленных в Беринговом проливе и море Бофорта у берегов Аляски. По его словам, данные датчиков показывают увеличение числа косаток в этом районе."Они показывают, что косаток здесь становится все больше. А значит – борьба хищников-гигантов неизбежна. Причем белый медведь в такой диспозиции охраняет свое естественное жизненное пространство, а стаи косаток – они же именно стаями охотятся – посягают не на свое", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин упомянул косаток и белых медведей в конце августа на встрече с педагогами. Глава государства рассказал, что косатки едят огромных белых медведей "как мелюзгу" и разрывают их на части, и добавил, что это нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", вгтрк, новости