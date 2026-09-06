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Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ
Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ
В Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, несмотря на русофобский политический контекст, в котором пребывает в последнее время Европа. И... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T20:12
2026-09-06T20:12
кфу (крымский федеральный университет)
крым
новости крыма
рго (русское географическое общество)
геннадий самохин
сербия
наука и технологии
пещеры в крыму
пещера "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, несмотря на русофобский политический контекст, в котором пребывает в последнее время Европа. И сербские ученые готовы участвовать в совместных проектах с коллегами из РФ, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили генеральный секретарь спелеологического союза Сербии Урош Акшамович и председатель отделения РГО в РК, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ им. Вернадского, заслуженный географ России Геннадий Самохин.По словам Уроша Акшамовича, на "пещерной коллаборации" в России он был впервые в Абхазии, где российские ученые вместе с сербскими коллегами и специалистами из других стран апробировали уникальную мониторинговую систему для наблюдения за подземной атмосферой."Я был в экспедициях на всех континентах, кроме Антарктики, и здесь совершенно уникальный опыт. Это очень серьезная пещера, и для нас было очень важным опытом поучаствовать в такой экспедиции, чтобы обменяться опытом с нашими коллегами, с российскими спелеологами. И мы надеемся, что мы и дальше сможем практиковаться вместе и оттачивать навыки", – сказал серб.Россия – огромная страна и всех перспектив для сербских спелеологов он не знает, признался Акшамович, но ему известно, что в Крыму есть множество удивительных пещер, в которых сам он, безусловно, хотел бы побывать.По его словам, в Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, и для сербских ученых нет преград для того, чтобы приезжать в РФ к своим коллегам, чему способствует в том числе безвизовый режим между странами."Политика не влияет на ситуацию. В Сербии очень много русских. И отношения между сербами и русскими остаются очень теплыми... Действует безвизовый режим между нашими странами, поэтому нет проблем, все абсолютно нормально. Мы хотим работать вместе. Нам очень нравится сотрудничать с русскими в том числе и потому, что наши языки очень похожи и нам легко понимать друг друга", – поделился Акшамович.Несмотря на то, что в Сербии намного меньше спелеологов, чем в России, обмен опытом – это всегда интересно, добивал его российский коллега Геннадий Самохин.По его словам, в среде российских и сербских ученых-спелеологов "уже налажено прекрасное общение" и есть новые планы по совместной работе."И нас зовут сербские товарищи в следующем году в Сербско-российский гуманитарный центр. Ему будет 15 лет. И приглашают на совместные мероприятия в Сербии в апреле 2027 года. Также там есть центр Русского географического общества, где мы тоже совместные мероприятия планируем провести. Мы сейчас обсуждаем планы работы", – резюмировал ученый.Ранее Самохин сообщил, что крымские ученые готовятся сотрудничать с Белградским университетом, а также развивать спелеокомплексы и проводить совместные туристические мероприятия в пещерах России и Сербии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
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пещеры в крыму
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4.7
96
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кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, рго (русское географическое общество), геннадий самохин, сербия, наука и технологии, пещеры в крыму, пещера "таврида"
Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ

Сербские ученые хотят работать с россиянами и готовы расширять сотрудничество – спелеолог

20:12 06.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, несмотря на русофобский политический контекст, в котором пребывает в последнее время Европа. И сербские ученые готовы участвовать в совместных проектах с коллегами из РФ, в том числе в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщили генеральный секретарь спелеологического союза Сербии Урош Акшамович и председатель отделения РГО в РК, замдиректора по науке пещеры "Таврида" КФУ им. Вернадского, заслуженный географ России Геннадий Самохин.
По словам Уроша Акшамовича, на "пещерной коллаборации" в России он был впервые в Абхазии, где российские ученые вместе с сербскими коллегами и специалистами из других стран апробировали уникальную мониторинговую систему для наблюдения за подземной атмосферой.
"Я был в экспедициях на всех континентах, кроме Антарктики, и здесь совершенно уникальный опыт. Это очень серьезная пещера, и для нас было очень важным опытом поучаствовать в такой экспедиции, чтобы обменяться опытом с нашими коллегами, с российскими спелеологами. И мы надеемся, что мы и дальше сможем практиковаться вместе и оттачивать навыки", – сказал серб.
Россия – огромная страна и всех перспектив для сербских спелеологов он не знает, признался Акшамович, но ему известно, что в Крыму есть множество удивительных пещер, в которых сам он, безусловно, хотел бы побывать.
"Я знаю, что в России большое число красивых и хорошо оборудованных пещер, в том числе пешеходных, как Таврида в Крыму. И большое количество подводных пещер вдоль побережья вокруг Крыма. И я бы, конечно, хотел посетить их", – сказал Акшамович.
По его словам, в Сербии по-прежнему с любовью относятся к России и к русским, и для сербских ученых нет преград для того, чтобы приезжать в РФ к своим коллегам, чему способствует в том числе безвизовый режим между странами.
"Политика не влияет на ситуацию. В Сербии очень много русских. И отношения между сербами и русскими остаются очень теплыми... Действует безвизовый режим между нашими странами, поэтому нет проблем, все абсолютно нормально. Мы хотим работать вместе. Нам очень нравится сотрудничать с русскими в том числе и потому, что наши языки очень похожи и нам легко понимать друг друга", – поделился Акшамович.
Несмотря на то, что в Сербии намного меньше спелеологов, чем в России, обмен опытом – это всегда интересно, добивал его российский коллега Геннадий Самохин.
"В Крыму больше 2 000 пещер, и множество таких, которые требуют дальнейшего изучения. Мы проводим семинары, обучающие и исследовательские мероприятия. И если сербские друзья смогут приехать, то мы будем только рады", – сказал Самохин.
По его словам, в среде российских и сербских ученых-спелеологов "уже налажено прекрасное общение" и есть новые планы по совместной работе.
"И нас зовут сербские товарищи в следующем году в Сербско-российский гуманитарный центр. Ему будет 15 лет. И приглашают на совместные мероприятия в Сербии в апреле 2027 года. Также там есть центр Русского географического общества, где мы тоже совместные мероприятия планируем провести. Мы сейчас обсуждаем планы работы", – резюмировал ученый.
Ранее Самохин сообщил, что крымские ученые готовятся сотрудничать с Белградским университетом, а также развивать спелеокомплексы и проводить совместные туристические мероприятия в пещерах России и Сербии.
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КФУ (Крымский федеральный университет)КрымНовости КрымаРГО (Русское географическое общество)Геннадий СамохинСербияНаука и технологииПещеры в КрымуПещера "Таврида"
 
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