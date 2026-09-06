https://crimea.ria.ru/20260906/rossiyane-v-zaveschanii-mogut-obyazat-naslednikov-ukhazhivat-za-pitomtsami-1159136168.html

Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами

Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами

Россияне могут в завещании оставить наследникам обязательство ухаживать за питомцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T11:20

2026-09-06T11:20

2026-09-06T11:20

нотариус

наследство

животные

россия

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Россияне могут в завещании оставить наследникам обязательство ухаживать за питомцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.По словам нотариусов, чтобы наследник эти обязательства не проигнорировал, можно назначить душеприказчика - исполнителя завещания.Кроме того, завещание можно изменить или отменить, при этом не ставя в известность потенциального наследника. Если наследодатель оставил несколько завещаний, касающихся одного и того же имущества, действительным будет последнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нотариус, наследство, животные, россия, закон и право, общество