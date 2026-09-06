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Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами
Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами
Россияне могут в завещании оставить наследникам обязательство ухаживать за питомцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T11:20
2026-09-06T11:20
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животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россияне могут в завещании оставить наследникам обязательство ухаживать за питомцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.По словам нотариусов, чтобы наследник эти обязательства не проигнорировал, можно назначить душеприказчика - исполнителя завещания.Кроме того, завещание можно изменить или отменить, при этом не ставя в известность потенциального наследника. Если наследодатель оставил несколько завещаний, касающихся одного и того же имущества, действительным будет последнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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нотариус, наследство, животные, россия, закон и право, общество
Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами

Какие обязанности наследников можно указать в завещании - ответ нотариуса

11:20 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКошка и собака на крыльце дома
Кошка и собака на крыльце дома - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россияне могут в завещании оставить наследникам обязательство ухаживать за питомцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.
"Наряду с имуществом завещание позволяет передать наследнику некие обязанности. К примеру, обеспечить проживание родственника в унаследованной квартире или уход за домашним животным", - сказали в пресс-службе.
По словам нотариусов, чтобы наследник эти обязательства не проигнорировал, можно назначить душеприказчика - исполнителя завещания.
Кроме того, завещание можно изменить или отменить, при этом не ставя в известность потенциального наследника. Если наследодатель оставил несколько завещаний, касающихся одного и того же имущества, действительным будет последнее.
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НотариусНаследствоЖивотныеРоссияЗакон и правоОбщество
 
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