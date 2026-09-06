https://crimea.ria.ru/20260906/sap-bordy-stali-glavnym-khitom-proshedshego-leta-po-neschastnym-sluchayam-v-krymu-1159035578.html

САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму

САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму - РИА Новости Крым, 06.09.2026

САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму

Различные плавсредства используют в море туристы в Крыму, но самыми популярными в этом сезоне стали САП-доски. Однако данное средство чаще всего становилось... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T21:10

2026-09-06T21:10

2026-09-06T21:10

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

гу мчс рф по республике крым

сап-борд

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Различные плавсредства используют в море туристы в Крыму, но самыми популярными в этом сезоне стали САП-доски. Однако данное средство чаще всего становилось причиной происшествий на воде. Так, с начала текущего года произошло более 200 случаев уноса в открытое море людей на САП-бордах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.Так, по информации спикера, один случай произошел в Ленинском районе возле села Яковенково. Благодаря спасателям КРЫМ-СПАС пострадавшего нашли и доставили на берег. Троих людей унесло в море в районе поселка Фрунзе в Сакском районе."В результате данного происшествия три САП-доски унесло в море. За ними поплыл человек, который хотел оказать помощь, но в итоге он утонул. Тело его обнаружили через несколько дней. А троих САП-серфингистов частное судно по нашей просьбе доставило на берег", – рассказал главный госинспектор ГУ МЧС.Гость эфира обратил внимание на то, что, как правило, граждане, совершающие выходы в море на вышеуказанных плавсредствах, чаще всего не знают элементарных правил безопасности и порядка поведения в случае усиления ветра.И напомнил о двух способах поведения сапбордиста в акватории при внезапном усилении ветра и угрозе уноса в открытое море."Первое – это позвать на помощь, привлечь к себе внимание. Помахать руками, чтобы кто-то с береговой полосы увидел. Если вы опытный сапсерфингист, то у вас всегда с собой есть телефон в гермомешочке, вы можете сами позвонить. Второй этап. Когда вы стоите на доске, вы большой парус, вас быстрее уносит в открытое море. Нужно с сап-доски слезть, сесть на нее, опустить ноги в воду, тем самым затормозить движение. Это один из вариантов", – посоветовал специалист.Он также сообщил, что ведомство регулярно проводит профилактические беседы с каждым спасенным, и положительная динамика отмечается в отношении пунктов проката данных плавсредств, где всем арендующим доски выдаются спасательные жилеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение у мыса Айя: в Севастополе в море унесло сапбордистовТрех подростков на сап-бордах унесло в открытое мореНесъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), гу мчс рф по республике крым, сап-борд, безопасность