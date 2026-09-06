Реабилитированные имена: Валентин Гаршин и другие подпольщики
Полвека забвения симферопольского подпольщика Валентина Гаршина
Агитгруппа Симферопольской молодежной подпольно-патриотической организации: Мария Ковалевская, Владимир Долгов. Алексей Чистяков, Валентин Гаршин, Сергей Шамаш. Фото Госархива Крыма.
Во время оккупации в Симферополе действовали множество подпольных организаций, больших и маленьких. Именами подпольщиков называют школы, о них написаны книги, в дни праздников к их могилам ложатся цветы. Но есть и такие, фамилии которых на десятилетия пропали из списков героев, и только кропотливая работа историков снова проявила их, как негатив старой фотопленки.
Мечтал стать врачом
Так сложилась судьба и молодого симферопольца Валентина Гаршина. Заслуги его группы при освобождении Симферополя были признаны и партией, и партизанами, но и это не спасло членов группы "С" от обвинений в коллаборационизме. Честное имя рисковавшим каждую минуту своей жизнью симферопольцам возвращали историки.
Через неделю после освобождения Симферополя в газете "Красный Крым" вышла статья под названием "Восстанавливаются сооружения связи", в ней рассказывалось в том числе и о том, как фашисты пытались уничтожить город в ночь отступления, и как им помешали местные жители:
"В эту ночь группа советских патриотов во главе с тов. Гаршиным, рискуя своей жизнью, спасла от пожара аккумуляторную и генераторное отделения телефонной станции и оборудование связи. Советские патриоты разминировали много телеграфных столбов, а незадолго до отступления немцев припрятали ряд ценных деталей и материалов".
То, что описала пресса – только верхушка айсберга работы Валентина Гаршина сотоварищи, а ее основная масса – в глубине оккупационных лет.
Отец Валентина, которому на момент начала Великой Отечественной было 17 лет, был военным, мама – учительницей. Валентин неплохо учился и был активным гражданином: член городского общества "Спартак" и "Осоавиахима", комсомолец, он закончил курсы радиотехников, а летом 1941 года поступил в Крымский медицинский институт. Проучился там совсем недолго: институт эвакуировали в связи с наступлением немцев. А Валентин остался в Симферополе.
"При немцах работал в аккумуляторной станции завода имени "1-го Мая", на Симферопольской консервной фабрике, электромонтером на Симферопольском табачно-ферментационном заводе, в "Заготзерно", в городской комендатуре переводчиком".
Это строки из автобиографии Валентина, опубликованные в книге историка Владимира Брошевана, посвященной подпольщику и его группе. Брошеван перелопатил множество архивов и за много лет работы собрал факты, документально подтверждающие существование в Симферополе группы Гаршина и путь ее участников – Марии Ковалевской, Алексея Чистякова, Александра Спиридонова, Владимира Долгова, Сергея Шамаша, Ирины Рубинской и других.
Фотография Валентина Гаршина с членского билета общества "Спартак". Из книги В. Брошевана и Е. Гаршиной "Правда о Валентине Гаршине"
Фотография Валентина Гаршина с членского билета общества "Спартак". Из книги В. Брошевана и Е. Гаршиной "Правда о Валентине Гаршине"
Группа "С"
Мысли о том, что сидеть сложа руки, когда подкованные немецкими гвоздями сапоги топчут Крым, он не может, окончательно оформилась у Валентина к концу 1941 года. Сначала среди знакомых искали верных товарищей. Начинали с агитации: распространяли антифашистскую и патриотическую литературу, слушали сводки информбюро и передавали их симферопольцам, опровергали немецкую пропаганду. Но этого подпольщикам казалось мало. Они хотели настоящих дел. Связались с другим подпольщиком – Борисом Хохловым (он знал Гаршина, потому что они учились в одной школе) и стали получать задания "из центра", влившись в Симферопольскую подпольную комсомольскую организацию.
"Чтобы знать намерения немцев в отношении облав, арестов, подготовительной работы по увозу молодежи в Германию, концентрации немецких войск на фронте и т.д. комитет дает задание устроить на работу нескольких человек из организации в комендатуру, телефонную станцию, полицию", - пишет Владимир Брошеван.
Группа получает название "Группа "С" - то есть связи. Потому что в составе группы были люди, работающие на телефонной станции. Также было выполнено задание "центра" по сбору сведений: Гаршин лично устроился переводчиком в квартирном отделе городской немецкой комендатуры.
В лес к партизанам шла важная информация, откуда она попадала в штаб фронта, а на местах все члены группы еще и вредили фашистам: каждый на своем производстве как мог. То, что можно было сделать за полчаса, растягивали на месяцы, портили имущество, разлаживали работу приборов, выводили из строя линии связи и затягивали их ремонт, выводили из строя оборудование, а часть ценного спрятали до прихода Советской Армии.
