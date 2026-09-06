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САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму
САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2026
САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму
Различные плавсредства используют в море туристы в Крыму, но самыми популярными в этом сезоне стали САП-доски. Однако данное средство чаще всего становилось... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T21:10
2026-09-06T21:10
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
гу мчс рф по республике крым
сап-борд
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Различные плавсредства используют в море туристы в Крыму, но самыми популярными в этом сезоне стали САП-доски. Однако данное средство чаще всего становилось причиной происшествий на воде. Так, с начала текущего года произошло более 200 случаев уноса в открытое море людей на САП-бордах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.Так, по информации спикера, один случай произошел в Ленинском районе возле села Яковенково. Благодаря спасателям КРЫМ-СПАС пострадавшего нашли и доставили на берег. Троих людей унесло в море в районе поселка Фрунзе в Сакском районе."В результате данного происшествия три САП-доски унесло в море. За ними поплыл человек, который хотел оказать помощь, но в итоге он утонул. Тело его обнаружили через несколько дней. А троих САП-серфингистов частное судно по нашей просьбе доставило на берег", – рассказал главный госинспектор ГУ МЧС.Гость эфира обратил внимание на то, что, как правило, граждане, совершающие выходы в море на вышеуказанных плавсредствах, чаще всего не знают элементарных правил безопасности и порядка поведения в случае усиления ветра.И напомнил о двух способах поведения сапбордиста в акватории при внезапном усилении ветра и угрозе уноса в открытое море."Первое – это позвать на помощь, привлечь к себе внимание. Помахать руками, чтобы кто-то с береговой полосы увидел. Если вы опытный сапсерфингист, то у вас всегда с собой есть телефон в гермомешочке, вы можете сами позвонить. Второй этап. Когда вы стоите на доске, вы большой парус, вас быстрее уносит в открытое море. Нужно с сап-доски слезть, сесть на нее, опустить ноги в воду, тем самым затормозить движение. Это один из вариантов", – посоветовал специалист.Он также сообщил, что ведомство регулярно проводит профилактические беседы с каждым спасенным, и положительная динамика отмечается в отношении пунктов проката данных плавсредств, где всем арендующим доски выдаются спасательные жилеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистовТрех подростков на сап-бордах унесло в открытое мореНесъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), гу мчс рф по республике крым, сап-борд, безопасность
САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму

В Крыму зафиксировано более 200 несчастных случаев на САП-досках в море с начала года

21:10 06.09.2026
 
© МЧС КрымаСпасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двум сап-бордистов в Ленинском районе
Спасатели КРЫМ-СПАС оказали помощь двум сап-бордистов в Ленинском районе
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Различные плавсредства используют в море туристы в Крыму, но самыми популярными в этом сезоне стали САП-доски. Однако данное средство чаще всего становилось причиной происшествий на воде. Так, с начала текущего года произошло более 200 случаев уноса в открытое море людей на САП-бордах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.
"Уносов на матрасах либо происшествий, связанных с эксплуатацией прицепных устройств типа "банана", "ватрушек" в этом сезоне не было зафиксировано, а вот в отношении САПов – это отдельная история. Общая статистика: с начала года более 200 уносов", – рассказал госинспектор.
Так, по информации спикера, один случай произошел в Ленинском районе возле села Яковенково. Благодаря спасателям КРЫМ-СПАС пострадавшего нашли и доставили на берег. Троих людей унесло в море в районе поселка Фрунзе в Сакском районе.
"В результате данного происшествия три САП-доски унесло в море. За ними поплыл человек, который хотел оказать помощь, но в итоге он утонул. Тело его обнаружили через несколько дней. А троих САП-серфингистов частное судно по нашей просьбе доставило на берег", – рассказал главный госинспектор ГУ МЧС.
Гость эфира обратил внимание на то, что, как правило, граждане, совершающие выходы в море на вышеуказанных плавсредствах, чаще всего не знают элементарных правил безопасности и порядка поведения в случае усиления ветра.

"Как только появляется ветер, САП-доски улетают в открытое море! И люди, пока с ними это не произошло, не понимают, что элементарная шалость "А я здесь покатаюсь, ничего со мной не случится", может привести к трагическим событиям", – сказал представитель МЧС.

И напомнил о двух способах поведения сапбордиста в акватории при внезапном усилении ветра и угрозе уноса в открытое море.
"Первое – это позвать на помощь, привлечь к себе внимание. Помахать руками, чтобы кто-то с береговой полосы увидел. Если вы опытный сапсерфингист, то у вас всегда с собой есть телефон в гермомешочке, вы можете сами позвонить. Второй этап. Когда вы стоите на доске, вы большой парус, вас быстрее уносит в открытое море. Нужно с сап-доски слезть, сесть на нее, опустить ноги в воду, тем самым затормозить движение. Это один из вариантов", – посоветовал специалист.
Он также сообщил, что ведомство регулярно проводит профилактические беседы с каждым спасенным, и положительная динамика отмечается в отношении пунктов проката данных плавсредств, где всем арендующим доски выдаются спасательные жилеты.
"В основном сейчас проблематика именно с личными САП-досками, которые используют граждане. К сожалению, данные средства активного отдыха не являются объектом надзора, в том числе ГИМС МЧС России. На них не распространяются требования федерального законодательства, которые предусматривают в том числе и штрафы. На мой взгляд, данный вопрос можно решить только при введении уже именно штрафных санкций", – подытожил эксперт.
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ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)ГУ МЧС РФ по Республике КрымСап-бордБезопасность
 
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