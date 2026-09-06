https://crimea.ria.ru/20260906/serbskiy-uchenyy-rasskazal-o-perspektivakh-sotrudnichestva-s-kollegami-iz-rf-1158980859.html

Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ

Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ

В Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, несмотря на русофобский политический контекст, в котором пребывает в последнее время Европа. И... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T20:12

2026-09-06T20:12

2026-09-06T20:12

кфу (крымский федеральный университет)

крым

новости крыма

рго (русское географическое общество)

геннадий самохин

сербия

наука и технологии

пещеры в крыму

пещера "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, несмотря на русофобский политический контекст, в котором пребывает в последнее время Европа. И сербские ученые готовы участвовать в совместных проектах с коллегами из РФ, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили генеральный секретарь спелеологического союза Сербии Урош Акшамович и председатель отделения РГО в РК, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ им. Вернадского, заслуженный географ России Геннадий Самохин.По словам Уроша Акшамовича, на "пещерной коллаборации" в России он был впервые в Абхазии, где российские ученые вместе с сербскими коллегами и специалистами из других стран апробировали уникальную мониторинговую систему для наблюдения за подземной атмосферой."Я был в экспедициях на всех континентах, кроме Антарктики, и здесь совершенно уникальный опыт. Это очень серьезная пещера, и для нас было очень важным опытом поучаствовать в такой экспедиции, чтобы обменяться опытом с нашими коллегами, с российскими спелеологами. И мы надеемся, что мы и дальше сможем практиковаться вместе и оттачивать навыки", – сказал серб.Россия – огромная страна и всех перспектив для сербских спелеологов он не знает, признался Акшамович, но ему известно, что в Крыму есть множество удивительных пещер, в которых сам он, безусловно, хотел бы побывать.По его словам, в Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, и для сербских ученых нет преград для того, чтобы приезжать в РФ к своим коллегам, чему способствует в том числе безвизовый режим между странами."Политика не влияет на ситуацию. В Сербии очень много русских. И отношения между сербами и русскими остаются очень теплыми... Действует безвизовый режим между нашими странами, поэтому нет проблем, все абсолютно нормально. Мы хотим работать вместе. Нам очень нравится сотрудничать с русскими в том числе и потому, что наши языки очень похожи и нам легко понимать друг друга", – поделился Акшамович.Несмотря на то, что в Сербии намного меньше спелеологов, чем в России, обмен опытом – это всегда интересно, добивал его российский коллега Геннадий Самохин.По его словам, в среде российских и сербских ученых-спелеологов "уже налажено прекрасное общение" и есть новые планы по совместной работе."И нас зовут сербские товарищи в следующем году в Сербско-российский гуманитарный центр. Ему будет 15 лет. И приглашают на совместные мероприятия в Сербии в апреле 2027 года. Также там есть центр Русского географического общества, где мы тоже совместные мероприятия планируем провести. Мы сейчас обсуждаем планы работы", – резюмировал ученый.Ранее Самохин сообщил, что крымские ученые готовятся сотрудничать с Белградским университетом, а также развивать спелеокомплексы и проводить совместные туристические мероприятия в пещерах России и Сербии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"

крым

сербия

пещеры в крыму

пещера "таврида"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, рго (русское географическое общество), геннадий самохин, сербия, наука и технологии, пещеры в крыму, пещера "таврида"