"Под контролем группы находился Симферопольский аэродром. Был точно заснят план аэродрома и передан в штаб партизанского движения … Группа совершила ряд диверсионных актов. В ноябре 1943 г. на Симферопольском аэродроме был заминирован самолет Юнкерс-52 № 9, который взорвался в воздухе", - сказано в наградном листе Гаршина о представлении его к Ордену Великой Отечественной войны I степени.
Перед освобождением Симферополя
Особая миссия группы была совершена в ночь перед отступлением фашистов – в ночь с 11 на 12 апреля. Члены группы помогли спасти Симферополь, перерезав все кабели, провода, идущие под мосты по Феодосийской и Архивной улице, чтобы оба моста по которыми в том числе в город входила Советская армия и крымские партизаны, остались не взорванными. Разминировали телеграфные столбы, потушили пожар на центральной телеграфной станции, сохранили много материалов и инструментов, чтобы ими могли сразу же по приходу в город воспользоваться освободители. Они же помогли эту связь восстановить и наладить. Гарщин и его товарищи понимали, как важна связь!
Вся деятельность группы была подтверждена не только отчетами ее членов, но и опрошенными после освобождения города свидетелями.
После изгнания оккупантов из Крыма Валентина Гаршина назначили и.о. первого секретаря Куйбышевского района ВЛКСМ г. Симферополя. На этой должности он организовывал комсомольцев и учащихся на различные мероприятия по восстановлению мирной жизни: то они собирали ценные бутылки, которые были в дефиците, то заготавливали зелень для "витаминизации" бойцов, продолжающих освобождать Европу, то создавали курсы по разминированию…
Также Гаршин принимал участие в работе Крымской комиссии по истории Отечественной войны, предоставляя ей живые свидетельства оккупации Крыма и роль подполья в борьбе с фашизмом.
Члены группы "С" Чистяков, Долгов, Рубинская и Шамаш ушли на фронт, еще несколько человек остались работать в Симферополе.
На руководящей должности Гаршин пробыл недолго – вернулся работать в связь: эта работа была для него более привычной и любимой. Опять же, дочь Гаршина Галина утверждает, что он очень негативно воспринял депортацию с полуострова крымских татар.
"В то же время он с нетерпением ожидает возвращения в Симферополь мединститута, чтобы продолжить занятия на 1-м курсе", - пишет о руководителе группы "С" Владимир Брошеван.
По анонимному доносу
Сбыться мечтам подпольщика было не суждено. Через год после освобождения города, который от разрушения спас в том числе и Гаршин, 12 апреля 1945 года. Он был арестован органами наркомата Госбезопасности Крымской АССР за то, что "в период временной оккупации Симферополя" работал переводчиком в немецкой комендатуре и принимал участие в допросе советских людей и партизан… В конце 1943 года Гаршин организовал контрреволюционную террористическую группу для борьбы против Советской власти".
Фактически получается, Валентина Гаршина арестовали за просьбу, поступившую "из центра" - устроить членов диверсионной группы работать в комендатуру.
Донос на Гаршина и других членов группы был анонимным. Помимо Гаршина арестовали Алексея Чистякова, Александра Спиридонова и Марию Ковалевскую. Валентину присудили 20 лет c конфискацией имущества. 10 лет он провел в лагерях Коми АССР, пострадали и его родители.
"Ковалевская (осуждена на 10 лет, судьба неизвестна), Спиридонов (осужден, судьба неизвестна), Чистяков (осужден, отсидел 2 года, за недоказанностью выпущен, судьба неизвестна)". – резюмирует Брошеван.
Валентин множество раз писал апелляции, в итоге они возымели действие: в 1955 году по протесту Главного военного прокурора в деле нашли ошибки следствия, Гаршин вышел на свободу до срока и остался жить в Инте. Он работал в энергетике северной республики, на местной ТЭЦ. И работал хорошо: его имя за долголетний и плодотворный труд внесено в книгу "Энергетика Коми". Вернуться в родной Крым он не смог: все имущество было реквизировано, возвращаться было попросту некуда.
В 1997 году, за два года до его смерти, прокуратура Крыма реабилитировала подпольщика. Окончательную точку в деле эта же организация поставила в 2015 году по представлению полномочного представителя президента РФ в Крымском Федеральном округе, Героя России Олега Белавенцева: "реабилитирован полностью и окончательно", гласит вердикт.
Орден, к награждению которым он был представлен в 1944 году, Валентин Иванович так и не получил.
С 1945 и до 1997 года имя подпольщика и его сотоварищей было несправедливо вымарано изо всех книг и статей о крымском подполье. До сих пор некоторые историки допускают ошибки, ссылаясь на устаревшую информацию, доказывают, что Гаршин, Чистяков, Ковалевская и другие никакой группы не создавали, что это фикция.
Владимир Брошеван восстановил историческую справедливость, разыскав множество документов в разнообразных архивах, в том числе и в секретных, поставил точку в деле человека, рисковавшего жизнью все 865 дней оккупации Симферополя.
Валентин Гаршин на ТЭЦ в Инте. Фото Елизаветы Гаршина
Валентин Гаршин на ТЭЦ в Инте. Фото Елизаветы Гаршина
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